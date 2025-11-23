Nasypte jablká do formy a zalejte ich cestom. Koláč, po ktorom sa bude každý oblizovať!

Máte plnú záhradu jabĺk alebo vám len prišla chuť na niečo sladké a pár kúskov ovocia máte poruke? Vyskúšajte rýchly jablkový koláč, ktorý je hotový skôr, než sa stihne vyhriať šálka kávy.
Je úžasne vláčny, plný šťavnatých kúskov ovocia a rozhodne patrí medzi recepty, ktoré sa oplatí poznať.
Využiť môžete jablká, hrušky aj iné ovocie
Ak hľadáte dezert, ktorý je jednoduchý, rýchly a navyše nabitý ovocím, tento recept je presne pre vás.
Žiadne zdĺhavé prípravy – cesto máte v miske pripravené za pár minút a samotné pečenie zaberie len približne pol hodiny. Výsledkom je skvelá sladká dobrota na raňajky, ku káve či pre nečakanú návštevu.
A ak práve nemáte jablká, pokojne siahnite po tom, čo sa doma nájde. Toto univerzálne cesto sa skvele kombinuje takmer s akýmkoľvek ovocím.
Koláč pripomína obrátený dezert – najskôr ovocie rozložíte do formy a až potom ho zalejete cestom. Verzia, ktorú si ukážeme, je však mimoriadne jednoduchá a nenáročná.
Ako si pripraviť jednoduchý jablkový koláč?
Budete potrebovať približne štyri väčšie jablká. Ideálne je zbaviť ich šupky a jadierok, no ak sa ponáhľate a šupka vám neprekáža, nemusíte ich lúpať – presne tak postupoval aj autor receptu na YouTube kanáli Cookrate – Czech.
Pozrite si postup vo videu, aby ste videli, aké rýchle a nenáročné to je:
Pečenie je otázkou chvíľky
- Predhrejte rúru na 180 °C a pripravte si formu – klasickú tortovú alebo bábovkovú. Formu vysypte múkou alebo vyložte papierom na pečenie.
- Vyšľahajte cesto:
- 100 g kryštálového alebo krupicového cukru
- 2 vajcia
Šľahajte, kým hmota nezhustne a nezosvetlí.
- Prilejte 60 ml oleja, pridajte vanilkový cukor alebo lyžičku vanilkovej arómy a opäť premiešajte.
- Nakoniec prisypte 200 g hladkej alebo polohrubej múky zmiešanej s práškom do pečiva a len ľahko zapracujte.
- Jablká nakrájajte na väčšie kúsky a nasypte ich na dno formy.
- Zalejte ich pripraveným cestom.
- Pečte približne 30 minút. Koláč je hotový, keď po zapichnutí špajdle zostáva čistá.
- Nechajte úplne vychladnúť a podávajte.
Ak ste použili kyslejšie jablká, môžete koláč po dopečení jemne pokvapkať medom, podobne ako vo videu. Výborne mu pristane aj práškový cukor alebo trocha škorice.
A ak siahnete po hnednom cukre, koláč získa jemný karamelový tón.
Pri takto rýchlom recepte sa môže zdať lákavé siahnuť po najlacnejších surovinách, no oplatí sa použiť kvalitné suroviny – práve tie dodajú koláču poriadnu chuť a vôňu.