Neúnavní likvidátori slimákov. Zaobstarať si ich je najlepším rozhodnutím

Predstavte si zvedavé a neúnavné stvorenie, ktoré na prvý pohľad možno pripomína tučniaka, hoci ním nie je. Vážia okolo dvoch kilogramov a človek by povedal, že ich poháňa nejaký nekonečný zdroj energie – celý deň sú v pohybe a pôsobia takmer nezastaviteľne. Ak ich vypustíte na záhradu, nemusíte si s nimi robiť ťažkú hlavu: postarajú sa o seba a zároveň vám pomôžu s jedným obrovským problémom. O kom je reč? Hovoríme o kačiciach plemena indický bežec, ktoré sa do povedomia chovateľov dostali vďaka výborným vlastnostiam a osobitému zjaveniu.

Prečo sú také obľúbené?

Indickí bežci sú v prvom rade známi skvelou znáškou vajec – za rok dokáže jedna kačica priniesť až dvesto vajec, čo je na vodnú hydinu pôsobivý výkon. Rovnako dôležitá je ich schopnosť zbaviť záhradu slimákov, a to vrátane nechcených plzákov španielskych. Existujú svedectvá, že dokážu denne zlikvidovať aj šesťdesiat kusov týchto slizkých škodcov. Na rozdiel od sliepok dokážu kačice indického bežca „zlikvidovať“ aj celé vedro slimákov, a tak sú mimoriadne užitočné pre záhradkárov, ktorí nechcú používať chemické prípravky.

Všestrannosť a chov pre mäso

Okrem toho, že produkujú slušné množstvo vajec a spoľahlivo likvidujú slimáky, chovajú sa aj na mäso. Ich mäso je vyhľadávané, a tak sa z indického bežca stáva univerzálne hospodárske zviera – vhodné pre ľudí, ktorí chcú mať viacúčelový druh hydiny.

Milujú vodu a potrebujú úkryt

Rovnako ako pri iných druhoch kačíc, ani pri indických bežcoch sa nezaobídete bez prístupu k vode. Nie je nutné mať hneď rybník, väčšinou im stačí aj menší plastový bazénik, aký kupujú rodičia deťom. Vodu využívajú na osvieženie a udržiavanie srsti v čistote – kačice totiž vo vode nielen plávajú, ale aj prečesávajú svoje perie a zbavujú ho nečistôt.

Nezabudnite ani na dostatok voľného priestoru. Slovo „bežec“ ich dokonale vystihuje – sú mimoriadne aktívne a potrebujú väčší výbeh, kde sa môžu dosýta vybehať. Pokiaľ máte na pozemku stodolu alebo prístrešok, je to veľká výhoda, pretože tam môžu kačice prenocovať a skryť sa pred nepriaznivým počasím. Ak takúto stavbu nemáte, bude potrebné vytvoriť jednoduchý kurník či kačník, kde nájdu závetrie a ochranu pred dravcami či líškami.

Kde sa vzal indický bežec?

História tohto zaujímavého plemena siaha do juhovýchodnej Ázie. Podľa historikov jestvujú zmienky o ich chove už pred tisíc rokmi na ostrove Jáva. Do Európy sa zrejme dostali v 16. storočí, a to prostredníctvom holandských námorníkov. Neskôr, v 19. storočí, sa Angličanom podarilo vyšľachtiť kačice do podoby, v akej ich poznáme dnes: s dlhým a vzpriameným telom, ktoré im dáva zvláštny, ľahko rozpoznateľný vzhľad.

Najlepšie rozhodnutie?

Mnoho chovateľov sa zhoduje: „Zaobstarať si toto zviera bolo moje najlepšie rozhodnutie.“ Okrem radosti z čerstvých vajec a možnosti likvidovať nepríjemné slimáky, sú indickí bežci veľmi prítulné a zvedavé tvory. Vedia sa rýchlo spriateliť s človekom, ak sa k nim správate pokojne. Samozrejme, chov vyžaduje čas a starostlivosť, no v porovnaní s prínosmi sú to väčšinou drobné povinnosti.

Ak teda chcete posunúť svoj dvor alebo záhradu na novú úroveň, zvážte chov týchto jedinečných bežcov. Možno práve oni dajú definitívnu stopku slimákom, ktoré vám ničia úrodu, a ešte aj prinesú hromadu vajec k raňajkám. A kto vie – možno si tiež poviete, že kúpa indického bežca bolo to najlepšie rozhodnutie, aké ste kedy urobili.