Neviditeľné migrácie. Ako hmyz prekonáva tisíce kilometrov? Motýle na štafete, vážky nad oceánom a kobylky podľa dažďa

Keď stojíte v záhrade alebo v mestskom parku a sledujete motýľa, ktorý sa usadil na kvete, väčšinou ho vnímame len ako krehkého tvora s pestrými krídlami. No predstava sa rázom zmení, ak si uvedomíme, že tento motýľ – alebo jeho predkovia – mohli precestovať tisíce kilometrov naprieč kontinentmi.
Migrácia hmyzu patrí medzi obrovské prírodné fenomény, o ktorých sa hovorí prekvapivo málo. Odborníci odhadujú, že každoročne sa atmosférou presúvajú miliardy jedincov. Len ich jednoducho nevidíme. Zatiaľ čo sťahovavé vtáky sú počuteľné a často viditeľné, hmyz sa pohybuje vo veľkých výškach, často v noci, a jeho putovanie zostáva pre človeka takmer nepostrehnuteľné.
Motýľ, ktorý zvládne viac než lietadlo
Výborným príkladom je babôčka bodliaková. Na pohľad bežný motýľ, ktorého možno stretnúť aj na slovenských lúkach. No v skutočnosti ide o neobyčajného cestovateľa – každoročne sa presúva medzi Afrikou a Európou. Jeho trasa môže dosiahnuť až 14-tisíc kilometrov, čo je vzdialenosť, ktorú by sme skôr očakávali pri sťahovavých vtákoch než pri hmyze.
Jednotlivý motýľ však túto trasu nikdy nepreletí celú. Ich putovanie funguje ako štafeta – prvá generácia sa vydá zo severnej Afriky, preletí Saharu, ďalšia pokračuje do Európy, kde počas leta vidíme ich potomkov. Na jeseň nové generácie smerujú späť na juh. Fascinujúce je, že aj keď sa jednotlivé generácie striedajú, vždy vedia, ktorým smerom letieť. Ako sa orientujú? Vedci ešte stále hľadajú odpoveď – niektorí tvrdia, že podľa polohy slnka, iní zdôrazňujú magnetické pole Zeme. No nie je vylúčené, že do hry vstupujú aj mechanizmy, o ktorých zatiaľ nemáme potuchy.
Vážky, ktoré prekonávajú oceány
Ešte neuveriteľnejší je príbeh vážky druhu Pantala flavescens. Hoci vyzerá ako nenápadný obyvateľ rybníkov, patrí medzi najlepších letcov v živočíšnej ríši. Tento druh dokáže preletieť celé kontinenty a pravidelne absolvuje cesty dlhé stovky kilometrov bez možnosti odpočinku. Využíva pritom vzdušné prúdy a živí sa takzvaným vzdušným planktónom – drobnými organizmami, ktoré unáša vietor.
Predstava vážky nad nekonečným oceánom pôsobí takmer neuveriteľne. Napriek tomu ide o realitu. Aj vďaka týmto výnimočným schopnostiam je Pantala flavescens jedným z najrozšírenejších druhov hmyzu na svete.
Obrovské „mraky“ hmyzu, ktoré nevidíme
Moderné radarové výskumy odhalili, že vo výške jedného až dvoch kilometrov sa neustále presúvajú celé masy hmyzu – od múch a kobyliek až po nočné motýle či drobné mušky.
Keď sa spojí správny vietor a vhodné podmienky, hmyz dokáže počas jednej noci uraziť stovky kilometrov. Dôsledky si všímame až spätne – napríklad keď sa v Európe náhle objaví obrovské množstvo motýľov, alebo keď poľnohospodári zistia, že ich úrodu napadli škodcovia, ktorí sa u nás za bežných okolností nevyskytujú.
Prečo sa hmyz vydáva na cestu?
Motivácia je podobná ako u vtákov – hľadanie lepších podmienok na prežitie. Motýle sa presúvajú z Afriky do Európy, keď tam vysychá vegetácia, aby našli nové, zelenšie lúky. Kobylky nasledujú dažde, ktoré prinášajú svieže porasty na spásanie. Vážky sa zas riadia monzúnovými zrážkami v Ázii a Afrike.
Migrácie môžu byť pre ľudí dvojsečné – na jednej strane kobylky dokážu zničiť celé úrody, no na druhej strane putujúce motýle či včely prispievajú k opeleniu rastlín a zvyšujú genetickú rozmanitosť.
Ako sa podarilo migráciu odhaliť?
Na rozdiel od vtákov nemožno malého motýľa označkovať krúžkom a sledovať na tisíce kilometrov. Až moderné technológie umožnili preniknúť do tajomstiev ich ciest. Využívajú sa špecializované radary schopné zachytiť drobné objekty vo vzduchu, no tiež analýza DNA či chemického zloženia tela, podľa ktorých možno určiť, odkiaľ konkrétny jedinec pochádza.
Vďaka týmto metódam sa potvrdilo, že vážky naozaj prelietajú oceány a že do Európy každé leto prichádzajú celé generácie babôčky bodliakovej priamo z Afriky.
Skrytá krása prírody
Migrácia hmyzu sa odohráva neustále, no my ju takmer nikdy nepostrehneme. Kým sedíme v záhrade a sledujeme jedného motýľa na kvete, nad našimi hlavami môže putovať tisíce jeho druhov smerom na sever. Je to pripomienka toho, že príroda je plná fascinujúcich príbehov, ktoré ostávajú pred našimi očami skryté.
Až najbližšie zazriete motýľa alebo vážku, skúste si predstaviť, akú cestu má za sebou. Možno priletel len z neďalekej lúky – a možno zdolal polovicu kontinentu.