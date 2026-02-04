Nechcete doma mrznúť? Jednoduchý interiérový trik, ktorý udrží viac tepla a zníži účty za kúrenie

sedenie pri krbe
sedenie pri krbe Foto: depositphotos.com

Mnohí ľudia majú v zime pocit chladu aj vtedy, keď majú kúrenie nastavené pomerne vysoko. Ešte skôr, než zvýšite výkon radiátorov, existuje riešenie, ktoré je okamžité, lacné a hlavne fyzikálne podložené.
Tepelný komfort v domácnosti môžete výrazne zlepšiť pomocou textílií – teda závesov, kobercov, diek či vankúšov.

Prečo sa doma často cítime chladno, aj keď kúrenie beží?

Je dôležité pochopiť, že:

  • kúrenie ohrieva primárne vzduch
  • pocit tepla však ovplyvňujú aj povrchy okolo nás

Steny, okná a podlahy majú schopnosť pohlcovať a odvádzať teplo. Ak sú studené, vaše telo prirodzene odovzdáva teplo týmto povrchom, čo vytvára pocit chladu – aj keď je vzduch v miestnosti vykúrený.

Tento efekt sa nazýva sálavý chlad (radiačný teplotný rozdiel). Je to úplne reálny a dobre známy jav.

Textílie pomáhajú z veľmi jednoduchého dôvodu:

spomaľujú tepelné straty a znižujú chladné povrchy v priestore.
Nepracujú ako zdroj tepla, ale ako izolácia.

Závesy: najdostupnejšia izolačná pomôcka

Okno je jedno z miest, kde uniká najviac tepla – nie preto, že by „ťahalo“, ale preto, že má nižšiu povrchovú teplotu než stena.

Ťažšie závesy:

  • vytvárajú vzduchovú bariéru medzi miestnosťou a chladným oknom
  • znižujú sálavý chlad
  • dokážu obmedziť prievan pri netesnostiach
  • spôsobia, že miestnosť pôsobí útulnejšie

Nemusíte kupovať špeciálne termo závesy – účinok má aj obyčajná hustejšia látka.

Koberce zlepšujú tepelný komfort nôh

Podlaha patrí medzi najchladnejšie prvky v interiéri. To má zásadný vplyv na celkový pocit tepla, pretože:

  • chodidlá sú veľmi citlivé na teplotu
  • chlad sa od podlahy šíri prirodzene smerom nahor

Koberec síce nevytvorí teplo, ale pôsobí ako izolačná vrstva, ktorá znižuje pocit studenej podlahy.
Efekt má aj menší kusový koberec – úplne stačí, ak je pri sedačke alebo posteli.

Kožušiny alebo dlhý vlas koberca zvyšujú komfort pri kontakte s chodidlami.

Prehozy, deky a vankúše: viac než len dekorácia

Mäkké tkaniny v miestnosti:

  • znižujú ozveny a „tvrdosť“ priestoru
  • pomáhajú udržať teplo pri sedení
  • vytvárajú vizuálne aj fyzické pohodlie

Aj keď samy osebe teplo nevyrábajú, zvyšujú tepelný komfort človeka, ktorý sa ich dotýka alebo sedí v ich blízkosti.

Interiéroví dizajnéri preto v zime odporúčajú miestnosti vedome „zmäkčiť“ textíliami.

Koľko môžete reálne ušetriť?

Tu je dôležité zostať fakticky presný:

  • Textílie dokážu znížiť tepelný diskomfort, takže mnohí ľudia si môžu dovoliť znížiť vykurovanie o 1–2 °C, bez pocitu chladu.
  • Každý stupeň dole znamená približne 6 % úsporu energie na kúrení (údaj sa mierne líši podľa typu vykurovania).

Toto je energeticky podložený údaj a vyplýva z fyziky aj z odporúčaní energetických agentúr.

Čo textílie nezvládnu?

Je dôležité zdôrazniť, že:

  • textílie nenahradia tepelné zateplenie
  • neporadia si s výraznými netesnosťami okien
  • nezvýšia teplotu miestnosti ako radiátor – len zlepšujú jej vnímanie

V domoch so zlou izoláciou je ich účinok citeľný, no nie zázračný.

Textílie fungujú ako doplnková izolácia. Neprodukujú teplo, ale pomáhajú ho udržať v priestore, znižujú pocit chladných povrchov a vytvárajú útulnejšiu atmosféru.
Ide o praktický a finančne nenáročný spôsob, ako zvýšiť tepelný komfort bez nutnosti zvyšovať teplotu na termostate.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať