Nebezpečný trend detí na internete. „Bezdomovec doma“ šíri paniku medzi rodičmi

Na sociálnych sieťach sa objavil nový fenomén, ktorý si získava popularitu hlavne medzi tínedžermi. Nazýva sa „AI homeless man prank“, teda „žart s bezdomovcom vytvoreným umelou inteligenciou“. Na prvý pohľad ide o nevinný vtip, v skutočnosti však vyvoláva medzi rodičmi paniku a niekedy dokonca aj zásahy polície.
Ako tento trend funguje?
Celá „zábava“ spočíva v tom, že dieťa vytvorí alebo nájde fotografiu realisticky vyzerajúceho bezdomovca, ktorého podobu vygeneruje umelá inteligencia. Obrázok potom pošle rodičom spolu so správou typu:
„Bolo mu zima, tak som ho nechala prespať u nás.“
Na fotke je často muž so strapatými vlasmi, zarastenou tvárou a unaveným pohľadom. Obrázky pôsobia natoľko autenticky, že rodičia im ľahko uveria. Niektorí v panike kontaktujú susedov či priamo políciu, presvedčení, že ich dieťa domov prinieslo cudzieho človeka.
Všetko je len digitálna ilúzia
V skutočnosti žiaden bezdomovec neexistuje – fotografia je falošná. Trend vznikol na platforme TikTok a neskôr sa rozšíril aj na ďalšie siete ako Instagram či Snapchat.
Mladí ľudia si navzájom posielajú videá, v ktorých ukazujú reakcie svojich rodičov. Čím dramatickejšia je reakcia, tým viac „lajkov“ a zdieľaní video získava.
Podľa technologických analytikov ide o typický príklad zneužitia umelej inteligencie na tzv. shock content – teda obsah, ktorý má vyvolať silnú emocionálnu reakciu bez ohľadu na dôsledky.
Polícia už musela zasahovať
Niekoľko prípadov bolo zaznamenaných v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii, kde rodičia v panike kontaktovali políciu po tom, čo uverili, že sa im v dome nachádza neznámy človek.
Stanica ABC7 News upozornila, že tento trend môže v niektorých prípadoch spôsobiť zbytočné zásahy a odkloniť pozornosť od skutočných incidentov. Polícia preto rodičov vyzýva, aby sa s deťmi o tomto fenoméne otvorene rozprávali.
Na Slovensku ani v Česku zatiaľ neboli hlásené oficiálne prípady, no experti varujú, že podobné trendy sa šíria globálne a môžu sa objaviť aj v našom regióne.
Keď technológia klame
Odborníci upozorňujú, že deti často nerozumejú hranici medzi realitou a digitálnym svetom. Umelá inteligencia dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť tvár, ktorá pôsobí úplne realisticky, hoci ide o výtvor algoritmu.
„Dnešné deti vyrastajú v prostredí, kde je možné vytvoriť čokoľvek – človeka, udalosť aj miesto, ktoré nikdy neexistovali,“ vysvetľuje psychologička a odborníčka na mediálnu gramotnosť.
„Ak im nikto nevysvetlí, ako tieto technológie fungujú, môžu ich používať nezodpovedne – napríklad na to, aby niekoho vystrašili alebo klamali.“
Potreba digitálnej a AI gramotnosti
Školy aj odborníci preto čoraz častejšie hovoria o potrebe AI gramotnosti – teda schopnosti rozpoznať, čo je skutočné a čo vytvorila umelá inteligencia.
Podľa odborníkov z Univerzity v Helsinkách by sa práve tieto témy mali stať bežnou súčasťou vzdelávania detí už od základnej školy.
Nevinný žart? Nie vždy
Hoci väčšina detí vníma túto výzvu ako žart, jej dôsledky môžu byť vážne. Okrem strachu a stresu, ktoré vyvolajú u rodičov, môže ísť aj o porušenie zákona – napríklad v prípade, že niekto úmyselne uvedie políciu do omylu alebo zdieľa nepravdivé informácie.
Experti preto vyzývajú rodičov, aby s deťmi hovorili o tom, čo na internete robia, aké aplikácie používajú a ako rozpoznávať manipuláciu v online priestore.
Trend „AI bezdomovec“ je ďalším dôkazom, ako rýchlo sa technológie menia a ako ľahko môžu zábavné aplikácie prerásť do nebezpečných situácií. To, čo vzniklo ako vtip, ukazuje, že dnešná generácia musí viac než kedykoľvek predtým rozumieť digitálnemu svetu – inak sa hranica medzi realitou a ilúziou môže úplne stratiť.