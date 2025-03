Nenápadný taliansky fígeľ, vďaka ktorému zistíte, či sú cestoviny dokonale uvarené

Príprava špagiet je v mnohých domácnostiach bežnou rutinou. Dokonca aj tí, ktorí sa nepovažujú za skúsených kuchárov, zvyčajne siahnu po cestovinách, keď si chcú rýchlo a jednoducho uvariť niečo chutné. Napriek tomu sa aj pri takom zdanlivo jednoduchom jedle môžu objaviť rôzne otázky: koľko minút ich variť, kedy presne ich scediť a či je potrebné dodržať tzv. al dente stav.

Al dente či mäkšie cestoviny?

V talianskej kuchyni sa traduje, že správne pripravené špagety, linguine či iné druhy dlhých cestovín by sa mali variť al dente – teda tak, aby zostali jemne tvrdé „na skus“. Tento spôsob prípravy zdôrazňuje pôvodnú receptúru a rešpektuje talianske tradície. Na Slovensku (alebo v iných krajinách) však ľudia často preferujú trochu dlhšie varenie, vďaka ktorému sú cestoviny mäkšie. Ak vám chutia práve takto, netreba sa obávať – vyložene zlé to určite nie je. Každý má iné preferencie a pri domácej príprave je predsa najdôležitejšie, aby vám jedlo chutilo.

Ako bezpečne zistiť, či sú cestoviny hotové?

Najčastejšou radou je postupne vyberať cestoviny z horúcej vody a ochutnávať. Pri tejto metóde si však môžete ľahko obariť prsty alebo jazyk. Tu vstupuje do hry starý taliansky trik – umožňuje otestovať špagety bez priameho kontaktu s horúcou vodou. Na jeho realizáciu budete potrebovať len tanier a príslušné náradie (napríklad varechu či kuchynské kliešte).

Vyberte špagetu: Pomocou varechy alebo klieští jemne vytiahnite jednu špagetu z hrnca. Pustite ju z výšky na tanier: Ak pri náraze o tanier začujete výrazné „cinknutie“ či „cvaknutie“, pravdepodobne je špageta ešte tvrdá a potrebuje trochu viac času. Test nechtom: Pri špagete, ktorá nie je dostatočne uvarená, budete mať problém pretrhnúť ju nechtom na dve časti.

Mýtus o hádzaní špagiet na strop

Možno ste už počuli, že správne uvarené špagety by mali ostať prilepené na strope. Tento trik sa síce často spomína, ale v skutočnosti je skôr vtipom než serióznou metódou. Jednak je to nehygienické a zbytočne si narobíte neporiadok – a najmä, nie je to spoľahlivý ukazovateľ kvality uvarených cestovín.

Niekoľko overených rád na prípravu špagiet

Použite dostatočne veľký hrniec a množstvo vody : Všeobecné odporúčanie znie približne liter vody na 100 g cestovín. V praxi to znamená, že ak varíte pre celú rodinu, siahnite po najväčšom hrnci, ktorý máte.

: Všeobecné odporúčanie znie približne liter vody na 100 g cestovín. V praxi to znamená, že ak varíte pre celú rodinu, siahnite po najväčšom hrnci, ktorý máte. Nepoužívajte olej do vody : Mnohí ho pridávajú v domnení, že zabránia zlepeniu špagiet. V skutočnosti však olej zostáva na hladine a cestoviny zostanú mastné bez úžitku.

: Mnohí ho pridávajú v domnení, že zabránia zlepeniu špagiet. V skutočnosti však olej zostáva na hladine a cestoviny zostanú mastné bez úžitku. Dostatočne osoľte vodu : Soľ je pri varení cestovín kľúčová. Odborníci odporúčajú, aby bola voda takmer rovnako slaná ako morská. Soľ teda nešetrite, pretože v tomto kroku sa rozhoduje o výslednej chuti.

: Soľ je pri varení cestovín kľúčová. Odborníci odporúčajú, aby bola voda takmer rovnako slaná ako morská. Soľ teda nešetrite, pretože v tomto kroku sa rozhoduje o výslednej chuti. Cestoviny nelámte: Zbytočne tak meníte ich ideálnu dĺžku. Kratšie kúsky môžu byť prevarené alebo nerovnomerne uvarené, kým iné ostanú tvrdšie.

Zhrnutie na záver

Trik s tanierom, ktorý Taliani často spomínajú, patrí k jednoduchým a pomerne spoľahlivým spôsobom, ako zistiť, či sú špagety už hotové. Je to rýchly test, ktorý zvládnete doslova za pár sekúnd (celá príprava cestovín vám zaberie približne 2 – 3 minúty aktívnej kontroly, zvyšok je varenie bez zásahu). Ak sa teda nabudúce budete obávať, že sa pri ochutnávaní popálite, vyskúšajte tento trik – a s tým hádzaním špagiet na strop si zbytočne nelámte hlavu.

V konečnom dôsledku je dôležité, aby vám vaše špagety chutili. Či už preferujete autentickú taliansku verziu al dente, alebo máte radi skôr mäkšie cestoviny, vždy pamätajte na zásady dostatočne slanej vody a vyvážených chutí. Takto si doma vytvoríte malý kúsok Talianska, a to bez zbytočných úrazov či neporiadku na strope.