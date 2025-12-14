Nepodceňujte zabezpečenie garáže. Ak zlodej prekoná garážové brány, cesta do domu je pre neho oveľa jednoduchšia

Garáž je v mnohých domácnostiach jedným z najslabších bodov zabezpečenia, hoci majitelia jej význam často podceňujú. Zlodeji využívajú najmä miesta, kde je nízke riziko, že si ich niekto všimne, a garáž k nim spravidla patrí. Nachádza sa bližšie k ulici, často má jednoduchší prístupový systém a býva menej chránená než hlavný vchod.
Odborníci na zabezpečenie pritom upozorňujú, že zlodeji si nevyberajú podľa ročného obdobia ani dennej doby – rozhoduje pre nich celkový dojem objektu. Ak je garáž zarastená, pôsobí neudržiavane, brány sú staré alebo zjavne poškodené, predstavuje pre páchateľa lákavý cieľ.
Mnohí majitelia si ani neuvedomujú, čo všetko v garáži vlastne skladujú. Bicykle, náradie, hobby vybavenie či auto predstavujú hodnoty v stovkách až tisícoch eur. Aj keď garáž nie je prepojená s domom, pre zlodeja často stačí samotný obsah garáže. V prípade, že dvere vedú priamo do interiéru, riziko sa ešte zvyšuje — vnútorné dvere nebývajú konštruované ako bezpečnostné.
Kľúčová je samotná konštrukcia brány
Zabezpečenie garáže nie je len o zámku. Oveľa dôležitejšia je pevnosť konštrukcie, kvalita panelov, spôsob uchytenia a odolnosť mechanických prvkov. Sekčné brány, výklopné brány či dvojkrídlové brány majú rôzne slabé miesta, no všeobecne platí, že stabilné pánty, pevné spoje a kvalitné vodiace koľajnice dokážu výrazne zvýšiť odolnosť voči násiliu.
Moderné brány môžu obsahovať mechanické zabezpečenie proti nadvihnutiu. Ide o technické riešenie, ktoré po zatvorení brány zabráni tomu, aby bola brána nadvihnutá zvonku pomocou páčenia. Tento typ ochrany je reálny a používa sa u viacerých výrobcov. Pri výpadku prúdu funguje, pretože ide o čisto mechanický prvok.
Je dôležité dbať na to, aby boli:
- pánty vyrobené z dostatočne pevného kovu
- dorazy stabilné a neopotrebované
- spojovacie materiály pevne dotiahnuté
- pružiny a laná pravidelne kontrolované
Technici sa naozaj stretávajú s prípadmi, keď brány držia len vďaka zanedbanému servisu. Pravidelná údržba a kontrola mechanických častí je preto rovnako dôležitá ako samotná kvalita brány.
Bezpečnosť obyvateľov: prevencia úrazov
Okrem ochrany majetku musí brána chrániť aj ľudí, ktorí ju používajú. Moderné sekčné brány zvyknú obsahovať prvky, ktoré znižujú riziko priškripnutia prstov medzi článkami brány. Uzavreté bočné vedenia zase bránia tomu, aby si dieťa vsunulo ruku do priestoru, kde prechádza mechanizmus.
Pri vertikálne sa pohybujúcich bránach je zásadná bezpečná práca pružín. Systémy s dvojitou pružinou patria medzi bezpečnejšie riešenia, pretože v prípade prasknutia jednej z pružín brána nespadne na zem. K zvýšeniu bezpečnosti môže prispieť aj svetelná závora, ktorá bránu zastaví, ak v priestore zaznamená pohyb.
Moderné diaľkové ovládanie: pohodlie, ale aj zodpovednosť
Väčšina novších garážových brán sa ovláda diaľkovým ovládačom. Z hľadiska bezpečnosti je dôležité, aby pohon používal technológiu s meniacim sa kódom. Ide o takzvaný rolling code – princíp, pri ktorom ovládač používa pri každom otvorení iný kód, takže nie je možné signál jednoducho zachytiť a napodobniť.
Staršie typy pohonov používali pevný kód, ktorý mohol byť bezpečnostne rizikový. To však neznamená, že každá staršia brána je automaticky nebezpečná – záleží na konkrétnom modeli a jeho ochranných prvkoch. Ak však majiteľ používa starú jednotku, je vhodné zvážiť jej výmenu.
Ako ešte zvýšiť bezpečnosť garáže?
Pre lepšiu ochranu majetku je vhodné zamyslieť sa aj nad ďalšími možnosťami:
- Núdzové mechanické odblokovanie brány – dôležité najmä v prípade výpadku prúdu.
- Osvetlenie vjazdu a okolia – jednoduchý spôsob, ako odradiť páchateľov.
- Pohybové senzory a časové spínače – môžu upozorniť na pohyb alebo simulovať prítomnosť v domácnosti.
- Zabezpečenie vnútorných dverí medzi garážou a domom – ak sú prepojené, je potrebné mať bezpečnostné dvere.
- Pravidelná kontrola mechanických častí brány – opotrebované prvky sú častou príčinou porúch aj zníženej bezpečnosti.