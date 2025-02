Nepoučiteľní Slováci: Prečo je zapájanie spotrebičov do jednej rozdvojky nebezpečná chyba?

Poznajte kapacitu svojich obvodov Prvým krokom by malo byť zistenie, na akú záťaž je vaša elektroinštalácia stavaná. Väčšina modernejších domácností má síce vyhovujúce ističe i prívod elektriny, no staršie domy či byty môžu mať slabšie dimenzované vedenia. Ak si nie ste istí, nechajte si poradiť od odborníka – elektrikára, ktorý vám pomôže posúdiť stav sietí a prípadne navrhne zmeny.

Rozložte spotrebiče do viacerých zásuviek

Je lepšie, ak rozložíte výkonné zariadenia do viacerých zásuviek, optimálne na rôzne elektrické okruhy. Napríklad chladnička či mraznička by mali byť zapojené na iný okruh ako zvyšok kuchyne. Ak je to možné, nepripájajte do jedinej rozdvojky vysávač, mikrovlnku, kanvicu a ešte aj nabíjačky na telefóny. Takto neriskujete, že prekročíte maximálnu kapacitu jediného obvodu.