Netušíš, čo s kváskom? Tu je 5 spôsobov, ako ho využiť naplno

Mať vlastný kvások v chladničke môže byť fantastické, najmä ak miluješ pečenie a rád experimentuješ v kuchyni. Niekedy sa však môže stať, že nenájdeš čas na pravidelné pečenie chleba alebo žemlí. Čo s kváskom vtedy? Môžeš si ho vôbec dlhodobo udržať pri živote? A ako sa vysporiadať s prípadnými prebytkami kvásku, keď ho práve nepotrebuješ na pečenie?

Podľa skúsených pekárov je to jednoduchšie, než by sa mohlo zdať – stačí kvások pravidelne kŕmiť (aspoň raz za pár dní, ideálne do troch dní), sledovať jeho konzistenciu a sem-tam ho oživiť, ak sa zdá slabý. Kvások v chladničke nezaberie veľa miesta a pri správnej starostlivosti môžeš mať svoj „žijúci poklad“ pokojne aj niekoľko rokov. Otázkou však zostáva, čo so zvyšným kváskom, ktorý ti po kŕmení zostane, ak práve nechceš piecť chlieb? Ponúkame ti niekoľko inšpirácií, ako ho s radosťou a prospešne využiť.

1. Na chrumkanie – krekry, tyčinky a iné snacky

Zvyšky kvásku sú ako stvorené na rôzne slané snacky. Takmer všetci milujeme niečo chrumkavé k televízii či ako rýchle občerstvenie pre návštevu. Postup je pritom prekvapivo jednoduchý:

Spoj pár surovín

K zvyšnému kvásku primiešaj trochu múky a vody. Ide o to, aby vzniklo cesto, ktoré nebude príliš kyslé ani príliš riedke. Pridaj trošku soli alebo iné korenie či bylinky podľa chuti. Dochucuj podľa seba

Môžeš pridať napríklad rascu, mletú papriku, sušený cesnak, rozmarín, bazalku alebo dokonca mak. Fantázii sa tu medze nekladú – experimentovanie s príchuťami sa ti vie skvele odvďačiť. Formuj a peč

Podľa hustoty cesta môžeš vytvarovať krekry, slané tyčinky či menšie placky. Urob napríklad tenučký plát, ktorý predkrojíš radielkom na malé obdĺžniky alebo štvorčeky. Peč zhruba 12 – 15 minút pri teplote okolo 200 °C, kým budú krekry dozlatista a chrumkavé.

Využiť môžeš aj špeciálny recept na takzvané „telky“:

150 g kvásku

100 g múky

30 g vody

25 g masti alebo iného tuku

4 lyžice maku

3 g soli

Túto zmes nechaj približne 30 minút kysnúť, rozvaľkaj ju na plát veľkosti plechu, predkroj radielkom a upeč na 200 °C. Výsledkom sú fantastické domáce snacky, ktoré nahradia bežné krekry z obchodu.

2. Ako základ cesta – lievance, placky alebo palacinky

Kvások nie je len na chlieb a pečivo. Využiť sa dá aj tam, kde by si inak pridal napríklad jogurt či inú kyslejšiu prísadu – do rôznych lievancov, placiek či palaciniek. Postup je jednoduchý:

Zmiešaj suroviny

Zober zvyšný kvások a pridaj k nemu niekoľko lyžíc cukru (ak ideš do sladkej verzie) alebo soli (pri slanej verzii). Pre väčšiu vláčnosť môžeš pridať trochu oleja, rozpusteného masla alebo iný tuk. Dolaď konzistenciu

Ak je cesto príliš husté, zrieď ho trochou vody alebo mlieka. Naopak, ak je riedke, pridaj trošku múky. Pridaj zeleninu či bylinky

Ak chceš zdravšie slané placky, nastrúhaj do cesta napríklad cuketu, mrkvu, batát alebo zemiaky. Dochuť to cesnakom, korením, prípadne bylinkami, aké máš rád. Smaž alebo peč

Následne už len formuj lievance či placky na panvici s trochou oleja. Môžeš ich dokonca piecť aj v rúre na plechu, ak preferuješ menej vyprážané jedlá.

Takto pripravené lievance či placky majú mierne kyslastú chuť a sú príjemne nadýchané – presne tak, ako to dokáže len kvások.

3. Ako tajná prísada do akéhokoľvek cesta

Možno nepremýšľaš o tom, že by si práve piekol kváskový chlieb, no ak sa rozhodneš pripraviť napríklad buchty, rožky, žemle či iné kysnuté cesto s droždím, skús primiešať zvyšný kvások. Prečo?

Zaujímavá chuť: Trocha kvásku pridá jemnú, takmer nepostrehnuteľnú kyselkavosť, ktorá však dokáže zlepšiť finálnu chuť akéhokoľvek pečiva.

Trocha kvásku pridá jemnú, takmer nepostrehnuteľnú kyselkavosť, ktorá však dokáže zlepšiť finálnu chuť akéhokoľvek pečiva. Dlhšia trvanlivosť: Podľa pekárskych profesionálov sa takto upravenému cestu predĺži čerstvosť. Keď upečieš buchty alebo rožky s kváskom, pomalšie tvrdnú a dlhšie si uchovávajú svoju vláčnosť.

Pri pridávaní kvásku do receptu nezabudni na pomer surovín:

Zmeraj hmotnosť kvásku, ktorý pridávaš.

Odpočítaj adekvátne množstvo múky a vody (alebo iných tekutých prísad) z pôvodného receptu. Obvykle sa odpočíta približne polovica váhy kvásku z vody a druhá polovica z múky, aby si zachoval správnu konzistenciu cesta.

4. Namiesto zápražky – do polievok a omáčok

Ďalšou skvelou možnosťou je použiť kvások v polievke, omáčke alebo dokonca v guláši namiesto klasickej múkovej zápražky. Stačí kvások trochu zriediť vodou, aby si dosiahol vhodnú hustotu, a potom ho postupne vmiešať do jedla, ktoré práve varíš. Následne všetko dobre povar, aby sa suroviny prepojili a múka v kvásku prešla dostatočnou tepelnou úpravou.

Prečo to skúsiť?

Takto získaš jedlo s jemne kyselkavou chuťou, ktorá môže výborne doplniť napríklad husté zeleninové polievky či pikantné jedlá.

Mnoho ľudí má tiež dobré skúsenosti s „ľahkosťou“ jedla zahusteného kváskom v porovnaní s klasickou múkou opraženou na tuku.

5. Tradičná špecialita trošku inak

Krkonošské kyslo čiže Kyseľ je známe najmä v Česku, ale nič ti nebráni pripraviť si ho aj na Slovensku. Je to výdatná polievka, do ktorej sa pridáva kyslá zložka na vyváženie chutí. Presne tu prichádza na rad kvások, ktorému vôbec nevadí, že je napríklad starší alebo menej aktívny. Kvások tu totiž neslúži ako kypridlo, ale ako ochucovadlo.

Ako na kyslo s kváskom?

Približne 200 g kvásku rozmiešaj v 1 litri vlažnej vody. Osoľ, okoreň, pridaj lyžičku rasce a dve lyžice sušených, vopred namočených húb. Do polievky nakrájaj 2 – 3 zemiaky a všetko povar pod pokrievkou asi 20 minút. Na záver môžeš vmiešať 100 ml smotany na zjemnenie a ak chceš, pridaj trošku kôpru. Podáva sa so strateným či volským okom (vajíčkom), čím získaš ešte sýtejšiu a lahodnejšiu polievku.

Výhodou je, že kyselo nemusí byť príliš „kyslé“. Množstvo kvásku si upravíš podľa svojej chuti – menej kvásku znamená jemnejšiu kyslosť a naopak.

Extra tipy na údržbu kvásku a jeho zužitkovanie

Pravidelné kŕmenie: Aj keď neplánuješ piecť hneď, je dobré kvások aspoň raz za tri dni vybrať z chladničky, odobrať z neho prebytok a pridať čistú múku s vodou. Takto ostane „nažive“ a bude sa ti ľahšie rozkvasovať, keď príde čas na pečenie. Zásoby v mrazničke: Ak vieš, že kvások dlho nevyužiješ, môžeš ho aj zamraziť. Neskôr ho postupne oživíš – je to však trošku dlhší proces, než keď ho máš čerstvý v chladničke. Experimentuj: Nielen chlieb, rožky, buchty a pizza cesto – kvások môžeš pridať takmer do akéhokoľvek cesta, ktoré má v recepte múku a vodu. Obľúbenou vychytávkou je napríklad slaný koláč (quiche) s kváskom alebo dokonca rôzne koláče na sladko.

Záver

Domáci kvások môže byť všestranným pomocníkom, ktorý poslúži nielen na tradičný kváskový chlieb, ale aj na rozmanité snacky, sladké či slané cesto alebo dokonca ako zdravšia alternatíva bežnej zápražky. Kľúčom je jeho pravidelné kŕmenie a starostlivosť, aby si vždy mal čerstvý a aktívny kvások, ktorý si poradí s rôznymi receptami. Pokojne ho teda odteraz využívaj nielen na chlieb, ale aj na spomínané krekry, lievance, alebo ho pridaj do obľúbených kysnutých ciest. Vďaka tomu nikdy nič nevyhodíš – a zároveň budeš môcť v kuchyni stále objavovať niečo nové.