Nebezpečné prehriatie psa. 5 rád, ktoré vášmu miláčikovi môžu zachrániť život

Aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, letné dni plné horúčav sú už prakticky za rohom. Mnohí z nás sa na ne tešia, no pre našich domácich miláčikov môžu znamenať vážne riziko. Naše psy totiž vysoké teploty znášajú oveľa horšie ako my ľudia. Ak sa im nedostane správnej starostlivosti, hrozí im prehriatie, ktoré môže byť dokonca smrteľné. Ako rozpoznať, že je váš pes prehriaty, a čo presne urobiť, aby ste mu pomohli? Všetko potrebné sa dozviete v tomto článku.

Ako zistiť, že je pes prehriaty?

Každý majiteľ psa by mal vedieť, že psy sa nepotia tak ako ľudia, a preto im horúčavy spôsobujú veľké problémy. K najčastejším príznakom prehriatia patrí:

zrýchlené a plytké dýchanie

zvýšená teplota tela (nad 39 °C)

silné slinenie a pena okolo úst

zrýchlený srdcový tep

zvracanie

svalové kŕče alebo tras

apatia, dezorientácia a strata koordinácie

V prípade, že tieto symptómy na svojom miláčikovi spozorujete, okamžite konajte. Každá minúta hrá kľúčovú úlohu a môže byť rozhodujúca pre jeho život.

Nikdy, naozaj nikdy nenechávajte psa v aute

Snáď každý z nás už počul varovania veterinárov, no je potrebné ich stále pripomínať: pes by nemal nikdy zostávať sám v zaparkovanom aute, a to ani na krátky čas. Vozidlo vystavené priamemu slnku sa môže v priebehu niekoľkých minút prehriať na teplotu vyššiu než 50 °C, a to aj pri relatívne miernych vonkajších teplotách. Ak idete nakupovať alebo tankovať, nechajte svojho štvornohého kamaráta radšej doma v príjemnom chládku a bezpečí.

5 tipov, ako účinne ochladiť vášho psa v horúcich dňoch

1. Dbajte na pravidelný pitný režim

V letných mesiacoch sa psom prirodzene zvyšuje potreba tekutín. Okrem toho, že by ste im mali zabezpečiť dostatok čerstvej vody, je tiež dôležité ju pravidelne kontrolovať a vymieňať, pretože sa voda pri vysokých teplotách rýchlejšie kazí. Výborným osviežením môže byť aj kocka ľadu pridaná do misky. Na prechádzkach je zas praktická cestovná fľaša s integrovanou miskou, ktorú môžete mať vždy so sebou.

2. Chladiace podložky sú výborná investícia

Na trhu sú dnes dostupné špeciálne chladiace podložky pre psy. Ich veľkou výhodou je, že nepotrebujú žiadnu špeciálnu prípravu ani zmrazovanie. Obsahujú chladiaci gél, ktorý aktivuje telesné teplo zvieraťa. Tieto podložky efektívne odvádzajú prebytočné teplo od tela psa a zabezpečia mu príjemné ochladenie na niekoľko hodín. Po krátkej prestávke, počas ktorej ju pes nepoužíva, sa ich chladiaci efekt opäť obnoví.

3. Vyskúšajte chladiace vesty

Chladiace vesty patria medzi najmodernejšie spôsoby, ako psa rýchlo a bezpečne ochladiť. Fungujú jednoducho – vestu stačí dôkladne namočiť do studenej (nie ľadovej) vody a potom ju psovi obliecť. Vesta vodu udrží v sebe a postupne ju odparuje, čím efektívne ochladzuje telo zvieraťa. Aby ste predišli teplotnému šoku, je najlepšie ju najskôr navlhčiť na vnútornej strane. Po približne dvadsiatich minútach je dobré vestu zložiť, aby váš pes zbytočne neprechladol.

4. Ochlaďte psa pomocou vlhkých uterákov

Jednoduchým domácim riešením na rýchle ochladenie sú mokré uteráky. Tie položte psovi na labky, brucho či oblasť krku. Pozor však na extrémne studenú vodu – tá by mohla vyvolať šok. Ak použijete ľadové obklady, nikdy ich nedávajte priamo na kožu. Vždy ich zabaľte napríklad do tenkej látky, aby ste psa nepodchladili alebo mu nespôsobili omrzliny.

5. Upravte časy prechádzok

Jedným z najjednoduchších opatrení je zmena režimu prechádzok. V letných mesiacoch by ste sa mali úplne vyhnúť prechádzkam na priamom slnku cez obed alebo popoludní. V horúcich dňoch je asfalt rozhorúčený a pre psie labky bolestivý, navyše slnko prehrieva hustú srsť. Preto radšej plánujte vychádzky v ranných hodinách alebo večer, ideálne v tienistých parkoch či lesoch, kde je príjemnejšie prostredie a dostatok tieňa.

Zhrnutie

Letné obdobie môže byť pre našich štvornohých priateľov veľmi náročné. Stačí však dodržať jednoduché pravidlá, ktoré ich pred nebezpečným prehriatím spoľahlivo ochránia. Dbajte na pravidelný pitný režim, využite dostupné pomôcky ako chladiace vesty a podložky, a plánujte prechádzky mimo najteplejšie časti dňa. Váš pes vám za to určite bude vďačný – a čo je najdôležitejšie, vy ho uchránite pred možnými zdravotnými komplikáciami, ktoré by mohli byť aj fatálne.