Návod na prežitie. Prehľad kľúčových zásob, ktoré by vám doma nemali chýbať v čase vojny

Dnešná geopolitická situácia nevyzerá práve najružovejšie, ako nám neustále pripomínajú médiá a spravodajské relácie. Možno aj vy už premýšľate, čo by ste mali mať doma pre prípad vypuknutia ozbrojeného konfliktu alebo inej krízovej situácie. V tomto článku sa pozrieme na základné potraviny a produkty, ktoré by vám mohli pomôcť prekonať náročné obdobie a ktoré by ste mali zvážiť pri tvorbe svojich domácich zásob.