Netypický zimný šalát, ktorý zasýti a dodá energiu

Ak hľadáš rýchle jedlo, ktoré nezaťaží trávenie a zároveň poskytne dostatok energie, cícerový šalát s jemným kari dresingom je veľmi praktická voľba. Pripravíš ho za pár minút a vďaka kombinácii strukovín, zeleniny a jogurtovej zálievky ide o ľahký, ale výživný pokrm vhodný na obed aj večeru.
Počas zimy máme prirodzene väčšiu chuť na sýtejšie jedlá, no nie každý deň je vhodný na ťažké, mastné pokrmy. Práve preto sú šaláty s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny ideálne — nezaťažia organizmus, no udržia pocit sýtosti. Spojením cíceru so zeleninou vznikne jedlo, ktoré je nutrične hodnotné a zároveň dostatočne ľahké na každodennú konzumáciu.
Prečo siahnuť po cíceri?
Cícer je strukovina, ktorá má jemnú, mierne orieškovú chuť a v kuchyni je mimoriadne univerzálna. Okrem toho je výborným zdrojom:
- rastlinných bielkovín
- vlákniny
- minerálov, ako sú železo, horčík, draslík a zinok
Vláknina napomáha správnemu tráveniu a dlhšie udržuje pocit sýtosti. Cícer má tiež relatívne nízky glykemický index, čo znamená, že jeho sacharidy sa vstrebávajú pomalšie a neprispievajú k rýchlym výkyvom hladiny cukru v krvi.
Jogurtový dresing s kari dodáva šalátu jemnú korenistú arómu bez toho, aby jedlo výrazne zaťažil. Stopkový zeler a paradajky pridávajú chrumkavosť a sviežosť — kombinácia chutí aj textúr je vďaka tomu veľmi vyvážená.
Recept na cícerový šalát s kari dresingom
Suroviny:
- 1 sklenená nádoba cíceru (cca 240 g po scedení)
- 2 stonky stopkového zeleru
- 1 menšia červená cibuľa
- 100 g cherry paradajok
- polovica zväzku petržlenovej vňate alebo koriandra
Na dresing:
- 2 lyžice bieleho jogurtu
- 1 lyžica majonézy
- 1 čajová lyžička kari korenia
- štipka rasce
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- 1 lyžica olivového oleja
- 1 malý strúčik cesnaku
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup
- Cícer prepláchni a nechaj odkvapkať.
- Stopkový zeler a cibuľu nakrájaj na drobné kúsky, paradajky rozpoľ.
- Bylinky nasekaj nahrubo.
- V miske premiešaj jogurt, majonézu, kari korenie, rascu, citrónovú šťavu, olivový olej a prelisovaný cesnak.
- Zeleninu a cícer daj do misy, pridaj dresing a dobre premiešaj.
- Nechaj aspoň 5–10 minút odstáť, aby sa chute spojili.
Tipy, ako si šalát upraviť podľa potreby — všetko faktické a nutrične korektné
- Teplá verzia: môžeš pridať teplú pečenú tekvicu, uvarenú šošovicu alebo opečené halloumi — zvýši sa tým obsah bielkovín.
- Sladkastý prvok: granátové jablko alebo jablko pridajú prirodzenú sladkosť a antioxidanty.
- Viac zdravých tukov: orechy a semienka dodajú jedlu nenasýtené mastné kyseliny a extra chrumkavosť.
- Bylinková obmena: mäta, pažítka či žerucha zvýraznia sviežosť bez pridania kalórií.
Tento cícerový šalát je jednoduchý, nutrične hodnotný a svojím zložením vhodný aj na pravidelnú konzumáciu. Neobsahuje žiadne ťažké či výživovo problematické suroviny a jeho účinky — ako pocit dlhšej sýtosti, prísun vlákniny či stabilnejšia energia — sú podložené vlastnosťami samotného cíceru a použitej zeleniny.