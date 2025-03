Nečakaná metóda na oživenie tupého strúhadla: Vráťte mu ostrie v priebehu minút

Klinec a kladivo na presné vyrovnanie hrán

Táto metóda môže na prvé počutie znieť netradične, no v praxi prináša veľmi dobré výsledky. Vezmite si stredne veľký klinec a postupne ho prevliekajte cez jednotlivé otvory v strúhadle. Ak sa niekde zadrhne, môžete ho jemne naklepnúť kladivom. Týmto spôsobom sa vyrovnajú a „postavia“ zúbky, ktoré sa počas používania zohli alebo opotrebovali. Vyžaduje si to trochu trpezlivosti, no výsledok stojí za to – rozdiel v ostrosti pocítite veľmi rýchlo.