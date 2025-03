Nenápadný trik s hliníkovou guľôčkou. Prečo ju šikovní ľudia hádžu do práčky a čo z toho získate?

Väčšina z nás používa alobal najmä pri grilovaní alebo balení horúcich pokrmov, no možno ste netušili, že hliníková fólia dokáže neuveriteľne pomôcť aj pri praní či sušení bielizne. Ak ho vhodíte do bubna práčky či sušičky, môže znížiť statickú energiu a odstrániť nežiaduce stopy pracieho prášku. A to nie je všetko! V nasledujúcich riadkoch si podrobne vysvetlíme, ako a prečo tento jednoduchý trik funguje, a pridáme aj niekoľko ďalších tipov na použitie alobalu v domácnosti.