Neuveriteľne jednoduchý spôsob, ako sa raz a navždy zbaviť vodného kameňa. Inštalatéri len nechápavo krútia hlavou

Vodný kameň je nepriateľ, ktorý pomaly a nenápadne ničí naše spotrebiče aj kúpeľňové zariadenia. Nepotrebujete však drahé chemikálie ani zásah odborníkov – existuje ekologické, lacné a prekvapivo účinné riešenie, ktoré máte pravdepodobne už doma.
Vodný kameň – neviditeľný škodca v každej domácnosti
Tvrdá voda zanecháva stopy všade: na vodovodných batériách, v kanvici, na stenách sprchového kúta, v práčke aj umývačke riadu. Spočiatku ide len o drobné fľaky, ktoré sa dajú ľahko prehliadnuť. No postupne sa menia na tvrdé, belavé usadeniny, ktoré nielen kazia vzhľad, ale aj bránia správnemu fungovaniu zariadení.
Mnohí siahajú po drsných hubkách či agresívnych čističoch, no tým si môžu poškodiť povrch. Lepším riešením je prírodná cesta – šetrná, lacná a efektívna.
Lesklé batérie ako nové – bez poškodenia
Najviac bije do očí vodný kameň na chrómových batériách. Stačí však jednoduchý roztok z octu a vody v pomere 1:1. Nalejte ho do fľaše s rozprašovačom, nastriekajte na znečistené miesta a nechajte pôsobiť asi 15 minút. Potom batériu utrite mäkkou handričkou.
Ak sú nánosy silnejšie, obtočte batériu handričkou alebo papierovou utierkou nasiaknutou týmto roztokom a nechajte pôsobiť aj cez noc. Ráno len zotrite – kov bude žiariť ako nový.
Sklenený sprchový kút bez bielych máp
Sprchové kúty sú krásne, no udržiavať ich bez škvŕn dá zabrať. Zvlášť sklo rýchlo stráca lesk, keď sa na ňom usádza vodný kameň a zvyšky mydla.
Výbornou kombináciou je jedlá sóda a ocot. Postup je jednoduchý: steny posypte sódou bikarbónou a následne postriekajte octom. Zmes začne reagovať a šumieť – nechajte ju pôsobiť pár minút, potom opláchnite vodou a doleštite suchou handričkou. Povrch bude čistý, lesklý a bez fľakov.
Umývadlo, vaňa a toaleta ako z reklamy
Na sanitárnej keramike sa usádza nielen vodný kameň, ale aj zvyšky kozmetiky či mydiel. Vyskúšajte zmes octu a citrónovej šťavy – má silné čistiace aj dezinfekčné účinky. Nalejte ju do fľaše s rozprašovačom, nastriekajte na nečistoty a nechajte pôsobiť aspoň niekoľko hodín alebo ideálne cez noc. Potom stačí opláchnuť vodou.
Ak chcete vyčistiť záchodovú misu, nalejte večer dva poháre octu priamo do misy a nechajte pôsobiť do rána. Po spláchnutí uvidíte rozdiel okamžite – misa bude belšia a bez nánosov.
Práčka bez vodného kameňa aj bez aviváže
Ocot je v domácnosti hotový zázrak. Okrem čistenia dokáže aj zmäkčiť vodu a chrániť práčku pred usadeninami. Nalejte 50–100 ml octu do priehradky na aviváž – bielizeň bude mäkká, farby žiarivejšie a práčka zostane čistá.
Nebojte sa, po vyschnutí bielizne vôňa octu úplne zmizne. Uteráky možno nebudú rozvoniavať parfumom, no budú svieže, mäkké a vaše zariadenie vám poďakuje za dlhší život bez opráv.
Jednoduché, lacné a ekologické riešenie
Vodný kameň sa dá poraziť bez chemikálií a zbytočných výdavkov. Ocot, citrón a jedlá sóda patria medzi najúčinnejšie zbrane, ktoré máte pravdepodobne vo svojej kuchyni. Pomáhajú udržať domácnosť čistú, spotrebiče v dobrej kondícii a navyše nezaťažujú životné prostredie.
Ak tieto triky zaradíte do bežnej údržby, na drahé čistiace prípravky a servisné zásahy môžete pokojne zabudnúť. Vaša kúpeľňa, práčka aj peňaženka sa vám za to poďakujú.