Neublížte svojim štvornohým kamarátom. V zime na nich číha vážne riziko aj v pohodlí domova

V zime automaticky zapíname kúrenie, aby sme sa doma cítili príjemne. No zatiaľ čo človek vníma teplo vo výške svojho tela a jeho chodidlá chráni obuv, pre domáce zvieratá je situácia iná. Psy aj mačky trávia väčšinu dňa v bezprostrednom kontakte s podlahou, ktorá môže byť výrazne chladnejšia ako vzduch v miestnosti.
Táto teplotná nerovnováha môže pri dlhodobom pôsobení ovplyvniť ich zdravie – nie dramaticky zo dňa na deň, ale postupne a nenápadne.
Prečo môže byť podlaha problémom
Je odborný fakt, že tvrdé podlahy ako dlažba alebo laminát majú v zimných mesiacoch nízku povrchovú teplotu. Aj keď je vzduch v miestnosti vykúrený na 22–24 °C, podlaha môže mať len 15–18 °C, v niektorých bytoch ešte menej.
U zvierat to môže spôsobiť:
- stratu tepla pri kontakte s podlahou
- zvýšenú záťaž pre kĺby
- u citlivých jedincov aj vyššie riziko zápalov močových ciest, keď telo dlhodobo reaguje na chlad
Toto nie je mýtus, ale biologická reakcia organizmu na ochladenie – pri chlade sa cievy v okolí orgánov sťahujú, čo môže oslabiť prirodzenú obranyschopnosť sliznice močového systému.
Najohrozenejšie skupiny sú:
- seniorné psy
- šteniatka
- zvieratá s artrózou alebo ochorením kĺbov
- krátkosrsté plemená s nižšou vrstvou izolácie
Kvalitný pelech nie je rozmaznávanie, ale prevencia
Veterinári jednoznačne odporúčajú, aby zvieratá mali v zime:
- izolovaný, mäkký pelech
- vyššiu podložku, ktorá ich oddelí od studeného povrchu
- miesto, kde neprúdi studený vzduch (napríklad pri dverách)
Niektoré šteňatá a staršie psy môžu mať v zime zvýšenú stuhnutosť kĺbov. To nie je „lenivosť“, ale bežný fyziologický následok nižších teplôt.
Teplý pelech zmierňuje tieto prejavy a zlepšuje pohyblivosť.
Teplotné šoky: prečo je prudká zmena tepla pre psa náročná
Návrat z vonkajšieho mrazu do veľmi teplej miestnosti predstavuje pre organizmus psa veľkú záťaž. Je vedecky potvrdené, že prudké teplotné výkyvy môžu oslabiť imunitu, pretože telo musí náhle regulovať tepelnú rovnováhu.
Problém vzniká najmä vtedy, ak si pes po príchode ľahne:
- na studenú podlahu v predsieni
- k dverám, kde je prievan
- na nevhodné miesto bez podložky
Tieto náhle zmeny môžu spôsobiť:
- zvýšené napätie svalov
- zhoršenie artrózy
- celkové vyčerpanie organizmu
Preto je dobré mať pri vstupe mäkkú podložku alebo koberec, aby prechod nebol taký drastický.
Starostlivosť o labky: fakty o posypovej soli a chemikáliách
Posypová soľ je pre psie labky naozaj dráždivá – potvrdzujú to všetci veterinári aj dermatológovia pre zvieratá.
Môže spôsobiť:
- podráždenie kože
- praskliny vankúšikov
- bolestivé zápaly
- zvracanie alebo hnačku, ak si pes dráždivé látky olizuje
Odborné odporúčanie je jednoduché:
- po každej prechádzke labky opláchnuť vlažnou vodou alebo aspoň utrieť
- v prípade citlivých jedincov použiť ochranný balzam na labky
„Mŕtvy chvost“: skutočný syndróm, nie mýtus
Akútna kaudálna myopatia (známa ako „mŕtvy chvost“) je veterinármi popísané ochorenie.
Vzniká:
- po vystavení chladu
- po kúpaní v studenej vode
- pri preťažení svalov v oblasti koreňa chvosta
Prejavuje sa:
- bolestivosťou
- chvostom, ktorý visí bezvládne dole
- neochotou psa pohybovať chvostom
Zvyčajne sa lieči teplom a pokojom a v priebehu niekoľkých dní odznie. Ide o reálny príklad toho, ako môže chlad zasiahnuť svaly psa.
Čo z toho vyplýva?
Všetky vyššie uvedené informácie sú overiteľné, odborné a veterinárne potvrdené. Zimná starostlivosť o domácich miláčikov nie je zložitá, ale vyžaduje si pochopenie niekoľkých faktov:
- zvieratá sú bližšie k podlahe
- chlad ovplyvňuje ich kĺby a imunitu
- prudké teplotné zmeny ich unavujú
- chemikálie na labkách sú skutočné riziko
Stačí im teda poskytnúť teplý pelech, chrániť ich pred chladom od podlahy a venovať pozornosť labkám po prechádzke.