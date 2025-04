Nečakaný šok po príchode na chatu. Myši v perinách a zlodeji v pivnici? Dá sa tomu vyhnúť ľahšie, než si myslíte

S príchodom jari sa mnohí Slováci opäť vracajú na svoje chaty a chalupy, aby ich pripravili na novú sezónu. Zimné mesiace so sebou priniesli sneh, dažde a niekedy aj silný vietor či neskoré mrazy. Práve tieto faktory môžu mať významný vplyv na stav chalupy – najmä ak bola niekoľko mesiacov nevyužívaná. Čo všetko by ste mali skontrolovať hneď po príchode, ako dlho vetrať a ako si uľahčiť vykurovanie prechladnutého priestoru? V nasledujúcom článku sa pozrieme na kľúčové kroky, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa neželaným prekvapeniam, ako sú nepozvaní hlodavci či dokonca zlodeji.

1. Začnite strechou a fasádou

Prvou zastávkou by mala byť strecha. Keďže na väčšine územia Slovenska sa môžu vyskytnúť silné vetry a výdatné sneženie, skontrolujte, či sú všetky škridly na svojom mieste a nepoškodili ich prípadné zvieratá (napríklad kuny). Zároveň je dôležité prejsť okraje strechy a odkvapy. Upchaté odkvapy môžu viesť k tvorbe plesní či vlhkých škvŕn na fasáde.

Ak je chata obklopená lesom alebo je v odľahlejšej oblasti, venujte pozornosť aj konárom či stromom, ktoré by mohli spadnúť a poškodiť strechu alebo múry. Často sa to stáva po búrkach, keď je pôda podmočená a korene stromov nestabilné.

2. Vetranie po zime a prehliadka interiéru

Základom pri príchode je poriadne vyvetrať. Ak bola chalupa celú zimu zatvorená, vzduch vo vnútri môže byť zatuchnutý a vlhký. Odporúča sa otvoriť okná na niekoľko hodín, aby sa dosiahla úplná výmena vzduchu.

V prípade, že sa chata nachádza v oblastiach s vysokou vlhkosťou (napríklad pri rieke, jazere alebo v hustom lese), nezabudnite otvoriť okná aj v podkroví, na povale či v pivnici. Tieto miesta sú najnáchylnejšie na tvorbu plesní a hubových chorôb. Venujte preto pozornosť kúpeľniam, priestorom za chladničkou, pod posteľou či oblastiam, kde sa môže kondenzovať voda.

3. Kontrola a údržba vodovodného potrubia

Na jar by mala byť vaša pozornosť zameraná aj na vodovodné rozvody. Ak ste ich na jeseň či začiatkom zimy vypúšťali, skontrolujte, či sa vo ventiloch nenachádzajú netesnosti alebo praskliny. Zimné mrazy dokážu potrubie poškodiť, ak nebolo úplne prázdne alebo ak nebolo dostatočne izolované.

Po opätovnom spustení vody sledujte, či netečie z potrubia aj na miestach, kde by nemala. Ak spozorujete akékoľvek netesnosti, je vhodné privolať inštalatéra alebo aspoň dočasne uzavrieť prívod vody, kým sa problém nevyrieši.

4. Vykurovanie a prechladnuté steny

V chladnejších jarných dňoch zostáva vykurovanie chaty či chalupy stále dôležité. Staršie stavby mávajú slabšiu izoláciu a interiér môže byť po zime poriadne premrznutý. Vykúrenie krbom, kachľovou pecou alebo elektrickým priamotopom je preto jednou z prvých vecí, ktoré po príchode zvykneme robiť.

Nevyhnutná je aj pravidelná kontrola spalinových ciest. Ak sa revízia a čistenie komína robia pravidelne v zákonných intervaloch, malo by všetko fungovať bez problémov.

Ľudia, ktorí na chalupu jazdia iba príležitostne, obľubujú elektrické priamotopy. Aj pri kratšom pobyte, napríklad počas víkendu, si tak vedia rýchlo prikúriť bez toho, aby museli čakať, kým sa celý priestor prehreje z tradičného kúrenia drevom či uhlím.

5. Jarné upratovanie: pozor na hmyz, pavúky a hlodavce

Po dlhom období bez návštevy môže byť interiér chalupy plný prachu, pavučín a rôznych živočíchov. V lepšom prípade narazíte len na hmyz a pavúky, v tom horšom môžu vo vnútri hniezdiť aj myši. Tie ľahko preniknú do starších objektov, najmä ak neboli zabezpečené všetky medzery a otvory.

Pri úvodnom jarnom upratovaní preto nezabudnite:

Skontrolovať posteľné matrace a periny – hlodavce si v nich niekedy vedia vytvoriť hniezdo.

– hlodavce si v nich niekedy vedia vytvoriť hniezdo. Vyvetrať a vyčistiť textílie – akékoľvek záclony, koberce, deky či závesy môžu byť zaprášené.

– akékoľvek záclony, koberce, deky či závesy môžu byť zaprášené. Preveriť stav potravín – ak ste nechali v komore alebo v kuchynskej linke zvyšky jedla, môže vás čakať nepríjemné prekvapenie vo forme myšacieho trusu či prehryzených obalov.

6. Exteriér a prvé práce na záhrade

Podľa odhadov patrí k veľkej časti slovenských chalúp aj pozemok, na ktorom chalupári radi oddychujú či pestujú ovocie a zeleninu. Hneď po zime stojí za to pozrieť sa, či silný vietor alebo sneh nepoškodil stromy a kríky. Popadané vetvy treba odstrániť, prípadne zrezať polámané konáre, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie rastlín.

Trávnik na jar potrebuje prevzdušnenie a prípadné dosievanie. Posekaná tráva často slúži ako prirodzený mulč, no ak je jej priveľa alebo je nahromadená vo veľkých kôpkach, môže spôsobiť hnilobu a rozvoj neželaných burín. Čoraz viac ľudí využíva akumulátorové alebo robotické kosačky, ktoré ušetria čas. Robotické kosačky majú tú výhodu, že môžu pracovať aj počas víkendu, kým sa majitelia venujú iným prácam.

7. Bezpečnosť je dôležitá: ako sa chrániť pred vlámaniami

Nepríjemným jarným prekvapením môžu byť aj stopy po zlodejoch či vykradnutá pivnica. Podľa dostupných informácií bolo aj na Slovensku evidované značné množstvo vlámaní do chát a chalúp, hoci v posledných rokoch policajné štatistiky hovoria o miernom poklese. Pri neobývaných objektoch cez zimu však riziko stále zostáva.

Majitelia chát preto investujú do kvalitnejších zabezpečovacích systémov. Už dávno nestačí len obyčajný visací zámok:

Dvere a zámky : Voľte overené značky s vysokou bezpečnostnou triedou. Na trhu sa dajú nájsť české či slovenské výrobky špičkovej kvality.

: Voľte overené značky s vysokou bezpečnostnou triedou. Na trhu sa dajú nájsť české či slovenské výrobky špičkovej kvality. Garáž a prístavby : Ak má chata garáž či hospodárske budovy, aj tie musia byť zabezpečené. Často sa v nich nachádza záhradná technika, kosačky, bicykle alebo náradie, ktoré môžu byť pre zlodejov lákavé.

: Ak má chata garáž či hospodárske budovy, aj tie musia byť zabezpečené. Často sa v nich nachádza záhradná technika, kosačky, bicykle alebo náradie, ktoré môžu byť pre zlodejov lákavé. Okná a rolety: Okná sú slabým miestom mnohých starších chalúp. Ochranu posilnia kvalitné predokenné rolety alebo bezpečnostné fólie na sklá.

8. Plánujte a relaxujte

Jar na chalupe nie je len o nevyhnutných opravách a upratovaní. Pokiaľ plánujete väčšiu rekonštrukciu – napríklad zateplenie fasády, výmenu strešnej krytiny alebo obnovu interiéru – je dobré zvážiť tieto zásahy práve v období jari a leta. Počas teplejších mesiacov môžete využiť dlhšie dni a priaznivejšie počasie na dokončenie väčších projektov.

Nepodceňujte ani samotný oddych. Chata by mala byť miestom, kde si dobijete energiu po náročnom pracovnom týždni. Zariaďte si preto čas tak, aby ste okrem nevyhnutnej práce na pozemku a v interiéri mohli stráviť príjemné chvíle s rodinou či priateľmi, prípadne si dopriať výlet do okolia.

Zhrnutie

Strecha a fasáda: Skontrolujte škridly, odkvapy a fasádu. Silný vietor či mráz mohli spôsobiť škody. Vetranie: Otvorte okná, aj na povale či v pivnici. Pomôžete tak vyhnať zatuchnutý vzduch a znižujete riziko plesní. Vodovodné potrubie: Dajte pozor na netesnosti a praskliny. Zimné mrazy dokážu potrubie poškodiť, ak nebolo dobre zabezpečené. Kúrenie: Dôležitá je pravidelná kontrola komína. Pri krátkom pobyte môže byť výhodou elektrický priamotop. Jarné upratovanie: Myši, hmyz a pavúky často obsadia opustenú chatu. Vyčistite textílie, posteľné matrace a uistite sa, že žiadne potraviny nie sú poškodené. Záhrada: Skontrolujte stromy, zrežte polámané konáre a pripravte trávnik na prvé kosenie. Robotická kosačka vám ušetrí čas. Zabezpečenie: Investujte do kvalitných zámkov, roliet a prípadne aj do bezpečnostných systémov. Zlodeji môžu využiť najmä víkendy, keď sú chaty prázdne. Relax: Plánujte práce tak, aby ste mali čas aj na odpočinok a vychutnanie si jarnej atmosféry.

Ak dodržíte tieto kroky, minimalizujete riziko nepríjemných prekvapení a vaša chata sa stane miestom skutočného oddychu. Jar je ideálnym obdobím na obnovu a prípravu chalupy po dlhej zime, no zároveň si nenechajte vziať radosť z pobytu v prírode. S trochou plánovania, prevenciou a dobrým zabezpečením si môžete užiť celú chalupársku sezónu naplno.