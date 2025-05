Našli sme tajné miesto v Chorvátsku. Dubrovník sa môže schovať, inde už v lete nejdeme

Dubrovník je pre mnohých turistov právom považovaný za chorvátsku perlu Jadranu. Je nádherný, romantický a plný histórie. Má však jeden veľký nedostatok: v letnej sezóne býva nepríjemne preplnený turistami, a navyše je poriadne drahý. Po poslednom výlete som však zistil, že neďaleko od tejto slávnej destinácie existuje miesto, ktoré je rovnako očarujúce, no pokojné a bez návalov ľudí. Miesto, ktoré si miestni obľúbili a radi ho volajú „mini Dubrovník“. Týmto miestom je mestečko Ston.

Mini Dubrovník – krásne, no neobjavené miesto

Kým tisíce turistov prúdia každoročne do Dubrovníka, mesto Ston ostáva mimo hlavný záujem dovolenkárov. Je to pritom miesto, ktoré je priam stvorené pre každého, kto hľadá pokoj, autentickú atmosféru a trochu histórie navyše. Geografická poloha Stonu na poloostrove Pelješac totiž neumožňuje prístup obrovským výletným lodiam, ktoré bývajú hlavným zdrojom turistických davov. Vďaka tomu tu aj uprostred hlavnej turistickej sezóny panuje príjemný pokoj.

Skryté poklady, ktoré inde nezažijete

Možno by ste čakali, že hovorím o známom ostrove Korčula. Omyl! Korčula síce láka turistov aj historikov svojimi pôsobivými hradbami, no skutočným tajomstvom a neobjaveným klenotom oblasti je práve Ston, malé historické mestečko na východnom pobreží Pelješacu. Prednedávnom si ho všimol aj prestížny britský denník The Daily Telegraph, ktorý svojim čitateľom odporučil práve Ston ako skvelú alternatívu k preľudneným európskym destináciám.

Čím je vlastne toto miesto také výnimočné? V prvom rade jeho históriou, prírodou a gastronómiou. Na jednej strane mestečko obklopujú slávne stonské saliny – historické solné polia, kde sa soľ ťaží tradičnou metódou už od stredoveku. Na druhej strane sa nachádzajú farmy na chov vychýrených ústríc, ktoré patria medzi najväčšie delikatesy celej Dalmácie. Turisti môžu tieto miesta nielen navštíviť, ale zároveň aj ochutnať jedinečné morské plody či čerstvo vyťaženú morskú soľ priamo na mieste.

Európska „Čínsky múr“ a fascinujúca história

Skutočnou dominantou Stonu sú však jeho impozantné hradby zo 14. a 15. storočia. Sú najdlhším opevnením svojho druhu v Európe a často ich preto volajú „Európsky čínsky múr“. Systém opevnenia je tvorený až 40 vežami, siedmimi pevnostnými baštami a troma hlavnými pevnosťami. Dĺžka hradieb dosahuje úctyhodných 6 kilometrov. Ich pôvodný účel bola obrana proti útokom Turkov, dnes však slúžia ako obľúbená turistická atrakcia. Z vrcholu ponúkajú nádherný panoramatický výhľad na celú oblasť vrátane Stonského zálivu.

Hradby sú otvorené pre turistov denne od apríla do októbra, pričom vstupné je 10 eur. V cene je zahrnutý nielen prístup na hradby a pevnosti, ale aj vstup do miestneho múzea či menších hradieb v susednom Malom Stone. Treba však rátať s tým, že návšteva si vyžaduje určitú fyzickú zdatnosť – trvá približne 2 až 3 hodiny a zahŕňa množstvo schodov. Avšak podľa skúseností návštevníkov, tento zážitok jednoznačne stojí za vynaloženú námahu.

Unikátne urbanistické riešenie

Pohľad z hradieb umožňuje návštevníkom oceniť ďalšiu zaujímavosť Stonu – jeho originálnu urbanistickú štruktúru. Tá vznikla spolu s hradbami a tvorí ju 15 pravidelných blokov domov. Každý blok obsahuje presne 10 domov, pričom sú oddelené hlavnými ulicami širokými 6 metrov a úzkymi uličkami širokými iba 2 metre. V čase svojho vzniku išlo o najväčší urbanistický projekt v celej Európe.

Aj keď zemetrasenie v roku 1996 poškodilo časť mesta, v súčasnosti sú už takmer všetky historické budovy obnovené, no pozornému oku turistu môžu niektoré stopy ešte pripomínať túto udalosť.

Bez hotelov a bez návalov turistov

Čo robí Ston ešte atraktívnejším, je absencia veľkých hotelov. Ubytovanie je možné nájsť prevažne v súkromných apartmánoch či izbách, ktoré dotvárajú autentickú atmosféru dalmátskeho života. Najbližšia pláž sa nachádza 3,5 kilometra od centra v prekrásnej zátoke Prapratna, ktorá ponúka jeden z najkrajších kempov v celej oblasti.

Práve vďaka tomuto typu ubytovania si Ston stále zachováva pokojnú atmosféru bez davov ľudí, dokonca aj počas vrcholu sezóny. Ak teda túžite zažiť pravú atmosféru chorvátskeho pobrežia, kde môžete v pokoji relaxovať a vychutnať si nádhernú prírodu, autentickú gastronómiu a bohatú históriu, určite by ste Ston nemali tento rok vynechať zo svojho dovolenkového zoznamu.