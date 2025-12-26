Nechávate mačku v noci vonku? V zime jej tým zbytočne zvyšujete riziko zranenia

Domáce mačky sú prirodzene zvedavé, aktívne a mnohé z nich si vychutnávajú slobodu vonkajšieho sveta – šplhanie po stromoch, lovenie hmyzu alebo jednoducho sledovanie diania v okolí. Najmä na vidieku alebo v tichších lokalitách majitelia bežne nechávajú mačky vonku aj v noci. No práve zimné mesiace prinášajú situácie, pri ktorých by ste sa nad týmto zvykom mali zamyslieť.
Video: Kuna – Zázraky sveta
Mačka a jej túlavý inštinkt
Ak bola mačka odmalička zvyknutá tráviť čas vonku, považuje to za svoju prirodzenú súčasť života. Vie sa orientovať, nájsť si bezpečné miesto na prespatie a často sa vráti domov aj z väčšej vzdialenosti. To však neznamená, že je jej pohyb bez rizika – najmä po zotmení.
Kuny a mačky: reálne riziko alebo mýtus?
V niektorých článkoch sa objavujú tvrdenia, že kuna lesná (Martes martes) alebo kuna skalná (Martes foina) predstavujú pre mačky priamu hrozbu a môžu ich zabiť. Realita je však menej dramatická.
Kuna je síce šelma, ale útoky na dospelé zdravé mačky nie sú bežné. Obe zvieratá sú teritoriálne a nočné, takže k ich stretom môže dôjsť – najmä ak sa kuna usadí v blízkosti ľudských obydlí a mačka naruší jej priestor.
Konflikt sa však zvyčajne nekončí smrteľne – mačka má výhodu veľkosti, kuna zas rýchlosť a šikovnosť. Skutočné boje sú skôr výnimočné a často ide len o zastrašovanie alebo útek.
Najviac ohrozené sú mačiatka, staré alebo choré mačky, ktoré majú zníženú pohyblivosť a obranyschopnosť. Kuna ich môže v extrémnom prípade vnímať ako ľahkú korisť – hoci je to skôr výnimka než pravidlo.
Zhrnutie faktov:
- Kuna nevyhľadáva mačky ako bežnú korisť.
- Väčšina stretov končí únikom jedného zo zvierat.
- Útoky sa môžu stať, ale sú skôr zriedkavé a závisia od konkrétnych okolností.
Zima: dôvod na väčšiu opatrnosť
V zime sa kuny častejšie približujú k ľudským obydliam – hľadajú úkryt pred chladom a ľahko dostupnú potravu (napr. zvyšky jedla, vajcia, drobné hlodavce). Ak sa usadia na pôjde, v garáži či v prístrešku, začnú svoje nové „teritórium“ brániť.
Práve vtedy sa zvyšuje šanca na konflikt s mačkou, ktorá sa po tme pohybuje vonku. Nie kvôli loveckým inštinktom kuny, ale kvôli obrane jej priestoru.
Riziko zranenia a infekcie
Ak k fyzickému stretu predsa dôjde, môže dôjsť k poraneniam – kuna má ostré zuby a pazúry a vie spôsobiť hlboké rany. Tie sa môžu ľahko infikovať, najmä ak si ich mačka olizuje alebo sú vystavené špine. V takom prípade sú potrebné veterinárne zákroky, antibiotiká a starostlivosť, čo predstavuje záťaž pre zviera aj pre peňaženku majiteľa.
Nočný pohyb vonku nie je bez rizika
Okrem kuny existujú aj iné riziká nočného pobytu vonku:
- zrážka s autom
- útoky iných zvierat (túlavé psy, líšky)
- podchladenie počas mrazov
- úrazy pri páde z výšky alebo zápase s inou mačkou
Zima je pre vonkajší život náročnejšia – menej potravy, nižšie teploty, viac skrýš pre predátorov. Ak môžete, nechajte mačku v noci radšej vnútri alebo jej zabezpečte bezpečný prístrešok.
Ako zvýšiť bezpečnosť mačky v zime
✔️ V noci mačku radšej nepúšťajte von.
✔️ Zabezpečte jej pohodlné miesto na spanie doma – ideálne pokojné, teplé a s výhľadom von.
✔️ Ak máte mačku zvyknutú vonku, vytvorte jej zateplený úkryt na dvore či v prístrešku.
✔️ Sledujte, či sa v okolí neusídlila kuna (napr. podľa trusu, poškodených izolácií, zápachu).
✔️ Pravidelne kontrolujte zdravie mačky – pri akomkoľvek zranení vyhľadajte veterinára.
Hoci kuny nepredstavujú systematickú hrozbu pre domáce mačky, riziko stretu existuje – najmä počas zimy, keď sa ich teritóriá môžu prekrývať. Rozumné je nechať mačku cez noc doma alebo jej aspoň poskytnúť bezpečné zázemie. Prevencia je vždy lepšia než liečba – a vaša mačka sa vám za to odmení spokojnosťou a zdravím.