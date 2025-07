Netopier s najväčšími ušami na svete žije u nás. Počuje lietať muchu aj na vzdialenosť desiatich metrov

Predstav si, že máš sluch natoľko ostrý, že by si počul pavúka pohybovať sa na druhom konci miestnosti. Znie to ako niečo z komiksu? Pre jedného zvláštneho nočného tvora, ktorý sa ukrýva v podkroviach a lesoch Slovenska i Česka, je to úplne bežná vec. Volá sa netopier ušatý a jeho schopnosti sú naozaj ohromujúce.