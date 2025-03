Neodmysliteľný denný rituál. Tieto 5 aktivít odporúča renomovaný psí tréner praktizovať každý deň

Svetovo uznávaný psí tréner Will Atherton z Veľkej Británie je v odbore kynológie považovaný za skutočnú špičku. Počas svojej kariéry vypracoval niekoľko odporúčaní, ktoré by ste mali so svojím psom pravidelne praktizovať – a to každý deň. Jeho verný štvornohý spoločník Uncle Sully (Strýčko Sully) ho poslúcha na slovo. Ako to Will dokázal? Kľúčom je dôsledná a každodenná interakcia so psom, pričom nezáleží na tom, aké máte počasie či koľko máte voľného času. Ak sa inšpirujete jeho radami, váš pes vám bude nielen oddaný, ale aj bez problémov zvládne poslúchnuť akýkoľvek povel.

1. Každodenná prechádzka bez ohľadu na počasie

Will Atherton zastáva názor, že psa treba vystavovať aj extrémnejším poveternostným podmienkam. To znamená, že aj keď prší alebo fúka nepríjemný vietor, pes by mal dostať priestor na poriadnu prechádzku. V našich končinách síce nemusí byť každodenný dážď tak bežný ako v Británii, no cieľ zostáva rovnaký: psa treba viesť k tomu, aby sa vedel prispôsobiť rozličným situáciám.

„Ak sa dá, choďte von s vaším miláčikom aj v čase, keď prší alebo je zima. Akonáhle pes zistí, že spoločná aktivita prebieha bez ohľadu na počasie, naučí sa rešpektovať vaše vedenie,“ tvrdí uznávaný tréner a pripomína, že 98 % problémového správania psa je možné postupne eliminovať mimo domova.

Základom je, aby pes pri chôdzi nasledoval svojho majiteľa – môže kráčať tesne vedľa neho alebo za ním, pričom musí vnímať jeho smer a rozhodnutia. Ak je to vhodné a bezpečné, skúste prechádzky bez vodítka, aby sa pes naučil zameriavať na vaše pohyby a reagovať na gestá či slovné pokyny. Rozhodujte vy, kadiaľ povedie trasa, aby ste predišli situácii, keď začne pes „šéfovať“ a sám si vyberať cestu.

2. Vystavovanie psíka rôznym (aj neobvyklým) situáciám

Tréning psa podľa Willa Athertona znamená neustále ho učiť prispôsobovať sa rôznym okolnostiam. Dôležité je, aby si pes zvykol ostať sám doma bez toho, aby niečo rozhrýzol alebo zničil. Niekedy musíte nechať psa u priateľa, suseda či na psom hoteli, keď odchádzate, a mali by ste mať istotu, že to zvládne bez stresu.

Will odporúča psa cielene „otužovať“ v nových situáciách. Ak máte možnosť, prespite s ním občas v obytnom aute alebo mu nechajte priestor na objavovanie cudzích miest (samozrejme bezpečne a pod dohľadom). Každý deň sa snažte zaradiť aspoň krátku tréningovú fázu, pri ktorej ho naučíte niečo nové alebo si s ním zopakujete už osvojené povely. Čím viac rozmanitých podmienok pes spozná, tým pripravenejší bude na akékoľvek budúce zmeny.

3. Nácvik nastupovania do auta

Jedna z každodenných aktivít, ktorú by ste s chlpáčom nemali vynechať, je trénovanie nástupu do auta. Aj keď sa to môže zdať banálne, ide o významnú súčasť psieho života, najmä ak so psom radi cestujete. Začnite tým, že si k autu privykne v pokojnej atmosfére, a postupne ho učte vyskočiť dovnútra.

Samozrejme, pri veľmi malých plemenách je to inak – tam môže byť nutné psa vyložiť, ak kufor alebo sedadlo leží vyššie, než kam dočiahne. No u stredných a väčších plemien je prospešné, ak si zvykne do auta naskočiť samo. Vďaka tomu bude cestovanie menej stresujúce a psa nebudete musieť stále dvíhať na ruky, čo ušetrí váš chrbát aj jeho nervy.

4. Posúvanie hraníc a „prahové“ správanie

Will Atherton vo svojom výcviku spomína, že je vhodné, aby pes dokázal bez váhania prekonať menšiu prekážku alebo vyjsť s vami cez neobvyklé vchody a brány. Ak sa náhodou ocitnete v situácii, že potrebujete preskočiť nízky plot, pes by mal byť schopný pokúsiť sa o to tiež alebo si nájsť bezpečný spôsob, ako sa k vám pripojiť.

Samozrejme, nejde o to, aby pes vyskakoval cez nebezpečné bariéry či riskoval zranenie. Ide skôr o posúvanie jeho psychických hraníc a budovanie dôvery: pes chápe, že vy ste vodcom a že vás môže nasledovať, hoci sa pred ním objaví niečo, na čo nie je zvyknutý. Postupne sa tak zbavuje strachu z neznámych situácií a zvyšuje si sebaistotu.

5. Kontrola impulzívneho správania

Napokon, to, čo sa pes naučí v bezpečí domova, nemusí automaticky fungovať aj vonku. Je dôležité preniesť jeho osvojené návyky a povely do rôznych prostredí mimo domova. Atherton odporúča brávať psa do reštaurácie, kaviarne či na terasu, kde ho učíte sedieť pokojne a nevšímať si rušivé vplyvy okolia.

Rovnako je vhodné vyraziť so psom do prírody na miesta, kde sa vyskytujú rôzne divé zvieratá – napríklad vtáky, veveričky a iné podnety, s ktorými bežne neprichádza do kontaktu. Tam ho učíte, že i napriek novým impulzom a lákadlám (prchajúca sojka, vyplašená srnka) je dôležité rešpektovať vaše povely. Vtedy pes skutočne pochopí, že svet je plný zaujímavých vecí, no jeho prvoradou úlohou je držať sa pri vás a reagovať na to, čo mu poviete.

Zhrnutie na záver

Will Atherton verí, že denné tréningy v rôznych podmienkach pomáhajú budovať silné puto medzi majiteľom a psom. Ak pes dostane dostatok stimulov a výziev, naučí sa reagovať na príkazy spoľahlivo a bude vás poslúchať nielen doma, ale aj v neznámych prostrediach. Či už ide o dlhé prechádzky v daždi, nácvik prekonávania menších prekážok, výskok do auta alebo výlet do reštaurácie, váš pes sa stáva adaptabilnejším a istejším.

Ak sa budete psovi pravidelne venovať, nevyhnete sa menším výzvam či občasným nezdarom, no odmenou vám bude bezhraničná vernosť a vyrovnané správanie chlpáča v každej situácii. A práve táto dôvera a oddanosť je dôvodom, prečo sa oplatí vyskúšať tréningovú filozofiu Willa Athertona – najmä ak chcete, aby vás váš pes poslúchal s rovnakou ochotou a nadšením ako Uncle Sully.