Nekupujte predraženú pizzu. Pripravte si ju doma zo starého pečiva – jednoduchý a geniálny trik!

Chuť na pizzu občas dostane každý. Lenže čo robiť, keď je reštaurácia ďaleko a mrazená pizza z obchodu vás chuťovo skôr sklamala?
Existuje jednoduché riešenie. Vyskúšajte šikovný domáci trik a pripravte si pizzu rýchlo, lacno a bez kysnutia.
Hotové mrazené pizze sú čoraz drahšie a ich chuť sa s čerstvou pizzou z reštaurácie porovnáva len ťažko.
Keď vás prepadne chuť na túto taliansku klasiku, je často lepšie pustiť sa do domácej prípravy. Dobrá správa je, že tentoraz sa nemusíte trápiť s cestom ani čakať, kým vykysne.
Základom bude staršie pečivo, ktoré by inak možno skončilo v koši.
Staršie pečivo ako základ
Táto rýchla „pizza“ je hotová za pár minút, takže skvelo poslúži aj vtedy, keď sa večer vrátite z práce a potrebujete rýchlo nasýtiť rodinu.
Stačí staršie pečivo a niekoľko bežných surovín. Najlepšie sa hodí toastový chlieb alebo staršia veka, použiť však môžete aj rožky či žemle.
Na vrch môžete zvoliť klasiku – kečup alebo drvené paradajky, obľúbenú údeninu, olivy, mozzarellu či kukuricu.
Fantázii sa však medze nekladú a ingrediencie si pokojne prispôsobte podľa chuti.
Inšpiráciu nájdete aj vo videu:
Jednoduchá pizzová zmes
Najskôr si pripravte zmes, ktorou budete pečivo potierať a následne zapekať. Uvarte približne 200 gramov menších šampiňónov a nakrájajte ich na malé kocky.
Dajte ich do misy a pridajte 120 gramov šunky nakrájanej rovnakým spôsobom. Cibuľu nasekajte nadrobno, jednu menšiu zemiaku nastrúhajte a pridajte asi 50 gramov obľúbeného syra.
Nakoniec vmiešajte jedno vajce, všetko dôkladne premiešajte a dochuťte soľou a korením.
Rúra alebo panvica? Vyberte si
Pripravte si plátky staršej veky alebo toastového chleba a na každý rovnomerne natrite pripravenú zmes. Potom máte dve možnosti prípravy.
Buď mini pizze vložíte do rúry a zapekáte ich pod grilom, alebo zvolíte pomalší, no veľmi chutný spôsob na panvici.
V takom prípade rozohrejte dostatočné množstvo tuku – z rastlinných olejov je najvhodnejší repkový olej.
Použiť môžete aj masť, maslu sa však radšej vyhnite, pretože by sa mohlo rýchlo prepáliť.
Plátky pečiva so zmesou položte na panvicu a opečte ich tak, aby sa syr pekne roztopil a vytvorila sa chrumkavá kôrka. Potom pečivo otočte a opečte aj z druhej strany dozlatista.
Výsledkom je rýchla, sýta a prekvapivo chutná „pizza“, ktorú zvládnete pripraviť z toho, čo už máte doma. Bez zbytočného míňania a bez čakania.