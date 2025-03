Nebezpečné omyly pri spúšťaní čerpadla. Na toto si dajte pozor, môže vás to vyjsť draho

Príchod jari tradične znamená aj obdobie, keď sa záhrada začína prebúdzať k životu. Voda je na jar nevyhnutná na zavlažovanie trávnika, kvetov či zeleniny, a práve teraz je ideálny čas skontrolovať, či naše čerpadlo alebo domáca vodáreň funguje tak, ako má. Mnohí chalupári a záhradkári tiež riešia znečistený bazén po zime alebo aspoň potrebujú odčerpať dažďovú vodu z plachty, ak bazén nebol zastrešený. Nasledujúce tipy vám pomôžu predísť chybám, ktoré by vám mohli nielen pokaziť víkend na chate, ale predovšetkým vás zbytočne pripraviť o peniaze.

1. Zatuhnutie čerpadla po zime a jeho pretočenie

Ak ste čerpadlo (či už samostatné, alebo súčasť domácej vodárne) cez zimu demontovali a uložili niekde v teple, môže sa stať, že motor zatuhne. Ide o pomerne bežnú situáciu, ktorá sa dá našťastie jednoducho vyriešiť. Podľa slov Martina Křapu, obchodného riaditeľa spoločnosti Pumpa, je najspoľahlivejšou metódou na uvoľnenie čerpadla jeho opatrné manuálne pretočenie:

Odmontujte kryt ventilátora motora. Uchopte hriadeľ pomocou klieští či hasáka. Pomaly s ňou pootočte, aby sa uvoľnili všetky prípadné usadeniny.

Tento jednoduchý úkon dokáže zabrániť vyhodenému ističu, prípadnému spáleniu motora alebo nutnosti privolať servis. Vždy však pracujte opatrne, aby ste nepoškodili jednotlivé komponenty.

2. Kontrola sacieho potrubia a zavodnenia

Po zime sa oplatí skontrolovať, či je sacie a výtlačné potrubie správne pripojené a či niekde neprichádza k nasávaniu vzduchu. Ak totiž čerpadlo „ťahá“ vzduch, nebude schopné dopravovať vodu tak, ako treba, prípadne môže dôjsť k nepríjemným vodným rázom.

Nasleduje proces zavodnenia, pri ktorom treba nechať z potrubia a z čerpadla vyprchať nahromadený vzduch. Až po dôslednom zavodnení môžete čerpadlo spustiť naplno.

Ďalším častým javom je prilepenie spätného ventilu (tzv. spätná klapka) na sacom koši, najmä ak čerpadlo dlhšie stálo. V takom prípade sa odporúča čerpadlo uviesť do chodu a jemne poklepať na sacie potrubie alebo na samotné hrdlo čerpadla, ktoré sa nachádza vo studni. Zvyčajne to stačí na uvoľnenie zaseknutej klapky a čerpadlo sa následne rozbehne správnym spôsobom.

3. Domáca vodáreň: Nezabudnite na tlak vzduchu

Pri uvádzaní domácej vodárne do prevádzky venujte pozornosť tlaku vzduchu v nádobe. Podľa Martina Křapu platí, že:

V systéme, ktorý nie je natlakovaný, by mal tlak vzduchu tvoriť približne 90 % zapínacieho tlaku na tlakovom spínači.

Ak je vaša vodáreň riadená frekvenčným meničom, tlak vzduchu by mal dosahovať okolo 70 % z nastaveného tlaku na danom meniči.

Ak tlak nesedí, môže to spôsobiť príliš časté spínanie, neefektívnu prevádzku alebo dokonca poškodenie systému. Preto si vždy skontrolujte stav vzduchu v tlakovej nádobe a v prípade potreby ho doplňte na odporúčanú hodnotu.

4. Ponorné čerpadlá: Opakované zapnutie a vypnutie

Na mnohých chatách či vo vrtoch a studniach sú nainštalované ponorné čerpadlá, ktoré sa počas zimy väčšinou nevyťahujú. Sú navrhnuté tak, aby zostali vo vode, kde majú stabilnejšie teplotné podmienky. Problém môže nastať, ak je voda tvrdá alebo znečistená a čerpadlo jednoducho „zarastie“.

V takomto prípade existuje jednoduchý postup, ako sa pokúsiť uvoľniť zaseknuté mechanizmy:

Skúste čerpadlo niekoľkokrát za sebou krátko (2–3 sekundy) zapnúť a vypnúť. Sledujte, či sa motor rozbehne.

Ak sa čerpadlo po niekoľkých pokusoch stále neroztočí, je potrebné ho vybrať a odniesť do odborného servisu. Rozoberať ponorné čerpadlo svojpomocne sa neodporúča, pretože obsahuje elektrické súčasti a je potrebné odborné oprávnenie. V servise čerpadlo rozoberú, vyčistia a bezpečne otestujú, aby ste sa vyhli ďalším komplikáciám.

5. Ako postupovať pri znečistenom bazéne

Mnohí majitelia bazénov, najmä tých nezastrešených, sa po zime stretávajú s nutnosťou vypustenia alebo aspoň odčerpaním dažďovej vody z ochrannej plachty. Ak sa na plachte nazbieralo väčšie množstvo vody, zbavte sa najskôr veľkých nečistôt (napríklad lístia či ihličia) a až potom použite ponorné drenážne čerpadlo na odčerpanie zvyšnej vody.

Keď bazén „zazelená“

Stáva sa, že po zime čaká majiteľa bazénu nemilé prekvapenie v podobe zelenej vody, čo si vyžaduje kompletné vypustenie a vyčistenie bazéna. Na dôkladné odčerpanie až do dna sú vhodné čerpadlá, ktoré dokážu odsať vodu naozaj do minimálnej výšky. Príkladom je ľahké ponorné čerpadlo, ktoré si poradí s vodou až do hladiny jedného či dvoch milimetrov od dna.

Toto univerzálne čerpadlo vám pomôže nielen pri vypúšťaní bazéna, ale aj pri odčerpávaní ľahko znečistenej drenážnej vody zo suterénov, nádrží či vodných zásobníkov na dažďovú vodu. Okrem toho ho využijete aj na konci leta pri zazimovaní bazéna, keď je potrebné stiahnuť hladinu pod úroveň bazénových trysiek.

Bazénová voda po zime

6. Na čo ešte nezabudnúť?

Pravidelná údržba: Čerpadlo, či už povrchové alebo ponorné, vám vydrží dlhšie, ak ho budete pravidelne čistiť a kontrolovať. Čím viac nečistôt sa dostane do čerpadla, tým rýchlejšie sa môžu opotrebovať jeho vnútorné súčasti.

Čerpadlo, či už povrchové alebo ponorné, vám vydrží dlhšie, ak ho budete pravidelne čistiť a kontrolovať. Čím viac nečistôt sa dostane do čerpadla, tým rýchlejšie sa môžu opotrebovať jeho vnútorné súčasti. Správne uskladnenie: Ak čerpadlo počas zimy odkladáte, vyberte naň suché a nezamŕzajúce miesto. V prípade väčšej domácej vodárne je zasa vhodné zabezpečiť, aby okolo nej nebol prievan alebo vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť koróziu či iné problémy.

Ak čerpadlo počas zimy odkladáte, vyberte naň suché a nezamŕzajúce miesto. V prípade väčšej domácej vodárne je zasa vhodné zabezpečiť, aby okolo nej nebol prievan alebo vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť koróziu či iné problémy. Odborná pomoc: Ak si nie ste istí, či ste všetko skontrolovali a zapojili správne, obráťte sa na profesionálov. Nesprávne zapojenie alebo nekompletné zavodnenie čerpadla môže viesť k poškodeniu čerpacieho systému a následným vysokým nákladom.

Zhrnutie

Zdanlivo banálne činnosti, ako je pretočenie zatuhnutého čerpadla či poklepanie na sacie potrubie, vám môžu ušetriť množstvo peňazí a starostí. Rovnako dôležité je aj správne zavodnenie systému a kontrola tlaku vzduchu v domácej vodárni. Pokiaľ ide o ponorné čerpadlá, nepokúšajte sa ich v prípade problémov opravovať sami – radšej zverte prácu odborníkom.

Pri bazéne netreba zabúdať, že na odčerpanie vody z plachty či vypustenie znečistenej vody existujú čerpadlá špeciálne navrhnuté na prácu vo veľmi nízkej hladine. Vhodné čerpadlo tak využijete nielen na jar, ale aj pri jesennom zazimovaní.

Ak budete dodržiavať tieto zásady, minimalizujete riziko nečakaných porúch a predídete nákladným opravám. Vďaka dôslednej príprave a pravidelnej starostlivosti o váš čerpací systém (či už pri dome, na chate alebo v záhrade) sa budete môcť sústrediť na to, čo je skutočne dôležité – užívať si pohodovú jarnú a letnú sezónu s dostatkom vody pre celú vašu záhradu aj bazén.