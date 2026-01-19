Nemáte chuť, čas ani peniaze na exotiku? Zimná dovolenka v Európe môže byť ideálnou alternatívou, a nemusí byť len o snehu

Nový rok sa sotva začal, no v našich končinách zostáva zima pevne usadená ešte na niekoľko týždňov. Dni sa síce pomaly predlžujú, ale tma, šero a nevyspytateľné počasie sú stále našimi verným sprievodcom. Striedanie mrazov, odmäkov, poľadovice a návratov chladných dní je pre január typické – a práve tieto výkyvy často prebúdzajú túžbu „na chvíľu vypadnúť“ z každodenného rytmu.
VIDEO: Nádych exotiky v Európe? Krása waleského národného parku Eryri
Pozrite si pôsobivé zábery jednej z najkrajších prírodných oblastí Spojeného kráľovstva:
Stačí pár dní mimo domova a človek cíti, ako rýchlo môže zregenerovať. Zimná dovolenka pritom nemusí znamenať len Alpy alebo exotiku. Európa ponúka obrovské množstvo miest, kde si viete dopriať oddych, dobrodružstvo aj nové zážitky – bez toho, aby ste prekonali pol sveta.
Rumunsko: prekvapivo skvelé lyžovanie za dostupné ceny
Rumunsko možno nepatrí medzi prvé destinácie, ktoré lyžiarov napadnú, ale rozhodne by malo. Karpatské hory pokrývajú viac ako polovicu krajiny a zimný cestovný ruch tu rastie každým rokom. Aj keď infraštruktúra ešte nedosahuje úroveň najznámejších alpských stredísk, ponuka je široká a ceny výrazne priaznivejšie.
Poiana Brașov – moderné stredisko s nádhernými výhľadmi
Jedným z najpopulárnejších zimných rezortov je Poiana Brașov, vzdialená približne tri hodiny jazdy od Bukurešti. Leží v nadmorskej výške okolo 1 020 metrov a ponúka približne 20 kilometrov zjazdoviek, viacero vlekov, dobrú údržbu tratí a aj možnosť večerného lyžovania. K tomu pridajte výhľady na karpatské štíty a množstvo kvalitných hotelov.
Cenovo ide o najdrahšie stredisko v Rumunsku, stále však lacnejšie než akákoľvek známa destinácia v západnej Európe.
Straja – dlhá sezóna a najdlhší svah v krajine
V regióne Hunedoara leží ďalšie obľúbené stredisko Straja, situované približne v nadmorskej výške 1 450 metrov. Ponúka 12 zjazdoviek, sezónu od novembra až do apríla a zároveň aj najdlhší zjazd v celom Rumunsku.
Straja je modernejšia, pokojnejšia a zároveň cenovo podstatne dostupnejšia než Poiana Brașov. V posledných rokoch získava popularitu práve vďaka tomu, že nie je preplnená a lyžiarom poskytuje veľmi dobrý pomer ceny a kvality.
Oulu vo Fínsku: severská zima, kultúra a polárna žiara
Kto túži zažiť pravú severnú atmosféru, no nechce cestovať extrémne ďaleko, môže zamieriť do fínskeho mesta Oulu. Leží na pobreží Botnického zálivu, približne 170 km južne od polárneho kruhu, takže tu vládne autentická arktická zima – dlhé noci, sneh a chlad, ktoré vytvárajú úplne inú atmosféru než kdekoľvek inde v Európe.
Oulu bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry, čo znamená desiatky umeleckých projektov, festivalov, koncertov a výstav počas celého roka. Mesto je známe aj netradičnými podujatiami, napríklad Majstrovstvami sveta v hre na vzdušnú gitaru, ktoré každoročne priťahujú obrovskú pozornosť.
Čo tu zažiť v zime?
- gastronomický koncept Arctic Food Lab, ktorý prezentuje severské chute a lokálne suroviny
- umeleckú trasu Climate Clock, tematicky zameranú na klimatickú zodpovednosť
- výlety so psím a sobím záprahom v okolitej prírode
- tradičné fínske sauny, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou miestnej kultúry
- a pri vhodnom počasí aj pozorovanie polárnej žiary, ktorá sa v tejto oblasti objavuje pravidelne
Maďarsko: termálne pramene ako zimná terapia pre telo aj myseľ
Ak je pre vás ideálna zimná dovolenka o teplej vode, regenerácii a pohodlí, Maďarsko je jednoznačne tou správnou voľbou. Krajina je posiata stovkami termálnych prameňov a kúpeľov a mnohé z nich sú otvorené celoročne.
Budapešť: metropola plná horúcich prameňov
Najznámejšie kúpele Gellért sú síce v dlhodobej rekonštrukcii až do roku 2028, ale Budapešť má v rukáve množstvo ďalších možností. Najpopulárnejším komplexom sú kúpele Széchenyi, ktoré ponúkajú veľké vonkajšie aj vnútorné bazény, wellness služby a ikonickú atmosféru, ktorú pozná celý svet.
Sárvár a Hévíz: kúpele, ktoré stoja za cestu
- Sárvár je známy moderným termálnym a wellness centrom, vhodným aj pre rodiny.
- Hévíz je unikát – nachádza sa tu najväčšie biologicky aktívne termálne jazero na svete. Voda má aj v zime príjemných 22 – 23 °C, takže si môžete dopriať celoročné kúpanie v prírode.
Tieto miesta sú ideálne na oddych, liečebné procedúry, masáže aj wellness rituály.
Wales a národný park Eryri: dramatická krajina plná hôr, riek a jazier
Pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvo, ale nechcú cestovať do extrémnych podmienok, je skvelou voľbou národný park Eryri (v angličtine Snowdonia) na severe Walesu. Je to jedna z najkrajších a zároveň najdrsnejších oblastí Spojeného kráľovstva.
Na území parku sa nachádza 15 vplyvných vrcholov, vrátane najvyššej hory Walesu – Snowdon (1085 m). Krajina je typická kombináciou horských údolí, jazier zasadených medzi skalami a riek, ktoré vytvárajú vodopády aj menšie kaskády.
Prečo sa sem oplatí vyraziť aj v zime?
- park má výbornú infraštruktúru, vrátane kvalitných autobusových liniek
- nie je nutné auto – mnohé trasy sú dostupné verejnou dopravou
- ide o jednu z najdaždivejších oblastí Británie, takže treba počítať s vlhkým počasím
- odmenou sú však scenérie, ktoré pôsobia takmer filmovo – surové, pôvodné a nezameniteľné
Záver: Stačí si vybrať atmosféru, ktorú chcete prežiť
Zimná dovolenka nemusí znamenať medzinárodný let na opačný koniec sveta. Európa ponúka prekvapivo pestrú paletu zážitkov – od dostupného lyžovania v rumunských Karpatoch cez arktickú atmosféru Fínska až po liečivý relax v maďarských kúpeľoch a dobrodružstvo v drsnej krajine waleských hôr.
Nech už túžite po teple, snehu alebo tichej prírode, zima je skvelým obdobím na objavovanie miest, ktoré v iných ročných obdobiach vyzerajú úplne inak