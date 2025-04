Neplytvajte energiou. Znečistené solárne panely s prachom a peľom vám ukrajujú z výkonu a ohrozujú návratnosť investície

Solárna energia sa čoraz viac dostáva do popredia ako spoľahlivý a ekologický zdroj pre firmy, domácnosti i verejné inštitúcie. So vzostupom teplejších jarných dní a dlhšieho slnečného svitu môžu majitelia fotovoltických systémov naplno využiť potenciál svojich panelov. Mnohí však zabúdajú na to, akú dôležitú úlohu zohráva pravidelná kontrola a čistenie. Práve nahromadený prach, peľ a rôzne iné nečistoty môžu dramaticky znížiť ich výkon a predĺžiť návratnosť investície. Nasledujúci článok prináša všeobecné informácie o tom, ako udržiavať solárne panely vo vrcholnej kondícii, čím sa vyhnete zbytočným stratám energie.