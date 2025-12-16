Nestihli ste perníčky včas? Nevadí, tieto sú mäkké hneď po upečení

Perníčky patria k najobľúbenejším vianočným koláčom, najmä u detí. Pečenie, vykrajovanie tvarov, zdobenie aj ochutnávanie – to všetko robí z perníčkov neodmysliteľnú súčasť predvianočnej atmosféry. Tradičné recepty však majú jednu nevýhodu: perníčky sa musia piecť už začiatkom decembra, aby do Vianoc stihli zmäknúť a mali tú správnu konzistenciu.
Ak ste to tento rok nestihli, ešte stále nie je všetko stratené. Existujú totiž recepty na perníčky, ktoré sú mäkké hneď po upečení a netreba ich dlhé týždne odkladať do krabice.
Čo dáva perníčkom ich typickú chuť a vôňu?
Neodmysliteľnou súčasťou perníčkov je perníkové korenie, ktoré im dodáva charakteristickú arómu. Hotové zmesi zvyčajne obsahujú kombináciu korenín ako badyán, škorica, klinčeky, aníz, kardamóm, koriander, nové korenie a fenikel. V niektorých variantoch sa objavuje aj zázvor, muškátový oriešok alebo vanilka. Práve vyvážený pomer týchto surovín rozhoduje o tom, či budú perníčky jemné a voňavé, alebo príliš výrazné.
Recept na perníčky, ktoré sú mäkké hneď
Ingrediencie:
- 400 g hladkej múky
- 140 g práškového cukru
- 50 g masla
- 2 vajcia
- 2 polievkové lyžice kvalitného tekutého medu
- 1 zarovnaná čajová lyžička jedlej sódy
- 1 zarovnaná čajová lyžička perníkového korenia
- 1 žĺtok na potretie po upečení
Postup:
- Do väčšej misy nasypeme všetky suché suroviny – múku, práškový cukor, jedlú sódu a perníkové korenie. Dôkladne ich premiešame.
- Pridáme maslo a prstami alebo vareškou ho zapracujeme do zmesi tak, aby vznikla jemná mrvenička.
- Nakoniec prilejeme rozšľahané vajcia a tekutý med. Všetko spolu spracujeme na mäkké, hladké cesto.
- Hotové cesto by malo byť poddajné a mäkké, podobné plastelíne. Ak by sa drobilo alebo nedržalo pokope, postupne pridávame po lyžiciach vodu a vždy dôkladne zapracujeme.
- Cesto zabalíme do potravinovej fólie a necháme odpočívať v chladničke aspoň 2 až 3 hodiny, ideálne však cez noc.
- Rúru si včas predhrejeme na 160 °C a plechy vystelieme papierom na pečenie.
- V malej miske vidličkou rozmiešame žĺtok s jednou lyžicou studenej vody – túto zmes použijeme na potieranie.
- Odležané cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku približne pol centimetra. Vykrajujeme obľúbené tvary a ukladáme ich na plech.
- Perníčky pečieme približne 8 až 10 minút, podľa veľkosti tvarov. Väčšie kúsky môžu potrebovať o niečo viac času.
- Hotové sú vtedy, keď mierne „nabehnú“, prst sa do nich pri jemnom dotyku nezaborí a dajú sa bez problémov odlepiť z plechu. Nečakáme, kým úplne stvrdnú – po vychladnutí by boli zbytočne tvrdé.
- Ihneď po vytiahnutí z rúry potrieme horúce perníčky na vrchnej strane pripraveným žĺtkom, aby získali krásny lesk.
- Necháme ich asi 2 minúty chladnúť na plechu a potom ich presunieme na mriežku, aby sa odspodu nezaparili.
Najväčšou chybou pri príprave perníčkov je ich prepečenie. Ak ich vyberiete z rúry už tvrdé a chrumkavé, zostanú také aj neskôr a nepomôže im ani dlhé odležanie. Pri tomto recepte platí, že menej je viac – radšej ich vyberte o chvíľu skôr a užite si perníčky, ktoré sú mäkké a chutné hneď po upečení.