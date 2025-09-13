Nebezpečný „modrý drak“ vystrašil turistov. V Španielsku museli uzavrieť pláže

Predstavte si dovolenkový deň na španielskej pláži – more sa trblieta, slnko hreje a piesok pod nohami pálivo horí. Lenže namiesto bezstarostného kúpanie sa na niektorých miestach objavilo nečakané varovanie: červené vlajky a zákaz vstupu do vody. Dôvodom nie sú ani žraloky, ani búrky, ale drobný morský tvor známy ako modrý drak.
Kto je modrý drak?
Modrý drak (Glaucus atlanticus) je morský ulitník, ktorý dorastá do veľkosti približne 3 až 4 centimetre. Hoci je veľmi malý, jeho vzhľad púta pozornosť – celé telo má výraznú modro-striebornú farbu a jeho tvar pripomína fantastické stvorenie z rozprávky. Tento ulitník patrí medzi tzv. nahé slimáky (nudibranchy) a pláva na hladine, kde sa necháva unášať prúdmi.
Prečo je nebezpečný?
Hlavný dôvod, prečo sa pláže museli dočasne uzatvoriť, je jeho potrava. Modrý drak sa živí jedovatými živočíchmi, najmä portugalskou galérou (Physalia physalis), ktorá patrí medzi najnebezpečnejších obyvateľov oceánov. Ulitník dokáže ich pálivé bunky uskladniť vo vlastnom tele a použiť ich na svoju obranu.
Ak sa ho človek dotkne, môže zažiť nepríjemné popŕhlenie. Prejavuje sa silným pálením, začervenaním kože či bolestivou vyrážkou. V niektorých prípadoch môže spôsobiť aj nevoľnosť, no väčšinou ide o lokálne podráždenie, ktoré si vyžaduje lekársku pomoc.
Uzatvorené pláže v Španielsku
Výskyt modrého draka bol v poslednom období hlásený na viacerých miestach španielskeho pobrežia – najmä v oblasti Alicante, pri Gibraltári a na Kanárskych ostrovoch. Podľa pravidiel musia plavčíci okamžite vyvesiť červenú vlajku a zakázať vstup do vody, ak je tento živočích spozorovaný. Cieľom je ochrániť turistov pred zbytočným rizikom.
Nebezpečný aj na brehu
Aj keď je modrý drak fascinujúci na pohľad a mnohých láka k fotografii, odborníci varujú: nedotýkajte sa ho. Nebezpečný je aj vtedy, keď ho voda vyplaví na pláž a vyzerá, že je mŕtvy. Pŕhľavé bunky zostávajú účinné ešte dlhý čas a kontakt s nimi môže spôsobiť popálenie pokožky.
Čo robiť pri kontakte?
Ak by niekto utrpel popŕhlenie, odborníci odporúčajú:
- ranu neoplachovať sladkou vodou, pretože by mohla zhoršiť uvoľňovanie toxínov
- použiť morskú vodu na oplach
- čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc
Prečo sa objavil teraz?
Výskyt modrého draka na španielskych plážach nie je bežný. V minulosti bol v týchto oblastiach zaznamenaný len zriedkavo. Biológovia jeho návrat spájajú so zmenami morských prúdov a pravdepodobne aj s otepľovaním oceánov, ktoré prináša do Stredomoria druhy, aké tam predtým neboli pravidelne viditeľné.
Zhrnutie: Modrý drak je nádherný, ale nebezpečný morský plž. Kontakt s ním môže byť bolestivý a nebezpečný, preto sa pláže, kde sa objaví, z bezpečnostných dôvodov uzatvárajú. Turisti by ho mali obdivovať len z diaľky a nikdy sa ho nedotýkať.