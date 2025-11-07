Neustále vám býva zima? Môže za tým stáť vážne ochorenie

Občasný pocit chladu alebo krátke záchvevy zimnice pozná každý z nás. Ide o prirodzenú reakciu tela, ktoré sa týmto spôsobom snaží upozorniť, že jeho teplota začína klesať pod zdravú hranicu a je potrebné sa zahriať. Ak je vám však zima takmer neustále, trasiete sa aj bez zjavnej príčiny alebo sa neviete zohriať ani v teplej miestnosti, môže to byť signál, že váš organizmus nefunguje tak, ako by mal.
Aká je normálna teplota tela?
U zdravého človeka sa telesná teplota zvyčajne pohybuje v rozmedzí 36 až 37 °C. Počas dňa môže prirodzene kolísať – ráno býva nižšia, večer mierne stúpa. Pri horúčke, zápale či prehriatí sa teplota zvyšuje, no pri niektorých ochoreniach alebo podchladení môže klesnúť pod normálnu úroveň. Ak si všimnete nezvyčajné výkyvy, mali by ste spozornieť – telo vám tým môže signalizovať zdravotný problém, ktorý si vyžaduje pozornosť.
Nie vždy však musia časté pocity chladu znamenať chorobu. Počas prechodu ročných období si telo potrebuje zvyknúť na nové podmienky. Napríklad na jeseň, keď sa ochladí a dni sa skracujú, môžu byť citlivejší ľudia viac zimomraví. Ak však tento stav pretrváva dlhšie alebo sa zhoršuje, nejde o bežný jav a je vhodné hľadať príčinu.
Keď zima naznačuje zdravotný problém
Pocit chladu je často dôsledkom toho, že telo nedostáva dostatok výživy a energie. Bez železa, vitamínov a ďalších dôležitých látok nedokáže správne fungovať termoregulácia, teda proces udržiavania telesnej teploty. V takom prípade pomôže úprava jedálnička – zaradiť viac potravín bohatých na železo (napr. červené mäso, strukoviny, listová zelenina) a vitamíny skupiny B. Ak to nestačí, môžu pomôcť aj výživové doplnky.
Zimomravosť sa často objavuje aj u ľudí, ktorí trpia problémami s krvným obehom. Zúžené cievy, slabšie srdce alebo nízky krvný tlak spomaľujú prietok krvi, čím sa do končatín dostáva menej tepla. V dôsledku toho majú postihnutí často studené ruky a nohy, hoci zvyšok tela je v norme.
Ďalším častým vinníkom je porucha štítnej žľazy, najmä jej znížená činnosť (hypotyreóza). Tento orgán má veľký vplyv na metabolizmus – ak pracuje pomaly, spomaľuje sa aj tvorba energie a človek sa cíti neustále chladno, unavene a bez sily.
Dobrá správa: riešenie existuje
Vo väčšine prípadov nie je zimomravosť samostatným ochorením, ale príznakom iného zdravotného problému. Keď sa podarí odstrániť jeho hlavnú príčinu – napríklad doplniť chýbajúce živiny, upraviť tlak či liečiť štítnu žľazu – nepríjemný pocit chladu obvykle postupne ustúpi.
Ak teda máte pocit, že sa neviete zohriať, aj keď ostatní okolo vás teplotu vnímajú ako príjemnú, neberte to na ľahkú váhu. Niekedy za tým môže stáť len únava či stres, no inokedy ide o varovný signál tela, ktoré si pýta pozornosť. Stačí načúvať a dopriať mu, čo potrebuje – teplo, výživu a starostlivosť.