Nemecký trik, ako si poradiť s vlhkosťou v domácnosti. Neskôr vám poďakuje aj vaša peňaženka

Vysoká vlhkosť v byte či dome dokáže narobiť poriadne starosti. Najmä v chladnejších mesiacoch, keď si chceme udržať čo najviac tepla a vyhýbame sa otvoreným oknám, môže dôjsť k nežiaducemu zvýšeniu vlhkosti. Ak však potrebujeme ušetriť na nákladoch za vykurovanie, automaticky nás napadne: “Nemali by sme predsa radšej vetrať čo najmenej?” Nemecká metóda dôkladného a krátkeho vetrania vám ukáže, že sa nie je čoho obávať – ušetríte, a zároveň ochránite svoj príbytok pred plesňami.

Prečo je nadmerná vlhkosť nebezpečná

Nejde len o estetický problém, ktorý často vidíme na oknách v podobe kondenzácie vodnej pary. Kde sa dlhodobo drží vlhkosť, tam sa časom objaví aj pleseň. Tá obvykle začína v rohoch miestnosti, na rámoch okien a na menej vetraných miestach, no môže sa rozšíriť aj na steny, nábytok a textílie. Odstránenie plesne predstavuje nielen vysoké finančné náklady, ale aj zdravotné riziká, keďže plesne uvoľňujú spóry a môžu negatívne ovplyvniť dýchacie cesty, imunitu či celkové zdravie človeka.

Je preto vždy lacnejšie a bezpečnejšie predchádzať tvorbe plesní ako ju následne likvidovať. Práve obmedzenie vlhkosti pomocou správneho vetrania je jedným z najlepších riešení, ktoré sa dá uplatniť takmer v každom type domácnosti.

Jednoduchý trik na lepší vzduch v celom byte

Základom metódy, ktorú využívajú v Nemecku, je vytvoriť rýchly, ale intenzívny prievan. Znie to možno strašidelne, ak si predstavíte, že otvárate okná dokorán uprostred zimy, no v skutočnosti ide len o niekoľkominútové vetranie, vďaka ktorému sa:

Okamžite vymení zatuchnutý a vlhký vzduch za čerstvý. Obmedzí kondenzácia na oknách a stenách, ktorá vytvára vhodné prostredie pre plesne. Vnútorná teplota sa neochladí tak dramaticky, ako by sme čakali, keďže za krátky čas nestihnú vychladnúť steny a nábytok.

V praxi to znamená, že ak je to možné, naraz otvoríte všetky okná v dome či v byte, prípadne aspoň okná v oproti ležiacich izbách, aby ste dosiahli intenzívne prúdenie vzduchu. Tento “prievan” necháte pôsobiť zhruba päť minút. Podľa veľkosti a dispozície vášho bytu môžete čas mierne predĺžiť, no zvyčajne pár minút úplne stačí na dôkladnú výmenu vzduchu.

Nie je to plytvanie teplom?

Mnohí majú prirodzený strach, že za týchto niekoľko minút “vyletí” z vykúreného interiéru všetko teplo von. Odborníci však upozorňujú, že krátke a intenzívne vetranie primárne ochladí len vzduch v miestnosti, a nie steny, podlahy či nábytok. Tieto povrchy si udržia svoju teplotu dlhšie. Keď následne okná zatvoríte, teplota vzduchu sa v priebehu ďalších pár minút vyrovná s teplotou vykúrených povrchov, takže spotreba energie sa nezvýši tak, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Toto je naozaj najhoršia varianta

Ak by ste chceli zvoliť pomalé a dlhé vetranie mierne pootvoreným oknom, čakajú vás omnoho väčšie tepelné straty. Studený vzduch prichádzajúci zvonku bude postupne ochladzovať okenné rámy, parapety, steny či nábytok v blízkosti okna. A keďže vychladnú aj tieto objekty, neskôr budú do priestoru sálať chlad. Kým znovu dosiahnete príjemnú teplotu v celej miestnosti, spotrebujete podstatne viac energie.

Rýchle vetranie dokorán otvorenými oknami je teda omnoho efektívnejšie z hľadiska výmeny vzduchu aj zachovania tepla v domácnosti.

Videonávod na rýchle vetranie

Ak si chcete pozrieť, ako to v praxi vyzerá, odporúčame krátke video. Uvidíte, že nejde o nič komplikované a pri dodržiavaní tohto postupu budete mať doma lepší vzduch, nižšiu vlhkosť a žiadne obavy z plesní.

Praktické tipy na zvládnutie vlhkosti

Vetrajte aspoň dvakrát denne: Ráno po zobudení a večer pred spaním. Čerstvý vzduch pomôže vytlačiť nahromadenú vlhkosť zo spální, obývačky či kuchyne. Priebežné vetranie po varení či kúpaní: Po každej aktivite, pri ktorej vzniká para (varenie, kúpanie, sprchovanie), otvorte okná dokorán aspoň na pár minút. Takto znížite pravdepodobnosť kondenzácie. Pozor na sušenie bielizne v byte: Ak nemáte sušičku alebo balkón, snažte sa sušiť bielizeň aspoň v dobre vetranej miestnosti. V opačnom prípade vlhkosť prudko stúpne a zvyšuje sa riziko tvorby plesní. Pravidelne kontrolujte rizikové miesta: Najmä okolie okien, rohy izieb či steny za nábytkom. Ak spozorujete vlhkosť alebo začínajúcu pleseň, ihneď zasiahnete – vyumývajte pleseň vhodným prípravkom, prípadne volajte odborníka, ak ide o rozsiahlejšiu plochu. Udržiavajte stabilnú teplotu: Striedanie extrémne vysokých a veľmi nízkych teplôt môže takisto prispieť k zvyšovaniu vlhkosti. Ideálna teplota v obytných miestnostiach sa pohybuje okolo 20 – 22 °C, v spálni 18 – 20 °C.

Prečo sa oplatí dbať na prevenciu

Ako už bolo uvedené, plesne môžu mať negatívne dôsledky na zdravie, najmä ak sa v domácnosti zdržiavajú malé deti, seniori alebo ľudia s dýchacími ťažkosťami. Finančné náklady na likvidáciu rozsiahlych plesní môžu byť tiež oveľa vyššie, než je cena za pár minút vetrania denne. Investícia do kvalitného odvetrania sa preto vráti nielen v podobe pevného zdravia, ale aj vo forme nižších výdavkov za úpravy či sanácie napadnutých častí bytu.

Mnohé firmy ponúkajú rôzne odvlhčovače vzduchu alebo špeciálne nátery proti plesniam, no tie by nemali byť náhradou za pravidelné a dôkladné vetranie. Ak sa vlhkosť neustále usadzuje, je riešenie príčiny vždy lepšie než maskovanie následkov.

Zhrnutie

Rýchle a krátke vyvetranie viackrát za deň je podľa overenej nemeckej metódy najlepší spôsob, ako udržať zdravú klímu v domácnosti a zároveň neplytvať zbytočne teplom. Vďaka pár minútam intenzívneho prúdenia vzduchu dokážete predchádzať nepríjemnému výskytu plesní, ktoré môžu poškodiť steny, nábytok a najmä vaše zdravie.

Netreba sa báť, že by ste kvôli týmto krátkym intervalom vetrania platili horibilné sumy za kúrenie. Steny, podlaha či nábytok sa nestihnú ochladiť natoľko, aby ste museli zvyšovať výkon kúrenia na maximum. Práve naopak – dôkladne vyvetraný, suchší vzduch sa rýchlejšie zohreje a dlhšie zostane príjemný a čerstvý.

Ak túto metódu dokážete začleniť do svojho každodenného života – napríklad hneď po prebudení, pred odchodom do práce či pri varení a kúpaní – môžete si byť istí, že problémy s vlhkosťou sa vám vyhnú. A ak ste ju doteraz odkladali, vyskúšajte ju ešte dnes: je to jednoduché, zdravé a rozhodne to stojí za to.