Neplytvajte nálevom. 5 užitočných spôsobov, ako využiť vodu z nakladaných uhoriek

Ak patríte k milovníkom nakladaných uhoriek, určite poznáte ten pocit, keď v pohári zostane už len kyslastá tekutina – nálev. Mnohí ho vtedy jednoducho vylejú, no to je obrovská škoda. V skutočnosti môžete túto uhorkovú vodu využiť viacerými zaujímavými spôsobmi. Prinášame vám niekoľko užitočných tipov, vďaka ktorým už nikdy nebudete váhať, čo s ňou urobiť.

1. Znovu ju použite na nakladanie

Najjednoduchšie riešenie je nálev z pohára po uhoriek jednoducho znova použiť. A vôbec to nemusí byť len na ďalšie uhorky! Skvele sa hodí napríklad na naloženie iného druhu mäkkej zeleniny – vyskúšajte do neho pridať reďkovky, mrkvu, červenú repu, cibuľu, cesnak, prípadne aj huby či dokonca vajíčka uvarené natvrdo. Fantázii sa medze nekladú a prakticky každý druh zeleniny dokáže získať zaujímavú nakyslastú chuť, keď ho necháte zopár dní odležať v náleve.

2. Dochutenie šalátov

Ak práve nemáte chuť na ďalšie nakladanie, ale chcete pridať kyslosť a šťavnatosť do vašich pokrmov, môžete pár lyžíc nálevu primiešať do šalátov. Výborne sa hodí do zemiakového, tuniakového, cestovinového či krabieho šalátu, a to najmä ak máte radi kyslastú príchuť. Nielenže im dodáte pikantný podtón, ale zároveň zvýšite aj obsah minerálov. Svojmu obľúbenému šalátu tak jednoducho vdýchnete nový rozmer.

3. Nálev ako zmäkčovač mäsa

Možno to znie zvláštne, ale nálev z uhoriek sa dá použiť aj pri príprave mäsa. Má totiž prirodzenú schopnosť zjemniť ho a dodať mu šťavnatosť, čo oceníte napríklad pri marinovaní hovädzieho steaku, bravčových kotliet alebo kuracích pŕs. Stačí, ak nálev zamiešate do marinády, pridáte obľúbené korenie a necháte mäso niekoľko hodín odležať. Výsledok vás príjemne prekvapí – mäso bude výborne krehké, šťavnaté a plné chuti.

4. Prostriedok proti opici

Priznajme si – väčšina z nás aspoň raz v živote zažila nepríjemné ranné stavy po večernej oslave či posedení pri poháriku. Nevoľnosť, bolesť hlavy a celková slabosť človeka dokážu pekne potrápiť. Práve tu môže pomôcť aj “štamperlík” okurkového nálevu. Obsahuje dôležité minerály ako sodík a draslík, ktoré prispievajú k obnove tekutinovej rovnováhy v tele, vyplavenej po nadmernej konzumácii alkoholu. Hoci predstava vypiť kyslú uhorkovú šťavu v ťažkom ráne nevyznie lákavo, môže to byť presne to, čo váš organizmus potrebuje.

5. Prísada do miešaných nápojov

Ak vám predsa len zostalo ešte trochu “dospeláckej” nálady a chceli by ste vyskúšať niečo netradičné, pridajte trochu nálevu do známeho koktailu Bloody Mary. Spojenie rajčinovej šťavy, vodky a pikantných korenín sa výborne dopĺňa s kyslastou chuťou nálevu. Oceníte ho nielen pre zaujímavú arómu, ale aj pre osviežujúci efekt.

Ak hľadáte podrobnejšie ukážky a triky, ako uhorkový nálev využiť, môžete nazrieť napríklad na kanál Kitchen Instruments na YouTube. Nájdete tam videá, ktoré vám názorne predvedú, čo všetko sa dá do zvyšného nálevu naložiť alebo ako ho najlepšie začleniť do rozmanitých receptov.

Zhrnutie

Najbližšie, keď dojete poslednú nakladanú uhorku, nevylievajte nálev do drezu. Vyskúšajte ho radšej využiť v niektorom zo spomenutých piatich spôsobov: opäť niečo naložte, pridajte ho do šalátov, vyskúšajte ho ako zmäkčovač mäsa, použite ho ako “prvú pomoc” pri opici alebo ako netradičnú prísadu do miešaných drinkov. Tieto nápady vám určite otvoria nové obzory, čo sa týka varenia aj zdravia. Navyše tak využijete naplno všetko, čo ste si kúpili – a to sa vždy ráta!