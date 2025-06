Nečakaný problém Japonska. V uliciach chýbajú smetné koše, turisti menia mestá na skládky odpadu

Japonsko sa v poslednom období stretáva s pomerne zvláštnym, no vážnym problémom – nedostatkom odpadkových košov na verejných miestach. Miestnym obyvateľom síce táto situácia vôbec neprekáža, pretože si už dávno zvykli odpadky starostlivo zbierať a následne odnášať domov. Zahraniční návštevníci však o tomto nepísanom pravidle často netušia, a tak svoje obaly či zvyšky jedál jednoducho odhadzujú na zem. Výsledkom sú ulice posiate odpadom, ktoré začínajú pripomínať smetiská.

Turisti si nevedia rady, ulice sú plné odpadu

Podľa nedávneho prieskumu, ktorý pre japonskú vládu realizovala renomovaná agentúra Kyodo, sa na absenciu košov sťažovala takmer štvrtina zo 4-tisíc oslovených turistov. Okrem chýbajúcich možností na odhodenie odpadu mnohí respondenti uvádzali, že sa následne cítili nepríjemne, pretože svoje smeti museli niesť naspäť do hotelov alebo ubytovacích zariadení, čo vnímajú ako nepraktické a otravné.

Najmä v rušných turistických oblastiach, ktoré sú typické pestrou ponukou pouličných jedál, vznikajú kvôli absencii smetných nádob čoraz väčšie skládky odpadu. Obaly od tradičného street-foodu, PET fľaše či plastové nádoby po občerstvení sa tak povaľujú doslova všade.

Japonci majú odlišné zvyklosti

Z pohľadu domácich však situácia nie je ničím nezvyčajným. Japonci sú totiž známi tým, že si veľmi starostlivo triedia odpad, a to do detailov, ktoré by mnohých Európanov doslova zaskočili. Napríklad obyčajná plastová PET fľaša sa separuje zvlášť – zvlášť sa oddeľuje etiketa, zvlášť viečko a zvlášť samotná fľaša. Prakticky každý Japonec nosí pri sebe vlastnú tašku alebo malý sáčok na odpadky, ktoré potom doma starostlivo vytriedi a odloží do príslušného kontajnera. Tým pádom obyvatelia krajiny vychádzajúceho slnka žiadne odpadkové koše na uliciach nepotrebujú.

Za razantným znížením počtu verejných odpadkových košov však nestojí len kultúrny zvyk, ale aj historické udalosti. Krajina pristúpila k ich odstráneniu po teroristickom útoku z roku 1995, keď sekta Óm šinrikjó spáchala v tokijskom metre útok nervovým plynom sarín. V dôsledku bezpečnostných obáv mnohé veľké mestá, napríklad Ósaka, odpadkové koše úplne odstránili.

Moderné technológie môžu problém vyriešiť

Po takmer troch desaťročiach si však miestne samosprávy uvedomujú, že to spôsobuje nemalé komplikácie v spojení s rastúcim turizmom. Preto mestá ako Hirošima, Kjóto a najnovšie aj Ósaka začali zavádzať tzv. „chytré koše“, ktoré sú vybavené pokročilými technológiami.

Tieto koše nie sú obyčajné nádoby na odpad. Vďaka zabudovaným solárnym panelom automaticky stláčajú svoj obsah vo chvíli, keď sú takmer plné, čím výrazne zvyšujú svoju kapacitu. Navyše, koše sú prepojené so smartfónmi pracovníkov údržby, ktorí okamžite dostanú upozornenie, keď treba koše vyprázdniť.

„Niektoré samosprávy si konečne začínajú uvedomovať, že inej cesty niet – ak chcú udržať ulice čisté, potrebujú moderné technológie,“ uviedol výkonný riaditeľ, ktorý stojí za distribúciou inteligentných košov s názvom SmaGO v Japonsku. Ako dodáva, záujem miestnych samospráv o tieto zariadenia neustále rastie. „Každým mesiacom pribúdajú mestá, ktoré naše koše testujú a presviedčajú sa o ich výhodách na vlastnej skúsenosti.“

Boj proti dôsledkom nadmerného turizmu

Chytré smetné koše sa už nachádzajú vo viacerých významných turistických lokalitách, vrátane známeho bambusového lesa Arašijama v Kjóte. Každý z nich je navyše vybavený podrobnými inštrukciami vo viacerých svetových jazykoch, aby aj cudzinci ľahko pochopili, ako odpad správne vyhodiť.