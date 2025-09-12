Nepečená jablková torta našich starých mám. Ľahká, voňavá a jemná ako obláčik

Na slovenských záhradách práve dozrievajú jabĺčka a mnohí rozmýšľajú, ako ich spracovať tak, aby nič nevyšlo nazmar. Samozrejme, klasické koláče, záviny či bábovky sú nesmrteľná voľba, no naše staré mamy poznali ešte jeden nenápadný poklad – nepečenú jablkovú tortu, ktorá bola kedysi bežnou súčasťou nedeľných stolov i rodinných osláv. Tento recept má tú výhodu, že je neskutočne jednoduchý, a pritom chutí tak luxusne, že by ste si mohli myslieť, že ste ho kúpili v cukrárni.
Retro dezert, ktorý nestarne
Najjednoduchšie recepty bývajú často tie najlepšie – a presne to platí aj pri tejto jablkovej torte. Pamätníci si určite spomenú, že veľkú popularitu mala už v časoch socializmu. Hoci jej príprava je taká ľahká, že by ju zvládlo aj dieťa, nechýbala na žiadnej oslave, svadbe či rodinnej slávnosti. Ľudia sa za ňu nikdy nehanbili, práve naopak – patrila medzi dezerty, ktoré zaručene potešili každého.
Zaujímavé je, že kedysi tento recept vznikol skôr ako „záchrana“ menej dokonalých jabĺk. Používali sa najmä tie, ktoré už nevyzerali na zjedenie – otlčené, trošku zvädnuté či škaredšie kúsky. Namiesto toho, aby sa vyhodili, premenili sa na chutný a voňavý zákusok.
Torta, ktorá sa hodí na každé ročné obdobie
Hoci by sa mohlo zdať, že nepečené dezerty patria hlavne k letu, táto jablková torta dokáže rozvoňať a spríjemniť každý deň v roku. V lete príjemne osvieži, v jeseni pripomenie čas oberačiek a v zime svojou vôňou jabĺk a škorice vyčarí atmosféru Vianoc. Vďaka tomu sa nikdy nestane, že by ste si povedali, že nie je vhodná chvíľa ju pripraviť.
Prečo si ju dopriať bez výčitiek
Okrem toho, že je chutná a nenáročná, patrí aj medzi ľahšie dezerty. Nenájdete v nej veľa múky, hlavnú úlohu hrajú jablká plné vlákniny, ktorá podporuje dobré trávenie. Navyše, ak máte domáce alebo sladšie odrody, cukru môžete pridať len minimum, prípadne ho úplne vynechať. Výsledkom je dezert, ktorý nezaťaží žalúdok, a pritom si na ňom pochutí celá rodina.
Recept: Nepečená jablková torta s pudingom
Čo budete potrebovať:
- 500 g jabĺk (môžete zmiešať aj s hruškami)
- 8 polievkových lyžíc kryštálového cukru (prispôsobte podľa sladkosti jabĺk)
- 1 vanilkový cukor
- šťavu z 1 citróna
- kôru z 1 citróna
- 1 čajovú lyžičku škorice
- 2 balíčky vanilkového pudingu v prášku
- 1 liter vody
- 1 balíček detských piškót
Ako postupovať:
- Príprava jabĺk – Očistite ich, zbavte jadierok a nakrájajte na malé kúsky. Ak nemáte radi kúsky v torte, môžete ich nastrúhať nahrubo.
- Varenie jabĺk – Vložte ich do hrnca, pridajte cukor, vanilkový cukor, škoricu, šťavu i kôru z citróna a zalejte asi 400 ml vody. Na miernom plameni ich varte približne 10 minút, aby zmäkli a spojili sa s ostatnými prísadami.
- Príprava formy – Dno tortovej formy vyložte papierom na pečenie a poukladajte naň vrstvu piškót.
- Zahustenie – V zvyšnej vode (cca 600 ml) rozmiešajte oba pudingové prášky a vlejte do uvarených jabĺk. Za stáleho miešania povarte ešte asi 3 minúty, kým zmes nezhustne.
- Vrstvenie – Polovicu jablkovo-pudingovej zmesi nalejte na piškóty, pridajte ďalšiu vrstvu piškót, zalejte zvyškom zmesi a navrch položte opäť piškóty.
- Chladenie – Nechajte tortu vychladnúť pri izbovej teplote a následne ju vložte do chladničky. Najlepšie chutí na druhý deň, keď sa všetky chute krásne prepoja.
Tip na záver
Ak chcete tortu ešte viac ozvláštniť, môžete ju pred podávaním posypať kakaom, poliať čokoládovou polevou alebo ozdobiť šľahačkou. Niektoré gazdinky pridávajú aj hrušky či trochu rumovej arómy pre dospelých.
Tento recept je dôkazom, že staré a jednoduché nápady často vydržia celé generácie. Nepečená jablková torta je nielen sladkou spomienkou na časy našich starých mám, ale aj dezertom, ktorý má stále čo ponúknuť dnešným domácnostiam.