Neplytvajte kávovou usadeninou. Ušetríte a vypestujete si vlastné huby priamo doma

Mnoho ľudí si pripraviť kávu bez problémov zvládne aj v pohodlí domova, no takmer všetci potom vyhadzujú usadeninu (tzv. lógr) rovno do koša. Ak patríte do tejto skupiny, možno vás prekvapí, že zvyšky kávy sú užitočnejšie, než si myslíte. Sú totiž skvelým substrátom na pestovanie vlastných húb v domácich podmienkach. Investícia do ich pestovania je minimálna, a ak ste navyše milovníkom domácich kávových rituálov, máte surovinu k dispozícii prakticky bez námahy.

Prečo pestovať huby na kávovej usadenine

Znovupoužitie kávovej usadeniny znamená nielen menší odpad a ekologickejší prístup, ale aj ušetrené peniaze. Huby dokážu z lógru čerpať výživné látky podobne, ako to robia z prírodného substrátu v lese. Pre začiatok môžete pokojne vyskúšať pestovanie hlivy ustricovej, ktorá je pomerne nenáročná a výborne sa hodí do rôznych receptov. Navyše je bohatá na prospešné látky a dokáže obohatiť váš jedálny lístok bez toho, aby ste neustále museli behať do lesa alebo do obchodu.

Čo budete potrebovať?

Kávová usadenina

Základom pre celý experiment je nazbierať dostatok lógru. Ak si kávu robíte denne, máte vyhraté. Zároveň však myslite na to, že usadenina by mala byť vychladená a neplesnivá, takže ju pravidelne kontrolujte a skladujte radšej v chladničke, kým nazbierate dostatočné množstvo. Mycélium (podhubie)

Ide o výtrusovú časť húb, ktorá im umožňuje rásť a tvoriť nové plodnice. Na internete (prípadne v špeciálnych predajniach) sa dá kúpiť približne 10 ml mycélia v injekčnej striekačke za zhruba 200 českých korún. Toto mycélium neskôr zapracujete do kávovej usadeniny. Špeciálny pestovací balíček (voliteľné pre začiatočníkov)

Ak ste v oblasti pestovania húb nováčik, môže byť pre vás najjednoduchšie kúpiť si kompletne pripravený štartovací balíček. Ten zväčša obsahuje piliny rôznych druhov dreva, obilné živiny, spomínané mycélium vo forme injekcie a špeciálne mikroténové vrecká (pestovacie vrecká) s otvormi na správnu cirkuláciu vzduchu. Po získaní prvých skúseností sa však môžete vydať lacnejšou cestou – namiesto pilín a obilných zmesí využijete vlastnú kávovú usadeninu, čím ušetríte nielen peniaze, ale aj prírodu.

Ako vypestovať huby na kávovej usadenine?

Ako na to: postup pri pestovaní

Príprava substrátu

Vezmite menšie množstvo kávovej usadeniny a zmiešajte ho s mycéliom. Túto zmes vložte do špeciálneho vrecka (zvyčajne sú súčasťou balíčka) alebo do menšieho kyblíka. Dôležité je, aby ste zabezpečili aspoň minimálnu cirkuláciu vzduchu – slúžia na to malé otvory prekryté priedušnou páskou.

Položte nádobu na tmavšie miesto a nechajte niekoľko dní v pokoji. V priebehu tohto obdobia by sa na povrchu mala začať tvoriť jemná biela vrstva, čo je znak toho, že sa podhubie úspešne uchytilo. Postupné pridávanie lógru

Po objavení sa bieleho povlaku môžete počas ďalších troch týždňov opakovane pridávať čerstvú, vychladenú kávovú usadeninu. Tým neustále dopĺňate „potravu“ pre rast húb a stimulujete ich plodovú fázu.

Pre istotu sa snažte pri každom pridaní usadeniny zachovať vhodnú vlhkosť – nemala by byť premočená, ale zároveň nesmie byť úplne suchá. Optimálne podmienky a umiestnenie

Najlepšie výsledky dosiahnete v chladnejšom a mierne vlhkom prostredí. Keď sa hliva (alebo iné druhy húb, ktoré ste sa rozhodli pestovať) začne ukazovať cez otvory vo vrecku, je to dôkaz, že podhubie sa rozrástlo a vy už môžete sledovať viditeľný rast plodníc. Tento proces obvykle trvá asi týždeň, no rýchlosť závisí od druhu huby a konkrétneho prostredia. Úroda a opakované použitie

O niekoľko dní od prvých náznakov rastu by ste mali mať svoju prvú úrodu pripravenú na zber. Huby jednoducho jemne odkrútite alebo odrežete pri stonke. Každá várka kávovej usadeniny je schopná vyprodukovať huby až trikrát, čo môže znamenať približne pol kilogramu úrody.

Ak chcete produkciu ešte predĺžiť, môžete nahradiť 80 % pôvodného substrátu novou kávovou usadeninou, dôkladne zmiešať a takto vytvoriť ďalšie kolo pestovania.

Prečo sa do toho pustiť?

Úspora peňazí : Pestovanie húb doma je dlhodobo lacnejšie ako kupovanie tých istých húb v obchode či na trhu.

: Pestovanie húb doma je dlhodobo lacnejšie ako kupovanie tých istých húb v obchode či na trhu. Ekologický prístup : Opätovné využívanie kávovej usadeniny pomáha šetriť prírodu a minimalizuje množstvo odpadu.

: Opätovné využívanie kávovej usadeniny pomáha šetriť prírodu a minimalizuje množstvo odpadu. Zábava a vzdelávanie : Pestovaním húb sa naučíte niečo nové a môžete zároveň ukázať deťom alebo priateľom, ako funguje príroda.

: Pestovaním húb sa naučíte niečo nové a môžete zároveň ukázať deťom alebo priateľom, ako funguje príroda. Nezameniteľná chuť: Doma vypestované huby sú nielen čerstvé, ale aj intenzívnejšie chutia.

Súvisiace tipy a videá

Ak chcete vidieť, ako pestovanie húb na kávovej usadenine vyzerá v praxi, pozrite si napríklad toto inštruktážne video na YouTube (zdroj: YouTube). Uvidíte konkrétne kroky a tipy, ako sa dopracovať k úspešnej úrode.

Ak vás láka predstava čerstvých domácich húb a nechcete ďalej vyhadzovať kávovú usadeninu bez úžitku, smelo do toho! S trochou trpezlivosti si už o mesiac môžete pripraviť napríklad chutnú praženicu alebo ľahký hubový prívarok. Navyše, každý nový úspech v pestovaní vás posunie ďalej a možno sa časom pustíte aj do pestovania ďalších druhov húb či do iných zaujímavých záhradkárskych experimentov.