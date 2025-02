Nečakané rozdiely medzi hnedými a bielymi vajcami. Fakty, ktoré ohromili aj ostrieľaných chovateľov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo v obchode nájdete dva typy slepačích vajec – biele a hnedé – a či medzi nimi existuje nejaký výživový rozdiel? Alebo vás zaujalo, prečo sú hnedé vajcia často o niečo drahšie? Hoci sa môže zdať, že za vyššou cenou sa skrývajú lepšie nutričné hodnoty, v skutočnosti je vysvetlenie úplne iné.

Farba závisí od pigmentu v perí sliepky

Najdôležitejšou informáciou je, že farba škrupiny nijako neovplyvňuje výživovú hodnotu vajca. Či už je vajce biele alebo hnedé, oboje má rovnaký obsah bielkovín, vitamínov a minerálov. Ide výlučne o pigment, ktorý majú sliepky v perí a v koži. Biele sliepky znášajú biele vajcia, zatiaľ čo tie hnedé zas vajcia hnedé. V praxi teda platí, že ak vidíte kŕdeľ hnedých sliepok, s veľkou pravdepodobnosťou budú aj vajcia z ich chovu sfarbené do hneda.

Čierna sliepka, svetlé vajcia

Zaujímavou výnimkou je plemeno Ayam Cemani, pôvodom z Indonézie. Táto sliepka má čierne perie, čierny hrebeň, pařáty, dokonca i tmavé kosti a mäso, no jej vajcia sú prekvapivo svetlé. Napriek výraznému pigmentu na tele nosí sliepka vajcia v odtieňoch bielej až krémovej, čo dokazuje, že farba peria nemusí vždy jednoznačne určovať odtieň škrupiny.

Rozdiely v chuti? Záleží na krmive

Ak máte pocit, že niektoré vajcia chutia lepšie než iné, väčšinou to nesúvisí s farbou, ale skôr s tým, čím sú sliepky kŕmené. Ak totiž dostávajú kvalitnejšie, vyváženejšie krmivo alebo majú prístup k prirodzenému paseniu na záhrade či vo voľnom výbehu, do vajec sa môžu preniesť výraznejšie chute a vyšší obsah niektorých vitamínov. Vajíčka od sliepok, ktoré sa voľne pohybujú na slnku, môžu obsahovať až troj- až štvornásobok vitamínu D oproti vajciam z veľkochovu v halách.

Prečo sú hnedé vajcia drahšie

Ak v obchode natrafíte na vyššiu cenu hnedých vajec, vôbec to neznamená, že by boli nutrične bohatšie či „kvalitnejšie“. Hlavný dôvod spočíva v tom, že sliepky, ktoré znášajú hnedé vajcia, bývajú robustnejšie a väčšie, takže spotrebujú viac krmiva. Vyššie náklady sa potom premietajú do konečnej ceny vajec.

Sú vajcia naozaj zdravé?

Kedysi sa mnoho ľudí obávalo, že pravidelná konzumácia vajec môže viesť k zvýšenej hladine cholesterolu. Novšie výskumy však tieto obavy vyvrátili. Dokonca sa ukazuje, že vajcia môžu prispieť k zníženiu rizika niektorých srdcových ochorení. Dôležité je, samozrejme, neprekračovať rozumnú dennú spotrebu a uprednostňovať vajcia z overených chovov.

Ako si vybrať správne vajcia

Či už dávate prednosť bielym alebo hnedým, vždy sledujte dátum spotreby a uistite sa, že je škrupina nepoškodená. Väčšinu roka je jedno, akú farbu vajec kúpite, no výnimku tvoria veľkonočné sviatky. Vtedy majú predsa len biele vajcia svoje čaro, pretože na svetlej škrupine krajšie vyniknú pestrofarebné vzory a maľované ornamenty.

Záverom možno povedať, že hnedé aj biele vajcia sú výživovo rovnocenné a rozdiel v cene či chuti závisí skôr od veľkosti nosnice a spôsobu jej chovu ako od samotnej farby škrupiny. Preto sa pri najbližšom nákupe nemusíte trápiť odtieňom – dôležitejší je čerstvosť, dobrá kvalita a zodpovedný chov.