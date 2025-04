Neotáľajte s rezom sliviek, inak sa rozlúčte s bohatou úrodou

Ak túžite po veľkej úrode sliviek, mali by ste ich pravidelne rezať a neodkladať tento úkon na neskoršie obdobie. Slivky patria medzi kôstkoviny, ktorým odborníci odporúčajú rez až dvakrát do roka. Okrem jarného rezu (v týchto dňoch) sa do úvahy berie aj letný rez. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo je to dôležité, kedy sa ideálne pustiť do rezu a aké kroky by ste určite nemali zanedbať.