Nasypte jablká do formy a zalejte ich cestom. Koláč, po ktorom sa bude každý oblizovať!

Jablkový koláč
Jablkový koláč Foto: depositphotos.com

Máte plnú záhradu jabĺk alebo vám len prišla chuť na niečo sladké a pár kúskov ovocia máte poruke? Vyskúšajte rýchly jablkový koláč, ktorý je hotový skôr, než sa stihne vyhriať šálka kávy.

Je úžasne vláčny, plný šťavnatých kúskov ovocia a rozhodne patrí medzi recepty, ktoré sa oplatí poznať.

Využiť môžete jablká, hrušky aj iné ovocie

Ak hľadáte dezert, ktorý je jednoduchý, rýchly a navyše nabitý ovocím, tento recept je presne pre vás.

Žiadne zdĺhavé prípravy – cesto máte v miske pripravené za pár minút a samotné pečenie zaberie len približne pol hodiny. Výsledkom je skvelá sladká dobrota na raňajky, ku káve či pre nečakanú návštevu.

A ak práve nemáte jablká, pokojne siahnite po tom, čo sa doma nájde. Toto univerzálne cesto sa skvele kombinuje takmer s akýmkoľvek ovocím.

Koláč pripomína obrátený dezert – najskôr ovocie rozložíte do formy a až potom ho zalejete cestom. Verzia, ktorú si ukážeme, je však mimoriadne jednoduchá a nenáročná.

Ako si pripraviť jednoduchý jablkový koláč?

Budete potrebovať približne štyri väčšie jablká. Ideálne je zbaviť ich šupky a jadierok, no ak sa ponáhľate a šupka vám neprekáža, nemusíte ich lúpať – presne tak postupoval aj autor receptu na YouTube kanáli Cookrate – Czech.

Pozrite si postup vo videu, aby ste videli, aké rýchle a nenáročné to je:

Pečenie je otázkou chvíľky

  1. Predhrejte rúru na 180 °C a pripravte si formu – klasickú tortovú alebo bábovkovú. Formu vysypte múkou alebo vyložte papierom na pečenie.
  2. Vyšľahajte cesto:
    • 100 g kryštálového alebo krupicového cukru
    • 2 vajcia
      Šľahajte, kým hmota nezhustne a nezosvetlí.
  3. Prilejte 60 ml oleja, pridajte vanilkový cukor alebo lyžičku vanilkovej arómy a opäť premiešajte.
  4. Nakoniec prisypte 200 g hladkej alebo polohrubej múky zmiešanej s práškom do pečiva a len ľahko zapracujte.
  5. Jablká nakrájajte na väčšie kúsky a nasypte ich na dno formy.
  6. Zalejte ich pripraveným cestom.
  7. Pečte približne 30 minút. Koláč je hotový, keď po zapichnutí špajdle zostáva čistá.
  8. Nechajte úplne vychladnúť a podávajte.

Ak ste použili kyslejšie jablká, môžete koláč po dopečení jemne pokvapkať medom, podobne ako vo videu. Výborne mu pristane aj práškový cukor alebo trocha škorice.

A ak siahnete po hnednom cukre, koláč získa jemný karamelový tón.

Pri takto rýchlom recepte sa môže zdať lákavé siahnuť po najlacnejších surovinách, no oplatí sa použiť kvalitné suroviny – práve tie dodajú koláču poriadnu chuť a vôňu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať