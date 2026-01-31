Nekupujte predraženú pizzu. Pripravte si ju doma zo starého pečiva – jednoduchý a geniálny trik!

Toastová pizza
Toastová pizza Foto: depositphotos.com

Chuť na pizzu občas dostane každý. Lenže čo robiť, keď je reštaurácia ďaleko a mrazená pizza z obchodu vás chuťovo skôr sklamala?

Existuje jednoduché riešenie. Vyskúšajte šikovný domáci trik a pripravte si pizzu rýchlo, lacno a bez kysnutia.

Hotové mrazené pizze sú čoraz drahšie a ich chuť sa s čerstvou pizzou z reštaurácie porovnáva len ťažko.

Keď vás prepadne chuť na túto taliansku klasiku, je často lepšie pustiť sa do domácej prípravy. Dobrá správa je, že tentoraz sa nemusíte trápiť s cestom ani čakať, kým vykysne.

Základom bude staršie pečivo, ktoré by inak možno skončilo v koši.

Staršie pečivo ako základ

Táto rýchla „pizza“ je hotová za pár minút, takže skvelo poslúži aj vtedy, keď sa večer vrátite z práce a potrebujete rýchlo nasýtiť rodinu.

Stačí staršie pečivo a niekoľko bežných surovín. Najlepšie sa hodí toastový chlieb alebo staršia veka, použiť však môžete aj rožky či žemle.

Na vrch môžete zvoliť klasiku – kečup alebo drvené paradajky, obľúbenú údeninu, olivy, mozzarellu či kukuricu.

Fantázii sa však medze nekladú a ingrediencie si pokojne prispôsobte podľa chuti.

Jednoduchá pizzová zmes

Najskôr si pripravte zmes, ktorou budete pečivo potierať a následne zapekať. Uvarte približne 200 gramov menších šampiňónov a nakrájajte ich na malé kocky.

Dajte ich do misy a pridajte 120 gramov šunky nakrájanej rovnakým spôsobom. Cibuľu nasekajte nadrobno, jednu menšiu zemiaku nastrúhajte a pridajte asi 50 gramov obľúbeného syra.

Nakoniec vmiešajte jedno vajce, všetko dôkladne premiešajte a dochuťte soľou a korením.

Rúra alebo panvica? Vyberte si

Pripravte si plátky staršej veky alebo toastového chleba a na každý rovnomerne natrite pripravenú zmes. Potom máte dve možnosti prípravy.

Buď mini pizze vložíte do rúry a zapekáte ich pod grilom, alebo zvolíte pomalší, no veľmi chutný spôsob na panvici.

V takom prípade rozohrejte dostatočné množstvo tuku – z rastlinných olejov je najvhodnejší repkový olej.

Použiť môžete aj masť, maslu sa však radšej vyhnite, pretože by sa mohlo rýchlo prepáliť.

Plátky pečiva so zmesou položte na panvicu a opečte ich tak, aby sa syr pekne roztopil a vytvorila sa chrumkavá kôrka. Potom pečivo otočte a opečte aj z druhej strany dozlatista.

Výsledkom je rýchla, sýta a prekvapivo chutná „pizza“, ktorú zvládnete pripraviť z toho, čo už máte doma. Bez zbytočného míňania a bez čakania.

