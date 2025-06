Nebezpečenstvo vo vašej záhrade. Chráňte zvieratá pred utopením v bazénoch

Záhradné bazény sú skvelým miestom na oddych počas horúcich dní, no pre zvieratá – a to nielen tie divoké, ale aj vašich domácich miláčikov – môžu predstavovať vážnu pascu. Každý rok prichádza mnoho psov, mačiek a iných drobných živočíchov o život práve kvôli tomu, že spadnú do bazéna a nedokážu sa z neho dostať von. Aj keď niektoré z nich vedia plávať, hladké a šmykľavé steny bazénov im znemožňujú únik. Ako teda zabezpečiť, aby sa z vášho bazéna nestala smrteľná pasca?

Prečo sú bazény pre zvieratá nebezpečné

Slováci si čoraz viac obľubujú súkromné bazény, podobne ako naši českí susedia, ktorí patria v Európe medzi špičku v ich počte na obyvateľa. Táto záľuba však môže mať aj tienistú stránku – najmä pre štvornohých členov domácnosti. Keď pes alebo mačka spadne do bazéna, nemusí si hneď vedieť poradiť. Kolmé steny bazénov im znemožňujú vyšplhať sa von, a aj keď chvíľu plávajú, postupne sa unavia a môžu sa utopiť.

Zvlášť rizikové sú bazény prekryté plachtou. Ak na ňu zviera stúpi, ľahko sa prepadne do vody a môže sa do plachty zamotať. V takom prípade je šanca na záchranu ešte menšia.

Ako môžete svoj bazén zabezpečiť

Ak chcete zabrániť tragédii, musíte podniknúť konkrétne opatrenia na ochranu zvierat. Jednou z najúčinnejších možností je inštalácia oplotenia alebo zábrany okolo bazéna, ktorá znemožní zvieraťu k nemu prístup. Existujú aj bezpečnostné siete, ktoré sa natiahnu cez hladinu a zabránia zvieraťu spadnúť dnu.

Ak máte bazén s pevným krytom, dbajte na to, aby bol vždy zatvorený, keď sa práve nekúpete. No pozor – psy aj mačky sú mimoriadne vynaliezavé, takže sa nikdy nespoliehajte len na jeden spôsob zabezpečenia.

Premyslite ochranu už pri stavbe bazéna

Pri plánovaní bazéna môžete myslieť aj na bezpečnosť zvierat. Bazén s mierne šikmým dnom, ktoré vedie až k plytkej časti, je pre psy omnoho bezpečnejší. V prípade pádu do vody sa z nej dokážu samy dostať. Takéto riešenie je však finančne náročnejšie a vyžaduje viac priestoru.

Pomôcť môžu aj moderné technológie

Ak patríte medzi technologických nadšencov, môžete siahnuť po špeciálnych senzoroch na hladinu vody, ktoré zaznamenajú každý pohyb. Ak do bazéna niečo spadne a naruší hladinu, spustí sa alarm alebo vám príde upozornenie na telefón či tablet. Tieto systémy fungujú cez internet vecí a umožňujú monitorovanie aj na diaľku.

Riešením sú aj rampy a plávajúce ostrovčeky

Jednoduchým, no veľmi účinným riešením je rampa pre zvieratá, ktorá sa pripevňuje k okraju bazéna alebo záhradného jazierka. Je navrhnutá tak, aby bola ľahko viditeľná – väčšinou je bielej farby, čo je výhoda najmä v noci. Slúži ako výstupná cesta pre psy, mačky, ale aj malé hlodavce či vtáky. Niektoré rampy zvládnu váhu až do 200 kg a sú vhodné pre všetky typy bazénov, vrátane tých s fóliou. Dôležité je, že nemajú ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť výstelku bazéna.

Ďalšou možnosťou sú plávajúce ostrovčeky, ktoré môžu byť napríklad z polystyrénu alebo nafukovacie. Poskytujú zvieratám miesto na oddych, odkiaľ môžu vyčkať na pomoc. Sú nápomocné aj vtáctvu, ktoré si na nich môže sadnúť, napiť sa vody alebo si oddýchnuť počas letu.

Drobnosti, ktoré zachraňujú životy

Aj malý doplnok do bazéna môže rozhodnúť o tom, či sa zviera utopí, alebo nie. Investícia do ochrannej rampy či alarmu sa pohybuje v desiatkach eur, no hodnota života vášho domáceho miláčika je nevyčísliteľná. A netýka sa to len psov či mačiek – vo vode sa často ocitnú aj ježkovia, lasice, myši či drobné vtáky.

Nezabúdajte na dohľad

Aj pri všetkých technických vylepšeniach platí jedno zlaté pravidlo: nenechávajte svojho psa alebo iného miláčika v blízkosti bazéna bez dozoru. Najmä počas horúčav, keď sa zvieratá snažia ochladiť alebo napiť, je riziko vyššie.