Nepríjemný obraz z mnohých domácností. Naozaj by sme to mali zakázať?

Mnohí z nás to už určite videli: botasky alebo tenisky pohodené niekde pred práčkou, špinavé a zablatené, čakajúce na to, kedy im niekto vráti pôvodný šmrnc. Mohlo by sa zdať, že strojové pranie obuvi je akýsi „hriech“, ktorý by sa mal rovno zakázať, ale pravda je taká, že ak dodržíte základné pravidlá, získate čisté a voňavé topánky bez zbytočného rizika poškodenia.

Všetko má svoje pravidlá

Tak ako pri akomkoľvek textile alebo spotrebnom tovare, aj pri topánkach platí, že nesprávnou údržbou si môžeme spôsobiť problémy. Niektorí ľudia čistia tenisky či bežecké topánky výhradne ručne – v umývadle, vo vani alebo dokonca vonku, so silným kefou a vedrom horúcej vody. Iní zasa prišli na chuť práčke, lebo veria, že práve ona dokáže z topánok odstrániť nánosy bahna a prachu bez zdĺhavého drhnutia. Ani jeden prístup nie je úplne zlý, ak sa robí správne.

Kde začať? Pozrite si štítok

Prvým krokom by mala byť kontrola štítku od výrobcu, kde sa zvykne uvádzať, či je pranie obuvi v práčke vôbec povolené. Ak ho výrobca zakáže, rozhodne sa pohybujete na vlastné riziko. Napriek tomu mnohí z nás tento zákaz občas ignorujú – typicky pri starších topánkach, ktoré si už čo-to odbehali a v ktorých človek absolvoval nejeden zaprášený či zablatený tréning. V takom prípade si hovoríme, že v najhoršom prípade by sme ich aj tak vyhodili, keby sa poškodili. Ak sú topánky z materiálov ako nylon, bavlna, polyester či klasické plátno, väčšinou strojové pranie celkom dobre zvládnu.

Video ako návod

Vyzujte šnúrky

Odporúča sa vytiahnuť šnúrky z topánok a prať ich radšej zvlášť. Ja ich často preperiem v rukách mydlom a vodou, prípadne ich na chvíľu namočím do slabého roztoku s bieliacim prostriedkom, keď sú naozaj silno znečistené. Kto sa rozhodne prať šnúrky spolu s topánkami, nikdy by ich nemal vkladať voľne do bubna – môžu sa zachytiť o vnútorné časti práčky a narobiť problémy. Predpríprava podrážok

Pred samotným praním je dôležité odstrániť z podrážok zvyšky stvrdnutého blata, kamienky či iné nečistoty. Veľmi dobre poslúži obyčajná kefka. V opačnom prípade by sa všetka táto špina rozpustila vo vode a mohla by sa zachytiť v rôznych útrobách práčky alebo dokonca spôsobiť škvrny na textílii topánky. Ak máte na topánkach mastné fľaky či škvrny od trávy, vyčistite ich radšej ručne a špeciálnym čistiacim prostriedkom ešte pred vložením do práčky. Ochranný sieťovaný vrecko

Obuv by ste mali vložiť do ochranného sieťovaného vrecka, ktoré kúpite v drogérii alebo supermarkete. Tento krok zníži riziko, že si obijete práčku alebo poškodíte topánky, keď budú divoko poletovať v bubne. A rozhodne je lepšie, ak topánky neperiete spolu s bežnou bielizňou. Hodiť do bubna pár starých uterákov, ktoré slúžia napríklad v garáži, je však vítaná voľba – pomôžu tlmiť nárazy a chránia práčku aj obuv. Správny prací program a teplota

Voľba programu „jemné prádlo“ či „ručné pranie“ je väčšinou tá najlepšia. Teplota by mala byť nízka, ideálne studená voda, a odporúča sa znížené či dokonca nulové odstreďovanie. Vyššie teploty a rýchle odstredenie môžu narobiť nežiaduce škody, predovšetkým ak topánky drží pohromade veľa lepidla a syntetických materiálov. Čo sa týka pracieho prostriedku, práškový variant býva často vhodnejší – tekutý sa môže hlboko vsiaknuť do textílie a po vyschnutí zanechať škvrny. Sušenie krok za krokom

Po dokončení pracieho cyklu topánky jemne vytraste, aby ste odstránili zvyšnú vodu, a vyplňte ich starými novinami alebo savými papierovými utierkami. Tieto pomôžu rýchlejšie odviesť vlhkosť z vnútra. Potom ich nechajte vyschnúť na dobre vetranom mieste, ideálne v blízkosti radiátora či vonku na slnku, ale nie priamo na rozpálenom kúrení. Pri vyšších teplotách sa môže podrážka či lepidlo zbytočne deformovať.

Čo je na tom zakázané?

Možno sa zdá, že prať topánky v práčke je kontroverzné a niektorí ľudia sú presvedčení, že by sa to nemalo vôbec robiť. Pravdou ale je, že ak k tomu pristúpite rozumne, dodržíte základné zásady a máte dostatočne odolné materiály, nie je dôvod sa vyhýbať tomuto spôsobu čistenia. Dôležité je predovšetkým starostlivo zvážiť, či dané topánky za to stoja. Pri drahých či veľmi citlivých modeloch je určite lepšie zveriť ich do rúk profesionálom alebo sa držať ručného čistenia.

Súvisiace tipy a skúsenosti

Topánky z kože alebo semišu do práčky nepatria. Tieto materiály potrebujú špeciálnu starostlivosť a ošetrenie prípravkami, ktoré im dodávajú ochrannú vrstvu a zamedzia vysychaniu či praskaniu.

Ak máte možnosť, pred čistením vyberte aj vnútornú vložku topánok (ak je odnímateľná) a vyperte ju zvlášť v rukách. Zbavíte sa tak baktérií a zápachu, ktorý sa často drží práve v stielke.

Po každom praní sa oplatí prezrieť vnútro bubna práčky. Hlavne ak ste do neho vložili staré tenisky, mohli sa uvoľniť drobné čiastočky gumy alebo zvyšky lepidla.

Zhrnutie na záver

Pranie topánok v práčke síce môže na prvý pohľad pôsobiť ako odvážny až „zakázaný“ krok, no v skutočnosti nám dokáže ušetriť kopu času a námahy. Ak postupujete uvážene – vyberiete správny program, použijete nízku teplotu, dobrý prací prostriedok a predprípravou zabránite roznášaniu nečistôt v práčke – s najväčšou pravdepodobnosťou bude výsledok stáť za to. A keď topánky po vypraní dôkladne usušíte, odmenou vám bude svieži pocit a vzhľad takmer ako pri novom páre.

Takže, ak máte doma špinavé tenisky, ktoré sa chystáte už-už vyhodiť, možno im dajte ešte jednu šancu – a skúste ich oprať podľa týchto odporúčaní. Niekedy stačí trocha opatrnosti a trpezlivosti, aby sa z „utrápených“ botasiek stali opäť spoľahlivé a čisté topánky na každodenné nosenie.