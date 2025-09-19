Neuveriteľný zážitok len pár kilometrov od hraníc. Prejdite sa skleneným tunelom medzi rybami a korytnačkami

Len pár kilometrov od Velehradu sa nachádza obec Modrá, ktorá ukrýva atrakciu, akú inde v Česku nenájdete. Pod hladinou miestneho rybníka, v hĺbke približne šiestich metrov, vedie presklený tunel, ktorý umožňuje nahliadnuť do tajomného sveta rýb a mokraďových živočíchov. Expozícia s príznačným názvom Živá voda otvára návštevníkom pohľad na život pod vodnou hladinou tak, ako ho bežne nevidíme.
Podvodný tunel – okno do sveta rýb
Prechádzka tunelom je nezabudnuteľným zážitkom. Z jednej strany vidíte tône s druhmi, ktoré obľubujú chladnejšie prostredie, z druhej strany a priamo pod vami plávajú kapre, sumce, zubáče či dokonca majestátne vyzy, jedny z najväčších sladkovodných rýb vôbec. Je to úplne iný pohľad, než aký ponúkajú bežné akváriá – tu stojíte uprostred ich prirodzeného prostredia.
Tajomstvo pod hladinou: Unikátny tunel v Česku, kde plávajú vyzy priamo popri vás!
Viac než len ryby: korytnačky, mloky aj žaby
Tunel je len jednou časťou podzemnej expozície. Vo vyššom poschodí môžu návštevníci nazrieť cez presklené steny aj do priľahlých mokradí. Tu sa objavujú bahenné korytnačky, mloky či žaby, ktoré dokresľujú bohatstvo miestnej prírody. Deti zaujmú aj dotykové modely rýb v životnej veľkosti – sú spracované tak realisticky, že máte pocit, akoby ste sa ich dotýkali pod vodou.
Mysleli aj na nevidiacich
Autori projektu nezabudli ani na ľudí so zrakovým postihnutím. V expozícii sú pripravené hmatové makety rýb doplnené o popisy v Braillovom písme. Vďaka tomu sa môžu všetci návštevníci, bez ohľadu na hendikep, zapojiť do objavovania podvodného sveta a odniesť si z neho plnohodnotný zážitok.
Druhé podzemné poschodie – zimný svet pod ľadom
Ak zídete o niečo nižšie, otvorí sa pred vami ďalšia fascinujúca scéna. Druhé podzemné poschodie približuje život rýb počas zimy, keď celé mesiace prežívajú pod vrstvou ľadu. Cez priesvitnú stenu možno pozorovať, ako sa ich správanie mení v období, keď sú inak pre ľudské oko takmer neviditeľné.
Súčasťou je aj veľká projekčná plocha, ktorá vysvetľuje ekologický význam a históriu tejto oblasti Slovácka. Návštevníci tu získajú nielen vizuálny zážitok, ale aj nové poznatky o tom, prečo je táto krajina tak cenná a chránená.
Programy, akcie a zážitky
Expozíciu si môžete prezrieť sami alebo v sprievode odborného sprievodcu. Počas roka sa tu konajú špeciálne akcie – ukážky potápačských techník, prednášky o podmorskom svete či demonštrácie rybárskych spôsobov lovu. Ide tak o jedinečné spojenie vzdelávania, zábavy a dobrodružstva, ktoré poteší celé rodiny, školské výpravy aj individuálnych návštevníkov.
Kúpanie v čistej vode bez chémie
Leto v Modrej má svoje čaro. V areáli sa nachádza prírodné kúpalisko s detským bazénikom. Vodu doň privádza podzemný prameň a čistotu zabezpečujú mokraďové rastliny, ktoré fungujú ako prírodný filter. Výsledkom je voda takej kvality, že sa blíži k pitnej. Kúpanie je teda nielen osviežujúce, ale aj úplne bezpečné, bez chlóru a inej chémie. Pocit, že sa osviežujete v čistej živej vode, je nenahraditeľný.
Stretnutie s praturmi
Areál nie je len o vode. Od roku 2018 sa tu rozkladá pastvina s praturmi – potomkami dávnych kopytníkov, ktorí kedysi voľne obývali naše územie. Ich prítomnosť nie je len atrakciou, ale aj významnou súčasťou ochrany krajiny. Pratury svojou pastvou pomáhajú udržiavať lúky otvorené a pestré, podobne ako kedysi. Prechádzka okolo ich výbehu vás prenesie späť do čias, keď človek a príroda žili v užšej symbióze.
Miesto, kde sa spája vzdelávanie a relax
Výlet do Modrej pri Velehrade je zážitok, ktorý spája poznanie, oddych aj kontakt s prírodou. Na jednom mieste môžete nahliadnuť pod vodnú hladinu, sledovať život v mokradiach, zaplávať si v priezračne čistej vode a na vlastné oči uvidieť majestátne pratury.
Ak hľadáte miesto, kde sa zabavia deti, zaujmú dospelí a kde zároveň načerpáte pokoj, potom je Modrá tou správnou voľbou. Ide o ideálny tip na rodinný výlet, školskú exkurziu či víkendovú zastávku počas cestovania po Slovácku.