Nehnojím ríbezle klasicky. Vykopem okolo nich zopár jám a nasypem tam toto. Apríl je na to ako stvorený

Ríbezle už niekoľko rokov nehnojím tak, ako je to bežne zaužívané. Stačí mi okolo kríkov vyhĺbiť zopár malých jám a nasypať do nich jednu špeciálnu vec. Práve v apríli je ideálny čas, aby sme túto metódu vyskúšali a pomohli tak nielen ríbezliam či egrešom, ale aj ďalším ovocným drevinám, ktorým sa v posledných rokoch možno až tak nedarí. Dôvodom môže byť narušená pôdna mikroflóra, a práve tu vstupujú do hry mykorízne huby (mykorhiza), ktoré sa v prirodzenom prostredí nachádzajú bežne, no v záhradách sa môžu vplyvom chemických zásahov či neustáleho prekopávania vytrácať.

Prečo sú ríbezle a iné ovocné kríky rok za rokom slabšie?

Ak ste si všimli, že vaša úroda ríbezlí, egrešov či iného ovocia je z roka na rok menšia a kríky sú slabšie, môže byť dôvodom práve nedostatok mikroorganizmov v pôde. Mnohí záhradkári sa pri úbytku úrody snažia zvýšiť množstvo hnojiva, no nie vždy to vedie k želanému zlepšeniu. V niektorých prípadoch môže byť dokonca hnojenie nadmerné a rastliny môžu byť náchylnejšie na choroby. Tu prichádzajú k slovu mykorízne huby, ktoré dokážu pomôcť rastlinám získať zo zeme presne to, čo potrebujú – v ideálnom množstve a správnej forme.

Čo je mykoríza a prečo ju využiť?

Mykoríza predstavuje prirodzený symbiotický vzťah medzi koreňmi rastlín a špeciálnymi hubami. Tieto huby vytvárajú rozsiahlu sieť vlákien v pôde, cez ktoré prijímajú vodu a živiny. Kľúčové je, že ich odovzdávajú rastlinám, zatiaľ čo rastliny im poskytujú cukry vytvorené fotosyntézou. Vďaka tomu majú obe strany prospech – koreňový systém rastlín sa rozširuje o “hubové vlákna” a získa tak lepší prístup k živinám (hlavne k fosforu) a vode.

V prírodných ekosystémoch, akými sú napríklad lesy alebo lúky, je tento proces úplne prirodzený a nenahraditeľný. Problém však nastáva v záhradách, kde časté obrábanie pôdy a využívanie chemických prostriedkov môžu zničiť prirodzenú pôdnu mikroflóru. Výsledkom je, že korene kríkov a stromov sa v takejto pôde musia “zaobísť” bez pomoci mykorízy, čo často vedie k slabšiemu rastu, horšej úrode a väčšej náchylnosti na stresové faktory, ako je sucho.