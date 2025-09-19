Neplytvajte peniazmi za drahé maslo. Skúste tieto náhrady a vaše zákusky budú ešte lepšie

Maslo patrí medzi najobľúbenejšie suroviny v kuchyni. Dodáva cestu chuť, vôňu a vláčnosť. Jeho cena však neustále rastie a nie každému sa oplatí používať ho pri každom pečení. Dobrou správou je, že existujú viaceré náhrady, ktoré sa pri určitých druhoch receptov osvedčili a fungujú spoľahlivo. Nie vždy sú však vhodné na všetko – preto sa oplatí vedieť, kedy maslo nahradiť a čím
Rastlinný olej
Najjednoduchšia a najčastejšie používaná náhrada masla je klasický rastlinný olej – slnečnicový alebo repkový. Do koláčov, báboviek či muffinov ho možno použiť v pomere 1 : 1. Olej dodá cestu vláčnosť, no treba počítať s tým, že chuť bude neutrálnejšia a chýba mu maslová aróma. Na linecké či krehké cesto olej vhodný nie je, tam maslo ostáva nenahraditeľné.
Banánové pyré
Rozmixovaný zrelý banán sa často používa v zdravej a vegánskej kuchyni. Vďaka prirodzenej sladkosti a lepivej konzistencii dokáže nahradiť časť tuku a zároveň pridať cestu vláčnosť. Odporúča sa použiť ½ až 1 banán namiesto 100 g masla. Výborne funguje v muffinoch, bábovkách a cookies. Chuť banánu však bude v dezerte vždy cítiť, preto sa hodí len do sladkého pečenia.
Jablkové pyré
Jablkové pyré je ďalšou obľúbenou alternatívou. Dá sa kúpiť hotové alebo pripraviť doma povarením a rozmixovaním jabĺk. Nahrádza maslo v rovnakom pomere (1 : 1), no koláče sú potom ľahšie a menej mastné. Výborne sa hodí napríklad do perníkov, štrúdľových ciest alebo piškótových zákuskov. Podobne funguje aj tekvicové pyré.
Škrobová zmes
V niektorých vegánskych receptoch sa používa aj zmes škrobu a vody, ktorá slúži skôr ako spojivo než ako zdroj tuku. Pripraví sa tak, že zmiešate 1 diel škrobu a 2 diely vody, krátko povaríte a po vychladnutí pridáte do cesta. Využitie má najmä v cestách, kde sa vyžaduje viac vlhkosti, no chuťovo maslo samozrejme nenahradí.
Kedy maslo nenahradzovať?
- Pri krehkom a lineckom ceste – maslo je základom jeho typickej chuti aj konzistencie.
- Pri maslových krémoch a polevách – maslo sa nedá plnohodnotne nahradiť, pretože náhrady by nedosiahli rovnakú chuť ani štruktúru.
Maslo je cenná, ale drahá a kalorická surovina. Ak pečiete často, oplatí sa vedieť, že pri niektorých dezertoch môžete siahnuť po lacnejších či zdravších alternatívach – oleji, banáne, jablkovom alebo tekvicovom pyré či škrobe. Chuť koláča bude iná, no výsledok môže byť rovnako chutný a niekedy aj výživnejší.