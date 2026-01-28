Nechať kúrenie zapnuté alebo ho úplne vypínať? Omyl pri šetrení energiami, ktorý robí veľa Slovákov

Ceny energií v posledných rokoch rastú rýchlejšie, než by si mnohé domácnosti želali. Niet divu, že čoraz viac ľudí hľadá spôsoby, ako znížiť výdavky za kúrenie, ohrev vody či elektrinu. Šetrenie energiami však nie je len o nižších faktúrach – má aj ďalší rozmer. Menej spotrebovanej energie znamená menšiu záťaž pre životné prostredie a udržateľnejší spôsob bývania.
Práve spôsob, akým doma kúrite, môže mať na konečný účet zásadný vplyv. Mnohí robia jednu zdanlivo logickú, no v skutočnosti kontraproduktívnu chybu – kúrenie úplne vypínajú. A pritom často dosiahnu presný opak toho, čo chceli.
Za zmienku stojí aj jednoduchý fakt: už zníženie teploty v miestnosti o jediný stupeň Celzia môže znamenať úsporu približne 5 až 6 % energie. A to bez výraznej straty komfortu. Možností, ako ušetriť, je však omnoho viac.
Každodenné návyky, ktoré dokážu citeľne znížiť spotrebu energie
Keď sa povie úspora energií, veľa ľudí si automaticky predstaví drahé riešenia – zateplenie fasády, výmenu okien alebo investíciu do nového vykurovacieho systému. Pravda je však taká, že výrazný rozdiel dokážu urobiť aj malé zmeny v bežnom fungovaní domácnosti. Práve tie sa pri dlhodobom dodržiavaní prejavia najviac.
Sprcha namiesto dlhej horúcej vane
Kúpeľ vo vani je síce príjemný spôsob relaxu, no z energetického hľadiska ide o jednu z najnáročnejších činností v domácnosti. Ohrev veľkého množstva vody spotrebúva značné množstvo energie. Kratšia sprcha má hneď niekoľko výhod:
- spotrebujete výrazne menej teplej vody,
- bojler alebo iný zdroj vody pracuje kratší čas,
- pri pravidelnom návyku sa úspora prejaví už po pár mesiacoch.
Ak si navyše strážite aj teplotu vody, rozdiel na účtoch môže byť prekvapivo veľký.
Pranie len s plnou práčkou a pri nižších teplotách
Zapnúť práčku kvôli niekoľkým kúskom oblečenia sa môže zdať nevinné, no z dlhodobého hľadiska ide o zbytočné plytvanie energiou. Práčka je najúspornejšia vtedy, keď ju naplníte na odporúčanú kapacitu. Zároveň platí, že:
- pranie pri 30 alebo 40 °C spotrebuje podstatne menej energie než horúce programy,
- moderné pracie prostriedky sú účinné aj pri nižších teplotách,
- oblečenie sa menej ničí a dlhšie vydrží.
Úspora sa tak netýka len energie, ale aj samotného šatníka.
Rozumné nastavenie bojlera a kúrenia
Mnohé domácnosti majú nastavené kúrenie či bojler na vyššie hodnoty, než reálne potrebujú. Voda je potom zbytočne horúca a teplo sa doslova stráca bez využitia. Často pritom stačí:
- skontrolovať aktuálne nastavenia,
- znížiť teplotu na praktickú úroveň,
- a sledovať, že komfort zostáva rovnaký, no spotreba klesá.
Ide o drobný zásah, ktorý nestojí nič, no výsledky sú citeľné.
Prečo úplné vypínanie kúrenia často znamená vyššie náklady
Veľmi rozšírená predstava hovorí, že ak kúrenie úplne vypnete – napríklad na noc alebo počas pracovného dňa – automaticky ušetríte. Na prvý pohľad to znie logicky. Keď radiátory nekúria, energia sa predsa nemíňa. Realita je však oveľa zložitejšia.
Pri dlhšom vypnutí kúrenia sa interiér výrazne ochladí. Nejde len o vzduch v miestnosti, ale aj o:
- steny,
- podlahy,
- nábytok a ostatné predmety, ktoré teplo akumulujú.
Keď potom kúrenie znovu zapnete, systém musí vynaložiť oveľa viac energie, aby všetky tieto chladné plochy opäť zohrial. Kúrenie beží dlhšie a intenzívnejšie, než keby len udržiavalo stabilnú, mierne nižšiu teplotu.
Výsledkom je nielen nepríjemný pocit chladu po návrate domov, ale často aj vyššia spotreba energie v porovnaní s plynulým vykurovaním.
Oveľa efektívnejším riešením je:
- kúrenie nevypínať úplne,
- počas noci alebo neprítomnosti len mierne znížiť teplotu,
- využívať termostaty na reguláciu v jednotlivých miestnostiach,
- vyhnúť sa častému prepínaniu z úplného vypnutia na plný výkon.
Takýto režim je šetrnejší k vykurovaciemu systému, stabilnejší pre budovu a pohodlnejší pre obyvateľov.
Okná ako nenápadný zdroj tepelných strát
Veľká časť tepla z domácnosti uniká nenápadne – bez hluku a bez toho, aby ste si to uvedomovali. Jedným z najväčších problémov bývajú okná. V starších bytoch a domoch môžu spôsobovať až výraznú časť celkových tepelných strát.
Najmä v bytových domoch, kde okná tvoria veľkú časť obvodových stien, sa to prejaví veľmi rýchlo. Čo s tým?
Moderné okná ako dlhodobá investícia
Výmena starých okien za nové síce znamená vyššie počiatočné náklady, no prináša viacero výhod:
- lepšiu tepelnú izoláciu,
- menší únik tepla aj hluku,
- citeľnú úsporu na vykurovaní už počas prvej zimy.
Z dlhodobého hľadiska ide o investíciu, ktorá sa postupne vráti.
Tesnenie – lacná a rýchla pomoc
Ak výmena okien neprichádza do úvahy, existuje jednoduchšie riešenie. Tesnenie okien pomocou penových alebo silikónových pásikov dokáže výrazne obmedziť prievany a únik tepla. Stačí:
- skontrolovať rámy a spoje,
- identifikovať miesta, kde preniká chlad,
- utesniť škáry a drobné netesnosti.
Aj malý zásah môže mať prekvapivo veľký efekt.
Ako zlepšiť účinnosť kúrenia bez veľkých investícií
Aj pri dobre nastavenom kúrení a kvalitných oknách môžete prichádzať o teplo, ak sa v miestnosti nemôže správne šíriť. Teplý vzduch potrebuje priestor.
Radiátory musia „dýchať“
Jednou z najčastejších chýb je zakrývanie radiátorov:
- dlhými závesmi,
- masívnym nábytkom,
- dekoráciami alebo krytmi.
Takéto prekážky bránia prúdeniu teplého vzduchu a miestnosť sa zohrieva pomalšie a nerovnomerne. Pomôže, ak:
- odsuniete nábytok aspoň o pár centimetrov,
- skráťte alebo upravíte závesy,
- necháte radiátor čo najviac odkrytý.
Reflexné fólie za radiátormi
Jednoduchý a lacný trik, ktorý sa osvedčil najmä v starších domoch. Reflexná fólia umiestnená za radiátorom odráža časť tepla späť do miestnosti a zabraňuje jeho zbytočnému úniku do steny. Pri viacerých radiátoroch sa tento detail dokáže výrazne prejaviť na celkovej spotrebe.
Správna teplota bojlera
Pri bojleri platí, že viac nemusí znamenať lepšie. Príliš horúca voda:
- zvyšuje spotrebu energie,
- vedie k rýchlejšiemu opotrebovaniu zariadenia,
- často sa aj tak riedi studenou vodou.
Teplota okolo 50 °C predstavuje vyvážený kompromis medzi pohodlím a úsporou.
Drobné zmeny, ktoré sa časom spočítajú
Možno sa zdá, že ide len o maličkosti – o stupeň menej na termostate, kratšiu sprchu, utesnené okná či mierny útlm kúrenia namiesto jeho vypnutia. Práve tieto detaily však v priebehu celej vykurovacej sezóny vytvárajú veľký rozdiel.
Ak postupne začnete:
- obmedzovať zbytočne dlhé sprchovanie,
- nastavíte bojler a kúrenie na rozumné hodnoty,
- zlepšíte tesnenie okien,
- necháte kúrenie bežať stabilne s miernym útlmom,
- a uvoľníte priestor okolo radiátorov,
odmenou vám budú nižšie účty, príjemnejšie teplo v domácnosti a pocit, že energiu využívate rozumnejšie. Netreba čakať na ďalšiu vysokú faktúru – stačí začať jedným malým krokom a postupne pridávať ďalšie.