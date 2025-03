Nastal koniec éry záclon? Nový trend roka 2025 je funkčný a zároveň štýlový

Záclony boli dlhé desaťročia neoddeliteľnou súčasťou väčšiny moderných interiérov. Slúžili ako ochrana pred zvedavými pohľadmi zvonka a zároveň ako výrazný dekoratívny prvok. Dnes sa však čoraz viac ľudí odvracia od klasických záclon, pretože ich považujú za nepraktické a trochu zastarané. Navyše existuje hneď niekoľko súčasných možností, ktoré sú atraktívne, originálne a funkčné. Ak premýšľate nad tým, či sa klasických záclon zbaviť, inšpirujte sa najnovšími trendmi.

Prečo vlastne záclony ustupujú do úzadia? Jeden z dôvodov je, že zvyknú zachytávať veľa prachu, čo môže byť nepríjemné najmä pre alergikov, a to obzvlášť v spálni alebo detskej izbe. Klasické záclony takisto pôsobia trochu sterilne a vyžadujú pravidelnú údržbu – žehlenie, pranie a občasné opravy, keď sa vytvorí nepekná diera. Oproti nim dnes nájdete omnoho praktickejšie a rovnako (ak nie viac) estetické alternatívy.

Moderné alternatívy k záclonám

1. Rolety a žalúzie

Jednou z najrozšírenejších náhrad za záclony sú práve rolety a žalúzie, ktoré vám dovolia regulovať intenzitu svetla a chrániť si súkromie počas celého dňa. Môžete sa rozhodnúť pre viacero typov:

Rímske rolety : Pôsobia veľmi elegantne a pritom prakticky. Tkanina sa sťahuje smerom nahor v pravidelných záhyboch, takže zachováva dojem jemného textilného doplnku, no oveľa menej sa na nej usádza prach.

: Pôsobia veľmi elegantne a pritom prakticky. Tkanina sa sťahuje smerom nahor v pravidelných záhyboch, takže zachováva dojem jemného textilného doplnku, no oveľa menej sa na nej usádza prach. Rolety deň a noc : Vďaka striedaniu priesvitných a nepriehľadných pruhov viete jednoducho meniť mieru svetla, ktoré vniká do miestnosti. Zároveň si tak zachováte maximálnu kontrolu nad súkromím.

: Vďaka striedaniu priesvitných a nepriehľadných pruhov viete jednoducho meniť mieru svetla, ktoré vniká do miestnosti. Zároveň si tak zachováte maximálnu kontrolu nad súkromím. Drevené žalúzie: Dnes majú veľký úspech, pretože prinášajú do interiéru prírodný nádych a zútulnia priestor. Ich ovládanie je rýchle a ľahké – jednoduchým naklápaním lamiel regulujete prítok svetla.

2. Moskytiéry a transparentné siete

Ak sa nechcete úplne vzdať textilného charakteru, no napriek tomu hľadáte niečo vzdušnejšie a menej náročné na údržbu, zvážte použitie moskytiér alebo špeciálnych transparentných sietí. Výborne prepúšťajú vzduch, ochránia vás pred hmyzom a sú jednoduché na čistenie. Oproti tradičným záclonám pôsobia ľahko a vzdušne, čo môže interiér opticky zväčšiť.

Dekoratívne sklá

Ak máte chuť skúsiť niečo naozaj netradičné, vyskúšajte namiesto záclon matné alebo vitrážové sklo. Matné sklo dobre prepúšťa svetlo, takže priestor ostáva príjemne presvetlený, no zároveň zaručuje slušnú dávku súkromia. Preto býva obľúbenou voľbou do kúpeľní, toaliet a spální.

Vitrážové okná sú už sama o sebe umeleckou záležitosťou a váš domov vďaka nim môže získať nevšednú, takmer rozprávkovú atmosféru. Toto riešenie je však zvyčajne o niečo nákladnejšie a vyžaduje si aj profesionálnu montáž či väčšie stavebné zásahy, takže je dobré zvážiť, či sa vám do takéhoto projektu oplatí investovať.

Japonské steny

Veľmi atraktívnou novinkou, ktorá k nám prišla z Ďalekého východu, sú japonské steny. Ide o elegantné panelové závesy, ktoré sa pohybujú po koľajniciach a dajú sa usporiadať podľa toho, aké množstvo svetla alebo súkromia momentálne potrebujete. Sú ideálne najmä v minimalistických interiéroch, kde je dôležitá jednoduchosť a čistota línií. Japonské steny sa výborne hodia k veľkým preskleným plochám, v moderných domoch dokážu nahradiť aj priečky medzi miestnosťami.

Prírodné riešenie s rastlinami

Ak chcete niečo skutočne originálne a urobiť si radosť zdravou zeleňou, vsaďte na vysoké rastliny so širokými listami. Tie vedia vytvoriť prirodzenú clonu pred oknom, poskytnúť tieň a pritom vám ponechať dostatok svetla. Zároveň zvlhčujú vzduch, čistia ho od toxínov a prinášajú do domácnosti živý akcent prírody.

Monstera : Obľúbená pre veľké dekoratívne listy a jednoduchú starostlivosť.

: Obľúbená pre veľké dekoratívne listy a jednoduchú starostlivosť. Fíkovník lyrový (Ficus lyrata) : Mimoriadne vyhľadávaný v interiéroch pre svoje robustné listy, ktoré dokážu miestnosť nielen zútulniť, ale aj výrazne oživiť.

: Mimoriadne vyhľadávaný v interiéroch pre svoje robustné listy, ktoré dokážu miestnosť nielen zútulniť, ale aj výrazne oživiť. Bambus: Rýchlo rastúca rastlina, ktorej štíhle stonky dokážu vytvoriť zaujímavú zelenú stenu. Navyše má reputáciu „šťastnej rastliny“, ktorá prináša do domu harmóniu.

Prečo staviť na alternatívy?

V súčasnosti je čoraz bežnejšie hľadať také bytové doplnky, ktoré spájajú praktickosť, dobrý dizajn a šetrnosť k životnému prostrediu. Rolety, žalúzie, japonské steny či kreatívne sklá sú ľahko udržiavateľné a ponúkajú veľkú variabilitu farieb, vzorov a spôsobov montáže. Ak potrebujete rýchlo zmeniť atmosféru v miestnosti, vymeníte či upravíte konkrétny prvok bez toho, aby ste museli pracne skladať a znovu vešať dlhé a ťažké záclony.

Záclony môžu byť nostalgickým prvkom, ktorý v mnohých rodinách prešiel z generácie na generáciu. No ak túžite po modernejšom štýle, menej starostiach s prachom a pravidelnou údržbou, rozhodne zvážte novšie možnosti. Prispôsobte si interiér podľa svojich predstáv – či už vám učarujú drevené žalúzie, ľahké moskytiéry, exotické japonské steny alebo pestré rastliny. Rok 2025 patrí týmto trendom a okná bez klasických záclon vôbec nemusia pôsobiť prázdne či stroho. Práve naopak, môžu byť výrazným a funkčným doplnkom, ktorý zaujme na prvý pohľad a poskytne vám toľko žiadaný komfort v každodennom živote.