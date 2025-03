Nepretržite kvitnúca kráska. Rastlina, ktorá rozžiari vašu záhradu po celý rok

Keď sa po chladnej zime konečne dostaví jar, väčšine z nás ihneď napadne, aké nové druhy kvetov a rastlín by sme mohli tento rok do záhrady vysadiť. Niekto dá prednosť trvácnym bylinkám, iný vsadí na rozmanité letničky či trvalky. Ak však hľadáte kvitnúcu krásku, ktorá vás bude tešiť počas celého roka a pritom nie je náročná na pestovanie, práve netýkavka (niekedy známa aj ako Impatiens) je vhodná voľba. Napriek tomu, že jej názov môže na prvé počutie znieť zvláštne, vo vašej záhrade alebo na balkóne dokáže rozžiariť priestor prakticky nepretržite.

Výnimočná kvetina, ktorá kvitne nepretržite

Zatiaľ čo mnohým kvetom trvá, kým sa znovu rozvinú po zimných mesiacoch, netýkavka dokáže kvitnúť neuveriteľných 365 dní v roku. Samozrejme, v našich zemepisných šírkach to v praxi znamená, že jej kvitnutie trvá približne od teplých jarných dní až do prvých väčších mrazov. No ak ju pestujete v interiéri, prípadne jej dokážete zabezpečiť celoročne priaznivé podmienky (ideálne niekde v zimnej záhrade či slnečnejšom kútiku), môže si udržať kvety počas celého roka.

Veľkou výhodou je aj to, že ak záhradku nemáte, stále si môžete jej krásu dopriať v črepníku na balkóne či okennom parapete. Netýkavka totiž nevyžaduje veľa priestoru ani nadmernú starostlivosť. Je preto ideálna pre všetkých, ktorí s pestovaním len začínajú, alebo nemajú možnosť pracovať s veľkým záhonom.

Krátke predstavenie netýkavky

Netýkavka pochádza z tropických a subtropických oblastí. Na svete existuje viac ako 850 druhov, takže je z čoho vyberať. V našich končinách sa však najčastejšie môžete stretnúť s dvoma základnými typmi:

Impatiens Walleriana – Tvorí nízky krík, ktorý dorastá do výšky okolo 40 cm. Má bohaté rozvetvenie a pýši sa množstvom pestrofarebných kvetov. Impatiens New Guinea – Tento druh sa u nás začal rozširovať v 80. rokoch. Je o niečo robustnejší, niekedy narastie vyššie, no stále je vhodný aj do črepníka či truhlíka. Rovnako ako Walleriana ponúka širokú paletu farebných odtieňov kvetov.

Oba druhy sú nádherné a spája ich spoločná vlastnosť – kvitnú až do príchodu prvých mrazov. Pokiaľ ich však pestujete v interiéri, môžu vás potešiť svojimi kvetmi celoročne.

Kde netýkavka najlepšie prosperuje

Pri pestovaní netýkavky sa netreba obávať, že by vyžadovala špeciálne či komplikované podmienky. Najradšej má miesta s dostatkom rozptýleného svetla, ideálny je polotieň, kde nie je vystavená priamemu prudkému slnku počas celého dňa. Na priamom slnku síce prežije, avšak môže sa stať, že listy a kvety budú trpieť, ak budú slnečné lúče príliš intenzívne.

Čo sa týka teploty, netýkavky pochádzajú z teplejších oblastí, takže ideálne prospievajú pri miernej teplote. Vonku im postačí klasické letné počasie, len je dôležité, aby ste ich nenechali vystavené vetru a prudkým ochladeniam. Vo vnútri ich zase radšej nedávajte priamo k radiátoru, aby pôda príliš rýchlo nevysychala.

Závlaha a starostlivosť

Správna zálievka je kľúčom k pekným, vitálnym rastlinám. Netýkavka si vyžaduje pravidelnú, ale nie premáčanú pôdu. Najmä počas slnečných a teplých dní nezabudnite rastlinu dostatočne zavlažovať. Ideálne je kontrolovať vlhkosť substrátu prstom – ak je vrchná vrstva suchá, je čas na zálievku. Preliatie môže spôsobiť hnilobu koreňov, čo by mohlo viesť k uhynutiu celej rastliny, preto treba nájsť ten správny balans.

Ďalším dôležitým bodom je výživa. Netýkavkám môže prospieť pravidelné prihnojovanie, napríklad raz za dva až tri týždne bežným hnojivom na kvitnúce rastliny. Vďaka tomu budú mať dostatok živín na tvorbu nových pukov a listov.

Ako netýkavku množiť

Netýkavky sa dajú množiť dvoma spôsobmi. Prvou možnosťou je pestovanie zo semien. Ak sa pre túto možnosť rozhodnete, vedzte, že semienka potrebujú ku klíčeniu teplotu okolo 21–24 °C. Vysievajú sa zvyčajne v marci, ale klíčenie môže byť trochu zdĺhavejšie, kým sa objavia prvé lístky. Druhou, jednoduchšou cestou je kúpa sadeníc (tzv. priesad) v záhradníctve, ktoré stačí v máji vysadiť na záhon alebo do črepníka.

Ideálna pôda a presádzanie

Aby netýkavka dobre prospievala a kvitla naozaj dlhodobo, zabezpečte jej dobre priepustný substrát. Na trhu existujú univerzálne substráty pre izbové či balkónové kvety, ktoré sú ľahké a zároveň obsahujú dostatočné množstvo živín. Ak je pôda príliš ťažká a zle odvádza vodu, korene rastliny môžu začať hniť. Pri presádzaní do väčšieho kvetináča alebo pri sadení do záhrady sa oplatí primiešať aj trochu kompostu či piesku, aby ste zlepšili vzdušnosť pôdy.

Vďačný spoločník pre začiatočníkov aj pokročilých

Netýkavka je výbornou voľbou pre ľudí, ktorí možno nemajú veľa skúseností s pestovaním, alebo jednoducho nemajú čas starať sa o náročné rastliny. Pri dodržaní základných pravidiel – dostatok nepriameho svetla, pravidelná zálievka a kvalitná pôda – vám bude kvitnúť skutočne takmer celý rok. A ak by ste ju pred príchodom zimy premiestnili do interiéru, budete sa z jej farebných kvetov tešiť ešte dlhšie.

Hoci netýkavka nedokáže prežiť silné mrazy, v teplom a chránenom prostredí poteší aj počas chladnejších mesiacov. Možno práve preto si získala obdiv mnohých záhradkárov a stala sa neoddeliteľnou súčasťou kvetinových aranžmánov v exteriéroch aj interiéroch.

Ak hľadáte nenáročnú rastlinu, ktorá zútulní každú terasu, balkón či parapet a rozžiari vašu záhradku nekonečným prívalom pestrofarebných kvetov, netýkavka je bez pochýb správna voľba. Stačí jej poskytnúť vhodné podmienky a odmení sa vám bohatým kvetenstvom, ktoré spríjemní váš výhľad od jari až do neskorej jesene (a v interiéri dokonca i celoročne).

Nech už sa rozhodnete pre malú kríkovú formu Impatiens Walleriana alebo pre o niečo mohutnejšiu Impatiens New Guinea, s touto rastlinou určite neurobíte chybu. Pridajte si ju do svojho kvetinového repertoára a vychutnajte si dlhé mesiace plné radosti z pohľadu na jej kvitnúcu krásu.