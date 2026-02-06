Neriskujte svoje zdravie: Toto si pri kúpe kuracieho mäsa vždy skontrolujte na obale!

Vedeli ste, že aj obyčajné kuracie mäso môže predstavovať riziko pre vaše zdravie?
Hoci sa to môže zdať prekvapujúce, odborníci upozorňujú, že práve s kuracím mäsom by sme mali zaobchádzať mimoriadne opatrne – podobne, ako keby bolo kontaminované baktériami.
Dôvodom je najmä možný výskyt salmonely.
Prečo je kuracie mäso také obľúbené?
Kuracie mäso patrí medzi najobľúbenejšie druhy mäsa z viacerých dôvodov. Je cenovo dostupné, ľahko dostupné a ponúka množstvo možností úpravy.
V obchodoch ho nájdeme vcelku, porciované alebo už upravené na ďalšie spracovanie.
Dôležitým faktorom je aj spôsob skladovania. Mäso môže byť:
- chladené – určené na rýchlu spotrebu, s krátkou dobou trvanlivosti,
- mrazené – vydrží výrazne dlhšie, preto sa dátum spotreby uvádza v mesiacoch.
Práve správne skladovanie zohráva veľkú úlohu pri zachovaní kvality aj bezpečnosti mäsa.
Ako môže kuracie mäso ohroziť zdravie?
Hlavným rizikom je kontaminácia salmonelou. Táto baktéria sa prirodzene nachádza v tráviacom trakte hydiny, a preto sa môže ľahko preniesť na vajcia aj mäso.
Ak sa s mäsom nesprávne manipuluje alebo sa nedostatočne tepelne upraví, môže dôjsť k zdravotným problémom. Preto odborníci odporúčajú:
- dôkladnú tepelnú úpravu,
- udržiavanie čistoty pri práci s mäsom,
- kontrolu obalov ešte pred kúpou.
Ako sa vyhnúť zdravotným problémom?
Pred vložením kuracieho mäsa do nákupného košíka si vždy dôkladne skontrolujte jeho obal.
Pozor si dajte najmä na:
- poškodený alebo roztrhnutý obal,
- dierky či perforácie,
- u vákuovo baleného mäsa prítomnosť vzduchu.
Ak obal nie je neporušený, zvyšuje sa riziko kontaminácie, hoci to automaticky neznamená, že je mäso pokazené.
Správne skladovanie doma
Po príchode domov mäso čo najskôr uložte podľa pokynov výrobcu:
- buď ho zamrazte,
- alebo uložte do chladničky, ideálne do uzatvárateľnej nádoby.
Je dôležité vedieť, že salmonela sa dokáže šíriť aj pri nízkych teplotách. Mrazenie ju nezničí, iba dočasne oslabí jej aktivitu.
Hygiena pri príprave
Pri spracovaní kuracieho mäsa používajte:
- samostatnú dosku na krájanie,
- oddelené kuchynské náradie,
- čisté pracovné plochy.
Tak zabránite prenosu baktérií na iné potraviny.
Tepelná úprava je nevyhnutná
Správna tepelná príprava je pri kuracom mäse absolútnou nutnosťou. Len dostatočne vysoká teplota dokáže salmonelu spoľahlivo zničiť.
Základné pravidlo hovorí o:
- minimálne 5 minútach pri teplote 75 °C.
Doba prípravy sa však líši podľa veľkosti a typu mäsa:
- kuracie prsia s kosťou a kožou: približne 30 minút,
- polovice pŕs bez kosti a kože: 15 – 20 minút,
- kúsky veľké asi 2,5 cm: približne 10 minút.
Mäso by malo byť po dopečení úplne prepečené, bez ružových častí a surových miest.
Video: Ako správne pripraviť kuracie mäso
Ak vás zaujíma, ako kuracie mäso spracúvajú profesionáli, pozrite si toto video:
Vo videu nájdete praktické tipy na bezpečnú prípravu a správne tepelné spracovanie.
Zhrnutie
Kuracie mäso je chutné, cenovo dostupné a veľmi obľúbené, no pri nesprávnom zaobchádzaní môže predstavovať zdravotné riziko. Preto:
- vždy kontrolujte obal,
- dodržiavajte hygienu,
- správne mäso skladujte,
- dôkladne ho tepelne upravujte.
Dodržiavaním týchto jednoduchých zásad výrazne znížite riziko nákazy a ochránite svoje zdravie.