Neprestajná krása. 4 nenáročné kvety, ktoré rozžiaria vašu chalupu až do príchodu mrazov a premenia záhradu na rozkvitnutý raj

Kvety sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých záhrad a dvorov, pretože vedia nielen skrášliť okolie, ale aj zlepšiť náladu každému, kto sa na ne pozrie. Teraz je ideálne obdobie na sadenie a presádzanie rastlín, takže ak hľadáte trvalky, ktoré vás budú tešiť svojimi kvetmi až do jesene, ste na správnom mieste. Ponuka v záhradníctvach je naozaj pestrá, no nie vždy je jednoduché rozhodnúť sa, ktorá rastlina je pre vás tá pravá. Ak túžite po kvitnúcich trvalkách, ktoré sú nenáročné na starostlivosť a dokážu kvitnúť dlhé mesiace, nasledujúce štyri druhy môžu byť tou správnou voľbou.

Tip od odborníka:

Pri výbere kvetov zvážte, či hľadáte rastliny ťahavé alebo tvorené kobercom, letničky či trvalky, a či chcete, aby kvitli iba krátko alebo dlhodobo. Vďaka tomu budete mať jasno v tom, ktoré sa najviac hodia k vašim predstavám.

1. Pakost Rozanne (Geranium Rozanne)

Táto rastlina je výsledkom kríženia legendárneho pakostu himalájskeho (Geranium himalayense) a pakostu Walichova (Geranium wallichianum ‘Buxton’s Variety’). Ide o rastlinu, ktorá sa správa ako pôdopokryvný druh (tzv. kobercová rastlina), takže môže pokryť plochu približne jedného štvorcového metra. Pre niekoho by to mohlo znieť invazívne, ale ak máte dostatok miesta, môže to byť len výhodou – vytvorí totiž jedinečný hustý porast.

Dlhé kvitnutie: Pakost Rozanne kvitne od júna až do októbra a jeho fialové kvety sú skutočným magnetom pre oči. Aby sa mu darilo, potrebuje predovšetkým slnečné stanovisko alebo polotieň a pôdu bohatú na živiny.

Tip na kombináciu: Skvelo sa mu bude dariť na skalke, kde ho môžete skombinovať s vyššími druhmi kvetov, napríklad s udatnou (Aruncus), ploštičníkom (Actaea, Cimicifuga) či Veronicastrum. Vďaka tomu vytvoríte zaujímavú viacúrovňovú výsadbu.

2. Marulka šantovitá Triumphator (Calamintha nepeta subsp. nepeta)

Marulka rastie v trsoch a dorastá do výšky približne 30 až 40 centimetrov. Upozorní na seba jemnými, drobnými fialovými kvetmi a lesklými listami. Táto rastlina je skvelou voľbou do slnečnej záhrady, pretože odoláva suchu aj horúcim letným teplotám. Ak ju zasadíte na miesto, kde na ňu bude dopadať priame slnko väčšinu dňa, odmení sa vám kvetmi od júla až do októbra.

Marulka ako liečivka: V ľudovom liečiteľstve sa využíva pri tráviacich ťažkostiach, na zmiernenie kŕčov a dokonca i pri liečbe žltačky. Navyše, vďaka omamnej vôni priťahuje včely a motýle, takže treba rátať s tým, že v záhrade bude poriadne „živo“.

3. Gaura (Gaura lindheimeri)

Kto má rád výraznejšie a vyššie rastliny, môže siahnuť po Lindheimerovom. Ide o pomerne vysoký druh, dorastajúci až do výšky 70 – 100 centimetrov. Rozrastá sa v trsoch a miluje slnko, pričom znesie aj sucho, takže postačí iba občasná zálievka.

Nevýhoda/prednosť: Raz keď ho vysadíte, počítajte s tým, že ho už tak ľahko nepresadíte, pretože sa rád rozpína a sťahovanie mu neprospieva. Nájdite mu preto trvalé miesto, kde môže „bývať“ niekoľko rokov.

Čas kvitnutia: Jeho bielo-ružové kvietky sa ukazujú zhruba od polovice júna až do septembra. Jemné stonky sa vo vetre krásne vlnia, čo záhrade pridáva na romantickom a vzdušnom dojme. Gauraladí napríklad s kvetmi ako je echinacea (Echinacea), Liatris či rôzne druhy okrasných tráv.

4. Chochlačka žltá alebo biela

Chochlačka (najmä jej žltá a biela forma) je nenápadná, ale napriek tomu očarujúca rastlina, ktorá rada vyrastá zo špár medzi kameňmi alebo na slnečných miestach v múrikoch. Nie je ťažké ju prehliadnuť, pretože jej kvety pripomínajú drobné, romantické zvončeky. Podľa odborníkov kvitne od mája do augusta, a teda sa radí k najdlhšie kvitnúcim druhom rastlín.

Miesto výsadby: Ak ju chcete mať v záhrade, môžete ju využiť napríklad na lemovanie záhradných schodov či okrajov múrikov. Práve tam bude najšťastnejšia a môže vám robiť radosť takmer celé leto.

Zhrnutie

Všetky tieto štyri druhy trvaliek sú nenáročné na pestovanie a dokážu vykvitnúť na dlhé mesiace. Vďaka svojej rozmanitosti navyše prilákajú do vašej záhrady pestrú paletu hmyzu, od včiel cez motýle až po ďalšie opeľovače. Najväčšou výhodou je, že vás potešia farbami a vôňou až do prvých chladnejších dní.

Ak ste doteraz váhali, či do svojej záhrady alebo k chalupe vysadiť niečo nové, teraz je ideálna príležitosť. Užite si dlhé týždne plné pôvabných kvetov, ktoré premenia každý kút vašej záhrady na rozkvitnutý raj!