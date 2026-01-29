Nesprávna zálievka v zime môže orchidey úplne zničiť: robí ju správne len málokto!

Viete, ako sa správne starať o orchidey počas zimy? Práve v tomto období im môže chýbať to, čo v lete bez problémov zvládajú, alebo naopak dostávajú niečoho priveľa.
Zálievka orchideí nie je zložitá, no vyžaduje cit. V zime totiž platí viac než inokedy, že prehnaná starostlivosť môže narobiť viac škody ako úžitku.
Ako zalievať orchidey v zimnom období
Základom úspechu je vhodná voda. Orchideám najviac vyhovuje odstáta voda izbovej teploty. Studená voda priamo z kohútika môže poškodiť ich citlivý koreňový systém.
Okrem klasickej zálievky im prospievajú aj minerálne bohaté roztoky, ktoré sa dajú pripraviť z bežného kuchynského odpadu.
Veľmi vhodné sú banánové šupky, ktoré obsahujú draslík, horčík, mangán a meď. Nachádzajú sa v nich aj vitamíny C a B6. Hoci vitamíny nie sú pre rastliny kľúčové, orchidey ich dokážu čiastočne využiť.
Takáto výživná zálievka sa hodí najmä v období, keď orchidea tvorí puky alebo kvitne. Mimo obdobia kvitnutia je lepšie dopriať rastline oddych a hnojenie obmedziť.
Zálievka z banánových šupiek
Ak chcete orchideám dopriať niečo navyše, môžete im pripraviť prírodné hnojivo z banánových šupiek, ktoré patria medzi ich obľúbené zdroje živín.
Zalievanie orchideí počas zimy
Zimná starostlivosť o orchidey môže byť náročnejšia. Častou chybou je príliš časté polievanie, pri ktorom rastliny doslova stoja vo vode.
Orchidey však uprednostňujú vlhký vzduch pred premokreným substrátom.
Počas zimy je preto dôležité znížiť frekvenciu zálievky. Kým počas roka sa orchidey zalievajú raz až dvakrát týždenne, v zime postačí raz za 10 až 14 dní.
Ak si nie ste istí, koľko vody rastlina potrebuje, môžete použiť metódu namáčania. Kvetináč vložte približne na 10 minút do misky s vodou, vane alebo drezu.
Substrát nasaje potrebnú vlhkosť a prebytočná voda následne odtečie. Až potom orchideu vráťte na jej miesto.
Odporúča sa používať odstátu vodu – ak si po zalievaní naplníte kanvičku, pri ďalšej zálievke ju budete mať pripravenú.
Orchidey milujú vzdušnú vlhkosť
Počas vykurovacej sezóny býva vzduch v interiéri veľmi suchý, čo orchideám nevyhovuje. Preto im prospieva rosenie alebo zvýšenie vzdušnej vlhkosti v ich okolí.
Jednoduchým riešením je miska s kamienkami, do ktorej nalejete malé množstvo vody. Tá sa bude postupne odparovať a zvlhčovať vzduch v okolí rastliny.
Ide o funkčný spôsob, ktorý zároveň nevedie k tvorbe plesní a môže slúžiť aj ako dekoratívny prvok.
Nezabúdajte na dostatok svetla
V zime orchideám zvyčajne nehrozí spálenie slnkom, oveľa častejším problémom je nedostatok svetla. Najvhodnejším miestom je preto okenný parapet, kde majú čo najviac prirodzeného denného svetla.
Triky na hnojenie orchideí
Správne hnojenie má výrazný vplyv na zdravý rast a bohaté kvitnutie orchideí. Základom je hnojivo určené priamo pre orchidey, ktoré obsahuje vyvážený pomer dusíka, fosforu a draslíka.
Dôležité je dodržiavať odporúčané dávkovanie aj frekvenciu.
Počas obdobia aktívneho rastu sa orchidey hnoja spravidla raz mesačne, zatiaľ čo v zimnom období sa hnojenie obmedzuje.
Pri aplikácii hnojiva je vhodné rastlinu občas preliať čistou vodou, aby sa zabránilo hromadeniu solí v substráte. Niektoré druhy orchideí dokážu prijímať živiny aj cez listy, preto je možné použiť aj jemný postrek.
Najdôležitejšie však je nepreháňať to. Pravidelná, mierna a vyvážená starostlivosť je najlepšou cestou k zdravým orchideám aj počas zimy.