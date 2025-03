Nepoznaný tip s uzáverom od oleja, ktorý vám v kuchyni ušetrí nervy aj drahocenný čas

Už ste sa niekedy pri otváraní fľaše s kuchynským olejom zapotili a možno aj trochu zanadávali? Mnoho ľudí zažíva nielen komplikácie pri odstraňovaní uzáveru, ale aj pri samotnom nalievaní oleja do panvice či hrnca. Stačí jediná neopatrná kvapka a kuchynská podlaha sa premení na malú klziskovú plochu. Čo ak by sme vám povedali, že existuje jednoduchý spôsob, ako si manipuláciu s olejom uľahčiť – a pritom je táto vychytávka súčasťou bežnej fľaše od oleja?

Tajná „finta“ ukrytá v zátke

Postup je vlastne veľmi jednoduchý, no známy len malej skupine ľudí. Keď si kúpite novú fľašu oleja, najprv ju otvoríte štandardným spôsobom:

Odskrutkujete vrchný uzáver. Vytiahnete prstom plastové očko, aby ste odtrhli ochrannú fóliu či vnútornú zátku.

Bežne by ste tento kúsok plastu, ktorý odtrhnete, jednoducho zahodili do koša. To je však tá veľká chyba. Ak totiž tento plast otočíte hore dnom a jemne vsuniete naspäť do hrdla fľaše, vytvorí vám praktickú lievik. Vďaka nemu dokážete olej nalievať oveľa presnejšie a zabránite tak zbytočnému rozlievaniu. Podrobný návod či prípadné krátke video k tejto technike nájdete často aj v rôznych online zdrojoch.

Olej a zdravie: Mýty a realita

Keď sa už naučíte tento trik, oplatí sa pripomenúť si niekoľko faktov o kuchynskom oleji. Často sa napríklad hovorí, že olej je pre naše telo nezdravý a mali by sme sa mu vyhýbať. Pravdou však je, že všetko závisí od množstva. V primeraných dávkach nám rastlinné oleje prinášajú dôležité mastné kyseliny omega 3 a omega 6, ktoré naše telo potrebuje na správne fungovanie.

Ďalším zaužívaným tvrdením je, že olivový olej je vždy lepšou voľbou ako klasický slnečnicový či repkový. Hoci je olivový olej skvelý do šalátových zálievok a na studenú kuchyňu, na vyprážanie sa kvôli nižšiemu bodu zadymenia nehodí. Pri vyšších teplotách sa jednoducho rýchlo prepáli a jeho chuť sa môže znehodnotiť.

Správne skladovanie

Aby ste z oleja vyťažili maximum, je vhodné skladovať ho na tmavom mieste, pretože priame slnečné lúče znižujú jeho kvalitu. Rovnako dôležité je mať fľašu uloženú v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, napríklad sporáka či radiátora. Ideálne je aj to, aby nádobka bola čistá, suchá a dobre uzavretá, keďže nekvalitné uzatvorenie môže skrátiť trvanlivosť oleja.

Tipy na vyprážanie

Pri smažení alebo vyprážaní vždy dbajte, aby ste olej neprehrievali na príliš vysokú teplotu. Prepálený olej môže zhoršiť nielen chuť výsledného jedla, ale aj jeho nutričnú hodnotu. Platí tiež zlaté pravidlo: nikdy nepoužívajte ten istý olej na vyprážanie viackrát. Zvyšky potravín a nečistoty v oleji sa pri opakovanom zahrievaní rozkladajú a môžu vznikať škodlivé látky.

Zhrnutie:

Malý plastový uzáver z novej fľaše od oleja vám po otočení môže slúžiť ako lievik.

Rastlinný olej je v primeranom množstve pre organizmus prospešný, pretože obsahuje dôležité nenasýtené mastné kyseliny.

Nevyhnutné je skladovať olej na tmavom, suchom mieste, bez priameho kontaktu so slnkom či nadmerným teplom.

Olivový olej je ideálny do šalátov, no na vyprážanie zvoľte radšej oleje s vyšším bodom zadymenia (napr. slnečnicový, repkový).

Nikdy nezohrievajte olej na extrémnu teplotu a v žiadnom prípade ho po vyprážaní nepoužívajte znova.

Ak ste doteraz zápasili s otváraním fľaše a obávali sa, že vám z nej pri nalievaní olej vytečie všade naokolo, určite dajte šancu tejto nenápadnej, no pritom nesmierne praktickej vychytávke. Stačí sa naučiť, ako využiť uzáver, a možno vás prekvapí, o koľko jednoduchšia sa môže stať príprava jedál vo vašej kuchyni.