Nemajte nikdy núdzu o čerstvé citróny. Naučte sa ich pestovať na parapete a doprajte si svieže vitamíny po celý rok

Ak patríte medzi milovníkov citrónovej vody, čaju s plátkom citróna alebo jednoducho chcete mať vždy poruke čerstvú voňavú citrusovú dužinu, ste na správnom mieste. Hoci sa to môže zdať ako tajomstvo, pestovanie citrónov v bytových podmienkach nie je vôbec zložité. Navyše je príjemné mať možnosť sledovať, ako sa drobný stromček mení na nádherne zelenú rastlinu plnú kvetov či dokonca plodov. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako citróny pestovať doma, na čo si dať pozor a aké zásady dodržiavať, aby ste sa tešili z bohatej úrody v našich podmienkach.

Prečo pestovať vlastné citróny?

Čerstvosť a kvalita : Domáce citróny nebývajú chemicky ošetrované tak ako tie z obchodu, a teda sú ideálne, ak preferujete prírodné pestovanie bez zbytočnej chémie.

: Domáce citróny nebývajú chemicky ošetrované tak ako tie z obchodu, a teda sú ideálne, ak preferujete prírodné pestovanie bez zbytočnej chémie. Neustála zásoba : Ak sa o rastlinu staráte správne, postupne vám bude prinášať úrodu, vďaka čomu nebudete odkázaní na zháňanie citrónov v obchode.

: Ak sa o rastlinu staráte správne, postupne vám bude prinášať úrodu, vďaka čomu nebudete odkázaní na zháňanie citrónov v obchode. Estetický doplnok: Citrónovník je veľmi dekoratívny – má lesklé listy, jemné biele kvety a neskôr aj nádherné žlté plody, ktoré spríjemnia každú izbu alebo balkón.

Základné požiadavky na pestovanie

Svetlo a teplo

Citrusy, vrátane citrónovníkov, pochádzajú zo subtropických oblastí, kde majú dostatok slnečných lúčov a tepla. Pri pestovaní v našich podmienkach je preto dôležité zaistiť im vhodné svetelné pomery. Ideálne je umiestniť stromček na miesto, kde dostáva priame slnko niekoľko hodín denne – napríklad na parapet alebo balkón orientovaný na juh či juhovýchod. V lete by teplota mala byť medzi 22 °C až 25 °C, keďže citróny teplo milujú.

V zime, ak stromček nie je z mrazuvzdorného druhu, nemala by teplota klesnúť pod 5 °C. Na rozdiel od letného obdobia je však pri zimnom uskladnení optimálna teplota okolo 10 °C (alebo aspoň v rozmedzí od 8 do 12 °C). Niektorí pestovatelia presúvajú rastlinu na zasklenú lodžiu, do zimnej záhrady alebo do chladnejšej svetlej miestnosti. Podstatné je, aby citrónovník netrpel prievanom a zároveň mal dostatok svetla.

Substrát a výživa

Pôda, do ktorej citrónovník sadíte, by mala byť:

Mierne kyslá (pH okolo 5,5 – 6,5)

(pH okolo 5,5 – 6,5) Výživná a ľahšia (použiť môžete špeciálny substrát na citrusy alebo pripraviť zmes rašeliny, kompostu a piesku v pomere, ktorý rastline vyhovuje)

Na trhu existujú aj hotové substráty priamo určené na pestovanie citrusov. Ak ich nemáte po ruke, postačí univerzálna zemina vylepšená trochou piesku a rašeliny.

Ako začať pestovať citróny?

Môžete síce skúsiť pestovať citrusy aj zo semienok, ktoré vyberiete z plodov, no tento spôsob je zdĺhavejší a výsledok môže byť neistý – stromček zvyčajne rodí až po rokoch a plody nemusia byť rovnaké ako u pôvodnej odrody. Omnoho spoľahlivejšou možnosťou je zakúpenie už narúbaného malého stromčeka v záhradníctve alebo špecializovanom obchode. Takýto stromček býva pripravený rýchlejšie kvitnúť a tvoriť plody.

Starostlivosť počas leta: Balkón či parapet

Keďže citrónovník obľubuje slnečné a teplé prostredie, jarné a letné mesiace sú ideálne na to, aby ste ho premiestnili von. Môže to byť za okno, na parapet, na terasu či balkón – hlavne na miesto chránené pred silným vetrom a prievanom. Ak je vaša rastlina už väčšieho vzrastu, je praktické pestovať ju v dostatočne veľkom kvetináči vybavenom kolieskami, aby ste ju v prípade potreby vedeli ľahko premiestniť.

Zálievka a vlhkosť

Pri pestovaní citrusov si treba dávať pozor na to, aby ste rastlinu nepremokrovali, no zároveň ju nenechali úplne vyschnúť. Najlepšie je zalievať v menších dávkach, ale pravidelne – podklad by mal byť mierne vlhký, nie však premočený. Ak sa v podmiske hromadí voda, nezabudnite ju vyliať.

Počas teplých letných dní majú citrusy rady vyššiu vzdušnú vlhkosť. Ak však nemôžete presunúť rastlinu na voľné priestranstvo, pomôžete si jednoduchým trikom: do podmisky nasypte kamienky či drobné oblázky, podlejte ich vodou a na ne uložte črepník. Voda sa bude postupne odparovať a zvlhčí okolie stromčeka.

Hnojenie

V rastovej sezóne, teda zhruba od apríla do augusta, je vhodné citrusy pravidelne hnojiť – ideálne 2 – 3 razy mesačne. Ak chcete konzumovať vlastné citróny, zvoľte špeciálne hnojivá určené na jedlé plodiny alebo konkrétne pre citrusy. Vyhnete sa tak prílišnej koncentrácii látok, ktoré môžu byť nevhodné pri konzumácii ovocia.

Príprava na zimu: Správne prezimovanie

Akonáhle prídu chladnejšie dni, citrónovník potrebujete premiestniť do vhodnejšej miestnosti. Ideálna teplota pri prezimovaní je spomínaných 10 °C, pričom si dajte záležať na dostatku denného svetla (napríklad pri okne či v zimnej záhrade). Teplota by rozhodne nemala klesnúť k bodu mrazu, pokiaľ nejde o špeciálne vyšľachtený mrazuvzdorný druh.

Obmedzte zálievku : V zime sa rast spomalí, preto rastlina nepotrebuje tak veľa vody ako v lete. Prelievanie v chladnom prostredí by mohlo spôsobiť hnitie koreňov.

: V zime sa rast spomalí, preto rastlina nepotrebuje tak veľa vody ako v lete. Prelievanie v chladnom prostredí by mohlo spôsobiť hnitie koreňov. Hnojivá vynechajte: Počas zimy sa citrusy nehnoja, pretože rastlina oddychuje a nemá zvýšenú potrebu živín. K pravidelnému hnojeniu sa vráťte na jar.

Užitočné tipy a rady na záver

Sledujte listy: Ak žltnú alebo sa na nich objavujú škvrny, môže ísť o nedostatok živín, zlú zálievku alebo škodcov. Strihanie a tvarovanie: Citrónovník môžete jemne strihať podľa potreby – odstráňte suché, poškodené či príliš predĺžené výhonky. Takto podporíte nový rast a pekný, kompaktný tvar koruny. Preventívna kontrola škodcov: Dávajte pozor na vošky a roztoče, ktoré sa môžu v teplejšom prostredí objaviť. Pri prvých príznakoch je dobré zasiahnuť vhodným prípravkom (ideálne prírodným) a zabrániť ich premnoženiu. Trpezlivosť sa vypláca: Kým sa dočkáte prvých kvetov a plodov, môže to trvať niekoľko mesiacov, či dokonca rokov (pri pestovaní zo semienka). Nezabúdajte, že citrónovník je živá rastlina so svojím vlastným rastovým cyklom.

Domáce pestovanie citrónov prináša nielen radosť z úrody, ale aj pocit uspokojenia z vlastnoručne vypestovanej rastliny. Navyše ide o príjemný dekoračný prvok, ktorý rozžiari váš príbytok sviežou zeleňou a vôňou kvetov. Ak dodržíte základné zásady – dostatok svetla, vyváženú zálievku, vhodný substrát a primeranú teplotu – môžete si užívať chutné, doma vypestované citróny prakticky po celý rok. A tak sa už nikdy nestane, že by ste ostali bez tohto obľúbeného zdroja vitamínu C vo vašej kuchyni.