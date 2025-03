Nestrihajte tieto okrasné kríky na jar, inak prídete o kvety! Kde pri tom robíme chyby a prečo treba byť opatrný?

Jar je obdobím, keď rododendrony už majú napučané puky plné očarujúcich kvetov. Príbuzné azalky síce pred kvitnutím veľa neprezradia, no keď rozkvitnú, je to priam magický zážitok. A ak sa predvedie zimolez, ktorý sa v hovorovej reči často (ale nesprávne) nazýva „ruža z Jericha“, jeho omamná vôňa môže spôsobiť, že sa vám zatočí hlava. Ako je to však s ich správnym rezom a čo im môže uškodiť?

Dávajte pozor na hlboký rez

Rododendrony, azalky aj zimolez sú si v niečom podobné – neobľubujú radikálne zmladzovanie a hlboký rez. Zimolez je síce z iného rastlinného rodu a rastie ako liana, no aj on sa nerád necháva dôkladne zastrihávať. Ak by ste sa na jar predsa len rozhodli tieto kry omladiť alebo ich drsnejšie zrezať, rýchlo sa rozlúčte s kvetnou nádielkou. Navyše sa môže stať, že o kvety prídete nielen tento rok, ale narušíte kvitnutie aj do budúcna. Napriek tomu môžete rastlinám na jar pomôcť iným spôsobom – a niektoré z týchto zásahov sú naozaj dôležité.

Rododendrony a azalky: príbuzní s rovnakými požiadavkami

Rododendrony a azalky patria do rovnakého rodu, existujú však rozdiely v tom, ako prečkávajú zimu. Kým rododendrony si držia svoje stále zelené listy aj v chladnom období, azalky na jeseň listy zhadzujú. Rododendrony už na jeseň vytvárajú veľké kvetné puky, ktoré sa na jar rozvinú do očarujúcich kvetov. Tieto nápadné súkvetia lákajú včely, čmeliaky a iný opeľujúci hmyz.

Azalky (Rhododendron luteum) sa v záhrade často objavujú ako bohato rozkonárené kry, pričom po odkvitnutí im odpadnú nielen suché kvety, ale v predjesennom období aj všetky listy. S príchodom jari však znovu vyrastú čerstvé, sýtozelené lístky, takže rastlina pôsobí sviežo.

Oba druhy milujú kyslú pôdu. Preto je výhodné prihnojovať ich napríklad aj obyčajnou kávovou usadeninou, ktorá trochu znižuje pH v okolí koreňov. Na začiatku kvitnutia im môžete dopriať aj špeciálne hnojivo na kyslomilné rastliny. Rododendrony a azalky vám takúto starostlivosť oplatia veľkými a pôvabnými kvetmi. Najčastejšie sa stretávame s ružovými odtieňmi, no azalky môžu prekvapiť aj žltými alebo oranžovými kvetmi.

Ako pomôcť rododendronom po odkvitnutí?

Na rozdiel od azaliek, ktorým uschnuté kvety po odkvitnutí väčšinou samy opadnú, rododendron často zanecháva nepekné, suché zvyšky kvetenstva priamo na kríku. Tie nielen že pôsobia nevzhľadne, ale dokážu krík pripraviť o množstvo energie, ktorú by inak investoval do tvorby nových kvetov v nasledujúcom roku. Preto je dobré tieto zvyšky jemne vylamovať – výhradne ručne, aby ste nepoškodili nový rast. Ak má váš rododendron stovky kvetov, táto činnosť si vyžiada istú dávku trpezlivosti, ale odmena v podobe bohatého kvitnutia budúcu sezónu rozhodne stojí za to.

Zimolez: nádhera, ktorá sa rýchlo ovíja

Zimolez (Lonicera) je popínavá liana, ktorá dokáže svojimi výhonkami ovinúť čokoľvek, čo sa jej dostane do cesty. Tento krásny, no niekedy mätúco nazývaný „ruža z Jericha“, v skutočnosti do ruží nepatrí, ale v záhradkách si vyslúžil veľkú obľubu vďaka rýchlemu rastu a silne voňavým kvetom. Tie sa objavujú v rôznych kombináciách bielej, žltej a ružovej a majú výrazný trubicovitý tvar.

Tajomstvo jeho ohromujúceho kvitnutia spočíva v tom, že zimolez vytvára kvety na minuloročných výhonkoch. Ak sa rozhodnete pre prudký rez, hrozí, že v danom roku nekvitne vôbec. S hĺbkovým rezom by ste mali zaobchádzať opatrne aj preto, že ak je ker už starší, môže na starom dreve vyholovať a stratiť atraktívny vzhľad.

Kedy (ne)rezať rododendron, azalku a zimolez

Čomu sa vyhnúť v marci a apríli

Príliš dôkladný rez v skorom jarnom období (marec, apríl) dokáže zničiť väčšinu púčikov, ktoré kry v sebe už majú vyvinuté, takže sa o kvitnutie pripravíte. Navyše, ak ostriháte výhony vo chvíli, keď sa práve chystajú kvitnúť, rastlina sa z tohto zásahu môže spamätávať dlhšie a môže to negatívne ovplyvniť kvitnutie aj v ďalšom roku.

Kedy je správny čas na strihanie

Za najideálnejšie obdobie na zásadnejší rez rododendronov, azaliek či zimolezu sa považuje doba tesne po odkvitnutí. V prípade rododendronov a azaliek je to spravidla koniec mája alebo jún, u zimolezu sa obdobie môže líšiť o týždeň-dva, v závislosti od počasia a podmienok pestovania.

Rastlina si tak stihne vytvoriť základ budúcich kvetov a zároveň má dosť času, aby po reze regenerovala a posilnila sa pred príchodom chladnejších mesiacov.

Starostlivosť o rododenrody

Praktické tipy na rez

Rododendron a azalka : Odstraňujte predovšetkým staré a odumreté drevo, aby ste vytvorili priestor pre nový rast. Vyrežte tiež konáre, ktoré smerujú dovnútra alebo sa krížia, aby mohol do stredu kry prenikať vzduch a svetlo. Takisto po odkvitnutí pozorne vyštiknite suché zvyšky kvetov, aby ste podporili tvorbu púčikov na ďalší rok.

Zimolez: Ide skôr o udržiavací a citlivý rez. Výhony sa často komplikovane ovíjajú a prepletajú, takže namieriť záhradné nožnice podľa štandardných odporúčaní nebýva ľahké. Priestorovo ho môžete mierne skrátiť, väčšinou sa odporúča zrezať ho zhruba o tretinu – vždy však tak, aby ste nepoškodili hlavné výhony, na ktorých sú založené kvetné puky. Ak potrebujete odstrániť staré drevo, robte to s rozvahou a počítajte s dočasne slabším kvitnutím.

Nezabúdajte na zálievku a výživu

Po tom, čo tieto okrasné kry odkvitnú a mierne ich zostrihnete, by ste im mali dopriať dostatok vody. Najlepšie je zalievať odstátou dažďovou vodou, ktorá neobsahuje toľko minerálov a chlóru ako voda z kohútika. Rododendrony, azalky a zimolezy obľubujú najmä primeranú vlhkosť a kyslejšiu pôdu, preto si na dlhodobej závlahovej starostlivosti dajte záležať.

Ak vám tieto rastliny majú robiť radosť aj o rok, nezabúdajte im dať včas vhodné hnojivo určené pre kyslomilné rastliny. Pravidelná výživa dokáže zvýšiť vitalitu kríkov a zabezpečí sýtejšiu farbu kvetov aj listov.

Tešte sa na ďalšiu jar v plnej kráse

Hoci sa môže zdať, že je jednoduchšie zrezať všetko v momente, keď si všimnete, že výhonky prerastajú alebo majú suché konce, v prípade rododendronov, azaliek a zimolezu je lepšie riadiť sa pokojnejším harmonogramom. Ak počkáte na správny čas a pristúpite k rezu po odkvitnutí, vytvoríte rastlinám ideálne podmienky pre tvorbu nových kvetných pukov.

Dôkladná, ale šetrná starostlivosť vám zaručí, že sa môžete v ďalšom roku tešiť na bohatú nádielku kvetov a omamnú vôňu, ktorá zaplní celú záhradu. A či už vám učarovala elegancia stálozelených rododendronov, farebná pestrosť azaliek alebo romantický zimolez vinúci sa po pergole, s trochou trpezlivosti a ohľaduplnosti pri reze dosiahnete, že tieto pôvabné okrasné kry budú skutočne žiariť.