Nedávajte vtákom pečivo! Ornitológ vysvetľuje, čo naozaj potrebujú v zime

Zimné prikrmovanie vtákov nie je len milým gestom, ale aj spôsobom, ako im pomôcť prežiť najnáročnejšie obdobie roka. Mnohí ľudia si nevedia predstaviť zimu bez krmítka na záhrade či na parapete – a niet sa čo čudovať. Sledujeme drobné operence, ako si s radosťou pochutnávajú na semienkach, a zároveň máme dobrý pocit, že robíme niečo prospešné pre prírodu. Aby však naša snaha naozaj pomáhala a nie škodila, je dôležité poznať základné pravidlá prikrmovania.
Kedy začať s prikrmovaním
Najvhodnejší čas na začatie prikrmovania je koniec jesene, keď sa dni skracujú a v prírode ubúda prirodzenej potravy. Prvé mrazy alebo inovať na tráve sú jasným signálom, že vtáky potrebujú pomoc. V zime majú vyššiu spotrebu energie, pretože si musia udržiavať telesnú teplotu. Kvalitné krmivo im tak môže doslova zachrániť život.
Ornitológovia však pripomínajú: ak začnete prikrmovať, robte to pravidelne. Vtáky si na zdroj potravy rýchlo zvyknú a spoliehajú sa naň. Ak by ste krmítko zrazu nechali prázdne, mohlo by ich to oslabiť.
Aké krmítko zvoliť
Základom je pevné, suché a bezpečné krmítko. Malo by mať širokú striešku, ktorá chráni potravu pred dažďom a snehom, a zároveň musí byť dobre prístupné – aby ste mohli potravu pravidelne dopĺňať a krmítko čistiť.
Krmivo by nikdy nemalo zvlhnúť alebo splesnivieť, pretože plesne sú pre vtáky jedovaté. Ornitológovia odporúčajú aspoň raz za čas krmítko umyť horúcou vodou alebo octovým roztokom a nechať ho dôkladne vyschnúť. Tak zabránite šíreniu chorôb a udržíte prostredie zdravé.
Čo vtáky v zime naozaj potrebujú
V zime vtáky hľadajú predovšetkým potravu bohatú na tuky a energiu. Najvhodnejšou voľbou sú:
- Slnečnicové semienka – najlepšie čierne, ktoré obsahujú viac tuku než pruhované.
- Ľanové a makové semienka, proso či ovsené vločky.
- Vylúpané orechy (nesolené a nepražené).
- Lojové gule alebo kúsky surového loja pre sýkorky, brhlíky a ďatle.
- Jablká alebo sušené plody jarabiny pre kosa,drozda či chochláča.
Vyhnite sa lacným zmesiam z obchodov, ktoré často obsahujú semená, o ktoré vtáky nejavia záujem (napr. pšenicu či kukuricu). Tieto zložky zbytočne končia na zemi.
Čomu sa určite vyhnúť
Do krmítka nepatrí pečivo, chlieb ani zvyšky z kuchyne. Aj keď chlieb nie je priamo jedovatý, je málo výživný – obsahuje veľa sacharidov, no málo bielkovín a tukov. Ak ho vtáky jedia pravidelne, môžu trpieť podvýživou alebo tráviacimi ťažkosťami.
Ešte nebezpečnejšia je soľ – vtáčí organizmus ju nedokáže spracovať, a aj malé množstvo môže byť toxické. Preto sa vyhýbajte akýmkoľvek slaným potravinám, údeninám či soleným orechom.
Ak už chcete vrabcom dopriať drobné kúsky pečiva, musia byť úplne nesolené a suché, a to len výnimočne.
Kto si pochutí na vašom krmítku
V zime sa krmítko môže zmeniť na malý vtačí raj. Medzi najčastejších návštevníkov patria:
- sýkorka veľká a modrá
- vrabec poľný a domový
- zelienka obyčajná
- kos čierny
- čížik lesný, stehlík a brhlík
Ak máte pokojnejšiu záhradu, môžete sa dočkať aj hýľa obyčajného alebo glezka hrubozobého, ktorý dokáže rozlúsknuť aj tvrdé semienka.
Za skutočné zimné vzácnosti sa považujú chochláč severný a stehlík – objavujú sa len zriedkavo, najmä po silných mrazoch, keď prilietajú zo severu Európy.
Aj „nepozvaní hostia“ majú svoje miesto
Niekedy sa pri krmítku objavia aj holuby, hrdličky, straky či havrany. Hoci sú menej obľúbení, aj oni do prírody patria a majú svoj význam. A ak sa z výšky zjaví sokol myšiar alebo krahulec, ktorí lovia drobné vtáky, netreba sa zľaknúť – to je súčasť prirodzenej rovnováhy v prírode.
Dôležité pravidlá na záver
- Prikrmujte pravidelne, nie nárazovo.
- Udržiavajte krmítko čisté a suché.
- Nepoužívajte soľ ani koreniny.
- Ponúkajte rozmanité druhy potravy.
- Po skončení zimy prikrmovanie ukončite, keď sa v prírode opäť objaví dostatok potravy.
Záver
Zimné prikrmovanie vtákov je nádherný spôsob, ako sa priblížiť k prírode a zároveň jej pomôcť. No len vtedy, keď to robíme správne a s rešpektom. Vtáky nie sú hračky ani „dekorácia“ na záhrade – sú to živé tvory, ktoré vďaka našej rozumnej pomoci dokážu prežiť chladné mesiace v zdraví a sile.
Ak im dáte to, čo skutočne potrebujú – čisté krmítko, kvalitné semienka a trochu pokoja – odmenia sa vám krásnym spevom a prítomnosťou, ktorá rozjasní aj tie najpochmúrnejšie zimné dni.